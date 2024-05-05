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輕盈自由的鞋 傳承兩代人：大自由繡花鞋

聯合新聞網／ 高雄畫刊
從迷你如指頭到一般正常鞋號，大自由繡花鞋都有製作。(攝影/Cartar)
從迷你如指頭到一般正常鞋號，大自由繡花鞋都有製作。(攝影/Cartar)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Cartar】

　　鹽埕大溝頂風華對老一輩人來說，曾經鮮明熟悉，位於興華街與七賢二路一帶的興華市場，形式多為半樓仔，一樓當作店面，樓上儲藏室就暫作休息空間，無論何時都是熙來攘往、摩肩擦踵。曾經喧囂熱鬧，如今除了街頭的鞋店跟髮廊，還有大自由繡花鞋還營業著。

　　1953年創立的「大自由繡花鞋」紅字白底的簡樸招牌就掛於大溝頂興華市場狹窄走道上，走道兩側的鐵門與店面，恍若搭起了一條時光隧道。現年87歲的第一代老闆陳仲和已經退休，不再動手製鞋，每日穿著白整襯衫與西裝褲看店，偶爾在客人拿鞋來維修、下訂時，聊上幾句。

今年87歲的陳仲和現在已經不再製鞋，手藝傳承交予兒子打理。(攝影/Cartar)
今年87歲的陳仲和現在已經不再製鞋，手藝傳承交予兒子打理。(攝影/Cartar)

踩著風光與美麗 手工繡花鞋的細膩

　　現在接手製鞋的是小兒子陳建霖，他早先從日本留學回來後，遇到母親過世，便開始回家幫忙。雖從小耳濡目染，但自己動手學習後，才發現與想像中不同：選楦、設計打版、布樣裁剪、縫製內裏、拉幫鞋面、黏合、大底磨合到完成鞋底修整，每個步驟都環環相扣。他也才知曉，父親早期學習製鞋，亦是一步步走到現在。

　　陳仲和本是澎湖西嶼人，國小畢業後在同鄉介紹下，就到當時高雄「銀座」（國際商場）學習製鞋，慢慢發現自己對製鞋的熱忱。他說：「我喜歡創新，跟人家不一樣，所以我決定專心做繡花鞋，只要穿上我做的鞋子，走路都能輕盈、自由自在，鞋子不需要成為負擔。」儘管退伍後先到火力發電廠上班，利用下班之餘不忘情製作手工鞋。

繡花鞋款式也從樸素簡單到栩栩如生的繡圖都有。(攝影/Cartar)
繡花鞋款式也從樸素簡單到栩栩如生的繡圖都有。(攝影/Cartar)

　　他拿著木製楦頭，指著腳跟鞋面處，緩緩地說：「這裡，很多鞋子，客人腳一踩就塌了，我的繡花鞋不會，你怎麼踩它都會立起來，不容易塌。」觀察到當時繡花鞋的欠缺，陳仲和進行改良，從小細節，就能看出他心細如針。後來辭去工作專心做鞋，不僅在當時的大新百貨熱賣，更受到貿易商青睞，外銷到日本。

陳建霖源於對母親的思念與守護，從家園到老顧客，成為他堅持下去的動力。(攝影/Cartar)
陳建霖源於對母親的思念與守護，從家園到老顧客，成為他堅持下去的動力。(攝影/Cartar)

二代傳承一份情 守護與信賴相依

　　隨著時代變遷與技術進步，手工繡花鞋逐漸式微，大自由繡花鞋之所以堅守在興華市場裡，陳建霖是這樣說的：「總是會有人需要我們，那些歌仔戲的、道士、信徒、廟宇，都知道我們在這裡。」

　　陳建霖拿出各式各樣的繡花鞋，不僅鞋號可以從正常尺寸到如拇指一節般迷你大小，款式也從樸素簡單到栩栩如生的繡圖，就連鞋底都能從薄款到高達3吋半。

左為媽祖軟身所用，右多為信徒還願訂製。(攝影/Cartar)
左為媽祖軟身所用，右多為信徒還願訂製。(攝影/Cartar)

　　「現在大部分有製鞋需求的都跟宗教相關，像這雙3吋半高的鞋子，是一位道士訂製的，這位道士覺得穿高一點比較有氣勢。」陳建霖又指著一雙手掌大小的繡花鞋說：「像這個是要訂製給媽祖軟身穿的，我們通常尺寸會作大一點，因為軟身腳是硬的、沒有彈性，大一些比較容易套。」

　　若說手工繡花鞋之於陳仲和，是對事業的熱愛與創新，那對於陳建霖來說，更像是守護著那些還需要他的客人們。窩在母親嫁妝之一的裁縫機前，他踩著電動針車、手拿著鞋面隨著針線下上「唗唗唗」的聲響，細細密密地縫合起來，傳承兩代的大自由繡花鞋，依然持續點亮市場裡的走廊，讓我們在不同年代都穿著舒適、邁步自由。

地址：高雄市鹽埕區興華街23號

電話：（07）561-4867

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.05】

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