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從山谷唱進世界舞臺 尼布恩合唱團

聯合新聞網／ 高雄畫刊
尼布恩合唱團以改編平埔族及布農族古調的自創曲目，在世界合唱大賽上擊敗眾多國家勇奪「公開組」金牌。(圖片提供/尼布恩合唱團)
尼布恩合唱團以改編平埔族及布農族古調的自創曲目，在世界合唱大賽上擊敗眾多國家勇奪「公開組」金牌。(圖片提供/尼布恩合唱團)

【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/尼布恩合唱團】

　　2023年7月，來自高雄六龜的尼布恩合唱團，以改編平埔族及布農族古調的自創曲目，在世界合唱大賽上大放異彩，擊敗眾多國家勇奪「公開組」金牌。半年後的現在，團員已緊鑼密鼓投入今年度賽事，合唱團指揮陳俊志預告，這次將以在地客家歌謠應戰，讓世界再次聽見臺灣！

每次的團練都在建立彼此的默契，以及讓指揮可以針對音色和曲目進行細部的精修調整。(攝影/Carter)
每次的團練都在建立彼此的默契，以及讓指揮可以針對音色和曲目進行細部的精修調整。(攝影/Carter)

聚集愛唱歌的青年 為原鄉注入活力

　　溫暖的三月週末，合唱團成員齊聚在尼布恩學堂一樓，準備開始每月的團體練唱。原為學生自修的一樓空間，此刻塞滿了近70個人，當中有不少人是為了練習而專程從外地返鄉。合唱團指揮陳俊志表示，「我們會趁機調整表演動作跟統合歌聲音色，並建立彼此的默契。」他強調，成員要做到跟身旁的演出者完全融合，才是理想的狀態。

尼布恩合唱團指揮陳俊志，同時身兼六龜高中、寶來國中、新威、龍興、荖濃、建山國小合唱團的指導老師，是六龜合唱發展的重要推手。(攝影/Carter)
尼布恩合唱團指揮陳俊志，同時身兼六龜高中、寶來國中、新威、龍興、荖濃、建山國小合唱團的指導老師，是六龜合唱發展的重要推手。(攝影/Carter)

　　在加入尼布恩合唱團前，所有團員都曾是陳俊志在六龜高中合唱團指導過的學生。為了讓學生畢業後能夠繼續唱歌，陳俊志於2017年創立尼布恩合唱團，團名尼布恩一詞代表布農族語「牙齒」之意，也與本業是牙醫師的陳俊志息息相關。陳俊志原先在高雄市區開設牙醫診所，14年前因緣際會走進遭莫拉克風災嚴重破壞的六龜區，重建期間陸續擔任多校合唱團的指導老師，過程中他發現六龜教育資源上的缺乏，便積極投入偏鄉教育，成立「尼布恩人文教育關懷協會」，為當地學生提供讀書空間及免費的課輔班，尼布恩合唱團目前隸屬於協會之下。

目前擔任尼布恩合唱團聲樂指導的許家倫，協助陳俊志推動合唱團及課輔活動將近12年。(攝影/Carter)
目前擔任尼布恩合唱團聲樂指導的許家倫，協助陳俊志推動合唱團及課輔活動將近12年。(攝影/Carter)

　　擔任合唱團聲樂指導，同時協助課輔工作將近12年的許家倫表示，合唱團成立以來，不只滿足這群喜愛唱歌的青年，大家在興趣及升學路上互相支持，更激勵了在地就學的國、高中生。「看著這群讀完大學、甚至是研究所的哥哥姊姊們，弟弟妹妹就會覺得自己也可以繼續升學，或是去讀以前想都沒想過的第三類組。」目前擔任合唱團團長的撒理嵐‧伊斯坦大與課輔班主任蘇妙玲，兩人皆表示畢業後決定回到六龜，就是希望可以回饋家鄉，為地方盡一份心力。

合唱團團員因工作與求學分佈全台各地，因應七月賽事，目前規劃每月一次的固定團練。(攝影/Carter)
合唱團團員因工作與求學分佈全台各地，因應七月賽事，目前規劃每月一次的固定團練。(攝影/Carter)

採集地方古謠 創造合唱團獨特色彩

　　合唱團就像是個大家庭，彼此關係緊密，或許是這個原因，「尼布恩不同於其他合唱團，成員在舞臺上有很強大的能量。」陳俊志提到，去（2023）年準備世界合唱大賽時，為了傳遞古調的意涵，團員決定分別穿上布農及當地平埔族的傳統服飾，並嘗試以音樂跟舞蹈結合，在臺上述說六龜當地族群融合的過程，「雖然是為了比賽，但更像是在做一場表演。」陳俊志說。

團員把合唱團當成第二個家，有強烈的歸屬感，不管在外地經歷多辛苦或受挫，回到這裡可以得到慰藉和能量。(攝影/Carter)
團員把合唱團當成第二個家，有強烈的歸屬感，不管在外地經歷多辛苦或受挫，回到這裡可以得到慰藉和能量。(攝影/Carter)

　　迎戰今年的世界合唱大賽，尼布恩合唱團嘗試改編客家傳統歌謠，「曲子是六龜新威社區當地的歌謠，是當地特有的新民庄調。」陳俊志表示，為了讓團員更了解這首作品，下次團練將移到新威社區練習，預計邀請在地耆老演唱原曲，「我們採集古調，透過改編賦予歌曲新的生命，也是進行文化的採集與保留。」不只是為了比賽，也為六龜發展音樂地方創生，持續累積在地能量，更將原鄉美聲帶上國際舞臺。

尼布恩合唱團今年也將出發紐西蘭，再度挑戰世界合唱大賽。(圖片提供/尼布恩合唱團)
尼布恩合唱團今年也將出發紐西蘭，再度挑戰世界合唱大賽。(圖片提供/尼布恩合唱團)

　　不光是尼布恩合唱團，寶來國中合唱團及當地國小組成的嘎呼拉斯兒少合唱團，也將角逐今年賽事。７月出發紐西蘭比賽前，三支隊伍預計先在衛武營舉辦行前音樂會，觀眾可提前感受合唱團撼動人心的歌聲魅力，提前為隊伍應援，預祝合唱團為臺灣再創佳績。

• 尼布恩合唱團NibunChorus

YouTube：尼布恩合唱團NibunChorus

FB：尼布恩合唱團NibunChorus

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.04】

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從山谷唱進世界舞臺 尼布恩合唱團

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