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孩子們的快樂基地

聯合新聞網／ 高雄畫刊
大寮區溪寮國小學童笑鬧著，在桃花心木林下的步道奔跑嬉戲。(攝影/Carter)
大寮區溪寮國小學童笑鬧著，在桃花心木林下的步道奔跑嬉戲。(攝影/Carter)

　　今年兒童節，高雄把送給每一位小朋友的禮物變「大」了！

　　高雄化身全臺灣最大的海洋遊樂園，有五層樓高的巨大小丑魚、近20公尺長的大王烏賊，多場親子互動體驗、舞臺表演、美味市集等，高雄主題場館如壽山動物園、國立科學工藝博物館、文化局所轄藝文館舍等，12歲以下免費入場，帶領孩子一同進入海洋童樂會。

　　12歲以下上下車（船）持高雄兒童卡或海洋童樂會一卡通，免費搭乘高雄捷運、輕軌、公車及渡輪；還有飯店親子入住優惠加送商圈夜市券；知名百貨主題遊樂園兒童優惠方案；讓親子一起放「大」想像，歡笑幸福也放大。

　　孩子的潛能無限大！來自六龜的尼布恩合唱團，天籟美聲響徹國際舞臺，帶領臺灣在世界合唱大賽二度摘金。大寮區「美感校園」溪寮國小，學生自己動手翻土、插秧、曬穀，收穫的「圓夢米」部分收入捐助弱勢團體，將愛播種在孩子心中。左營區新上國小把花臺變農田，各式蔬果和香草植物芬芳滿屋，為校園注入滿滿生命力。

　　生活在陽光港都，毛「孩」也能很幸福！市府推出動物友善品牌「伴 bàn」，結合跨界設計打造動物友善環境，人與動物都能自在相伴。許多寵物友善餐廳及寵物旅館貼心歡迎毛孩光臨，讓萌寵與主人創造更多歡笑回憶。每隻動物都值得被寵愛，還有店家設計浪浪櫥窗，為毛孩找一個永遠的家。

　　用「孩子」的視角看世界，你會發現原來快樂觸手可及。現在就張開雙臂，擁抱身旁每個小寶貝吧！

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.04】

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