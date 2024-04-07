搭乘輕軌踩點柴山休憩廊道 收藏城市風光

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

搭著輕軌逛駁二、到光榮碼頭已經逐漸成為高雄觀光顯學，而現在有越來越多高雄在地人發現，原來搭著輕軌到鼓山站，也能輕鬆爬柴山，登山運動亦能完成淨零減碳。

親海逛古蹟、親山踏青去，利用大眾交通運輸減低碳排量，輕裝沿著高雄圳河岸景觀步道穿過停車場，連接新闢的台泥鼓山廠登山口，就能探訪柴山迷人的景致。

木棧道平穩好走，成為登山的新選擇。 (攝影/Carter)

悠走生態步道 窺聽鳥鳴風吹聲

站在鼓山路步道口，可見半山腰有座水泥牆面的建築物，這是台灣水泥股份有限公司舊地磅入料口，眼前還能隱約看見日治時期留下的三座石灰窯，錯落於青山綠林間，和遠方中都唐榮磚窯廠的兩座煙囪遙遙對望，見證高雄工業發展的過往。

台泥石灰窯見證高雄工業興盛年代。 (攝影/Carter)

孕育豐富生態的柴山，也曾經扶植著台灣水泥股份有限公司鼓山廠（下簡稱：台泥鼓山廠）成長，當時日本人為就地生產水泥，在臺尋覓適合的生產地點，調查後發現位於柴山屬珊瑚礁石灰岩地質，為良好的石灰岩礦區，故而開始籌劃設廠，設立臺灣第一座現代化大型水泥廠，為高雄現代工業的起點。隨著時代變遷，台泥鼓山廠早已停工，僅剩部分建築殘跡，為讓民眾更便利親近柴山，市府攜手台泥鼓山廠積極活化場域變更，重新打開曾被封閉的山腳。

沿木棧道緩步前進，往市區方向望去，昔日運送石灰岩的軌道殘跡被樹林遮掩，成為獼猴們攀爬、溜滑梯的地方，步道兩旁綠蔭交錯，陽光從樹梢斜斜映下，山風徐徐涼意，腳步自然跟著輕快起來。

柴山山勢連綿，過去曾多處是軍事管制區，山區自然生態豐富，讓人每次登山都能有新發現，圖為白腰鵲鴝。 (攝影/Carter)

山友三三兩兩迎面走來，彼此雖不相識，但仍熱情打招呼，相問來時路況，沿途有悅耳的鳥鳴，叫聲清脆響亮引人張望尋找，原來是嬌小的白腰鵲鴝藏身於茂密的綠林枝葉裡，背部的白與腹部的橘，成為山林青色中最亮眼的存在。

沐浴山林芬多精 探訪山路賞城市美景

登柴山有多條步道，可依自己體力選擇，從鼓山路步道口登山，往北走便能發現石灰窯的立牌，窯位屬台泥舊建築場地，為遊客安全起見，外觀以黃色欄杆圍住，但仍可從外邊看見窯體。

柴山自然生態豐富，偶會遇到生態老師帶著學生團體導覽，講解周遭景觀與生物。 (攝影/Carter)

順著步道再前行，腳下是較為平坦的泥石路，雖有幾處上坡，但走起來並不費力，路途上隨處可見陡峭的石灰岩山壁，偶會遇到生態老師帶著學生團體導覽，講解周遭景觀與生物，臺灣獼猴就伴隨在側，一會翻滾、一會拉著樹木氣根盪鞦韆。

步道引領著旅人來到舊地磅入料口，過去這裡原是轟隆隆的碾碎石灰岩的作業聲，現在則是山友們彼此閒聊歡談的聲音，山友們在這用熱水沖杯咖啡或茶，招呼著大家坐下來一起享用，享受芬多精之餘，休息夠了準備繼續前進。

從半山腰往城市眺望，高雄市區就在眼前。 (攝影/Carter)

坡度緩升來到四棵榕景觀臺，這個景點能夠清楚眺望城市景觀，背倚著四棵大榕樹、靠著欄杆就能清楚看見山腳邊的鼓山高中、柴山滯洪池公園等，若天氣正好，或許還能見到遠方山稜。

再朝國泰休息站方向走，就準備從龍泉寺登山口離開了，這段路程多為原始步道，對旅人來說頗具挑戰性，途中經過許多珊瑚礁岩大坑小洞，喜愛洞穴探險的玩家，不妨事先向壽山國家自然公園辦理申請登記，就能進入洞穴中探索秘境。

柴山海拔約356公尺，坡度平緩，不少人會帶著小孩、寵物一起登山。 (攝影/Carter)

除了實地走訪的這趟旅程外，柴山周邊還有令人讚嘆的景點值得探索，如：氣勢磅礡的「泰國谷」、千絲萬縷的榕樹氣根，宛如垂幕般的「一簾幽夢」等，不妨搭乘輕軌大眾運輸，揪好友一起登山，徜徉大自然懷抱中，將高雄港、河、山景致盡收眼底。

•壽山國家自然公園（鼓山路步道口）

地址：高雄市鼓山區萬壽路301號

交通：可搭輕軌至鼓山站下車

※探洞、攀岩申請及活動注意事項：https://snnpact.nnp.gov.tw/landscaper/