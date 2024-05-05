亮燈之後 高雄燈塔與燈塔守的二三事

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/交通部航港局】

晴，它在；雨，它在；風吹，它在；浪打，它在；船隻歸來，它更要在。它是燈塔，無論海岸或港灣，不分晝夜守候，為海上的人指引方向。而守護著燈塔的人，俗稱為「燈塔守」，他們肩負著燈塔如常運行的任務，更是幫助夜間船隻安全靠岸的重要關鍵之一。

燈塔是助航標示，協助船舶指引方向與避險。(攝影/Carter)

雄踞山頭141年 見證港都百年海事發展

屹立於旗津旗後山頭的高雄燈塔為市定古蹟，又稱旗後（后）燈塔，純白簡潔的外觀充滿古典美，以堅定姿態守護著高雄港。高雄燈塔始建於1883年，為確保船隻進出打狗港的安全，清朝政府海關委託英國技師建造，塔身為四方形，名為「旂後山燈房」。

日治時期為擴建高雄港，官方於 1916 年著手另建電氣燈塔，為磚造八角形平面之燈塔，2年後完工點燈，成為現今高雄燈塔樣貌。二戰期間，高雄燈塔遭受戰火波及，所幸未造成重大損害，為二戰後臺灣少數能持續發光使用的燈塔之一，也是高雄第一港口具代表性的地標。

高雄燈塔為市定古蹟，純白簡潔的外觀充滿古典美。(攝影/Carter)

高雄燈塔曾在2019年起關閉3年多，進行園區整體修繕及設施優化，2022年9月以嶄新面貌重啟，並成為全國首座夜間開放燈塔。漫步園區，不僅廣闊海景一覽無遺，還可悠閒欣賞金色夕照。園區內有常設展覽，展示船隻航行的相關文物，讓民眾能更親近海洋，了解燈塔古往今來。

守護燈光不滅 安全就是船舶歸岸方向

「臺灣共有36座燈塔，而其中有22座燈塔可開放參觀，高雄燈塔是其一，它不僅僅是見證歷史的古蹟，還有許多特殊的意義。」現任高雄燈塔的技工陳福志說。他擔任燈塔守相關工作近30年歲月，曾輪守過屏東鵝鑾鼻、臺中港、彭佳嶼等全臺多處燈塔，歷經本島、外島跑透透後，10年前來到高雄燈塔服務至今。

高雄燈塔位於市區最近的「離島」旗津，編制6名技工及1名主任，「高雄燈塔是全國第一個、唯一開放夜間遊客參觀的園區，且全年無休，除了維護燈塔的日常基礎工作，早上10點開園之後，到晚上9點閉園間，我們也協助遊客導覽等相關庶務。」陳福志技工分享，高雄燈塔除了主燈外，也兼管第一、第二港口防波堤燈杆5座，分別有北堤綠燈、南堤紅燈，再加上離岸綠燈，都是燈塔守的工作範圍。

陳福志輪調服務過許多燈塔，分享數十年工作經驗中，在鵝鑾鼻燈塔遇到颱風天時，必須學著像壁虎走路才能不被風吹倒。(圖片提供/交通部航港局)

陳福志站在園區相對制高點，拿著望遠鏡看向臺灣海峽：「這裡夠高，可以看到海上整個全貌，我們都說那是在『站衛兵』。如果發現馬達不轉、燈熄了，就要緊急出航維修，否則船舶誤判可能造成事故。」他們必須時時刻刻繃緊神經，以望遠鏡確認各港口燈杆照明狀態，確保燈具正常運作，引領船舶安全進出港口。

船舶進出港口頻繁，高雄燈塔指引船舶安全的方向。(攝影/Carter)

大海星辰相伴 燈塔守的不凡日常

燈塔開、關燈時間，是依照交通部中央氣象署所提供的日出日落時刻，配合氣候、季節手動調整開關燈。每日於日出關燈後，燈塔守要進行巡燈、塔身保養、維護修繕及出航巡視港燈等例行工作，尤其鳥類喜愛在燈具上棲立，還得清除牠們遺留的排泄物；日落後開燈，燈塔守也無法閒著，24小時3班輪值，亮燈為海上船舶指引安全的方向。

確保船舶安全進出港口是最重要的工作，圖為燈塔技工進行巡燈保養工作。(圖片提供/交通部航港局)

回憶起看守燈塔的悠悠歲月，陳福志笑說，燈塔守每日的工作都相當單調，所以人家說要耐得住寂寞、孤獨都是正確的，特別是人跡罕見的外島燈塔，夜幕低垂後僅剩主燈與星辰大海，伴隨著浪花拍打聲，是人生難得經驗。話鋒一轉，他說：「有時在離島，受限於船隻航班固定，有時工作的人還要自己種菜、養雞養鴨，儲備糧食，避免物資受限。」

高雄燈塔園區展出許多珍貴儀器，可窺見早期燈塔守工作樣貌。(攝影/Carter)

「在燈塔工作，水電修繕也都要懂，很多都要靠自己，有點像是野外求生。」隨著燈塔現代化，燈塔工作從早期燃氣式燈具、氣瓶裝置等，到現在改變為太陽能或LED設備保養，燈塔技工須具備水電、油漆、木作、泥作等專業能力，在塔身高空工作也需要一些勇氣，為的就是維持燈塔的光輝。

高雄燈塔風向儀鑄有「東、西、南、北」四個漢字，為日治時期的原始設計，全臺灣僅有一例。(攝影/Carter)

訪談尾聲，他引領我們來到燈塔前方，望向塔頂尖端的風向儀，鑄有「東、西、南、北」四個漢字，為日治時期的原始設計，全臺灣僅有一例，相當珍貴。此時，一隻鳳頭蒼鷹昂首站立在風向儀上，陳福志就像看見老朋友，指著牠說：「這邊是牠的看守範圍，固定時間都會來巡視。」專注凝視，如同每一位燈塔守的靜靜守候。

守護港口141年，高雄燈塔現今成為炙手可熱的觀光景點。(攝影/Carter)

無論日出或日落之後，燈塔堅持固守，燈塔守亦專注在此。咖啡輕食及來往如織的遊客，為這座百年古蹟增添現代風情，登高眺望海港，亞洲新灣區五光十色的燈海遍布，閃爍的希望之光就在前方。

• 高雄燈塔 Kaohsiung Lighthouse

地址：高雄市旗津區旗下巷34號

開放時間：每日上午10點至晚上9點

服務電話：（07）571-5021

FB：交通部航港局

FB：臺灣燈塔

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