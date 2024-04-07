當代文青小農 新上國小教室花臺變菜圃

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter、姚盈仲 ◎圖片提供/新上國小】

位於左營區的新上國小結合食農教育與美感教育，近9年來在校園內種植超過70種以上蔬果，全校師生化身城市當代文青小農，透過蔬果種植培育學生綜合素養，引導學生挖掘問題、誘發思考及主動學習等，期間深耕校園藝術教育更獲教育部藝術教育貢獻獎肯定，並將「教室小農」教學經驗整理成書《一步蔬果‧小農雜學力》，是一本校園食農最前線的實務全紀錄。

芫荽、絲瓜、高麗菜、青蔥等形形色色的農作物，全可採收作為餐桌上的料理。(攝影/Carter)

在教室外不遠處的花臺裡，甘蔗、青蔥、九層塔、茄子、番茄、高麗菜、大頭菜、木憋果、玉米、薄荷等各式蔬果和香草植物，在不同區域迎風搖曳、生姿盡顯。新上國小校長王彥嵓分享，2018年調任至新上國小前，他就得知學校老師一直以來都有在進行食農教育課程，於是他將之前在彌陀國小推動食農教育的經驗，再加入味覺和美感教育元素，將食農教育制定為校訂課程，同時納入SDGs永續發展目標的理念，除讓學生了解食物來源，更誘導學生們思考生態環境和永續發展議題。

新上國小校長王彥嵓號稱點子王，以美感素養為核心，創造出都市中當代文青小農，並扎根校園藝術教育。(攝影/Carter) 「鳥屋製作」讓學生親自參與製作動物的家。(圖片提供/新上國小 姚盈仲老師攝影)

市區學校發展食農教育需因地制宜，相較於鄉間學校，新上國小不具備廣大校地可作農地使用，因此他們巧妙運用學校建築物中各種花臺空間，也由於種植場域就近在教室咫尺，老師們集思廣益稱之為「一步蔬果」。無毒自然農法讓校園吸引了大量蝴蝶、各式昆蟲及鳥類進駐，自然而然地成為學生們的生物教室，學校也善用這個絕佳機會開設課程，如「鳥屋製作」讓學生親自參與製作動物的家，造就一個就地取材培養觀察力的環境，同時培養美學概念，透過與小動物日積月累的相處，學習如何與動、植物友善共存，形成最自然的環境教育。

宛如傑克與豌豆的童話故事般，甘蔗從三樓教室外的花臺長出，成為新上國小校園裡一道驚奇的風景。(攝影/Carter)

去（2023）年兒童節，為讓學生深入瞭解臺灣的耕牛文化，學校特地從彰化牽來一頭水牛。學生們特地提前兩個月種植玉米，親自收割玉米梗餵食水牛，並親手參與製作牛糞薰香，過程趣味十足，轉變孩子們對糞便等於髒亂的既定印象，瞭解糞便也有其他再利用的方式。近期師生們更開始嘗試種植香蕉，香蕉曾是臺灣經濟起飛重要的出口農作物，在學校規劃設計的教育課程內，孩子得以深入瞭解臺灣經濟發展的歷程。此外，考量新住民人口數逐漸增加，香蕉是東南亞常見食材，時常融入當地菜餚中，因此學校有意將香蕉種植活動融入東南亞文化課程，促進學生對不同文化的理解和尊重，培養對多元文化的開放態度。

校園小農們透過自己種植照顧，培養觀察力與責任心。(攝影/Carter) 學生們隨時令種植小番茄、蘿蔔等蔬果作物，瞭解農作物生長特性。(攝影/Carter)

在小農教學潛移默化影響下，這群校園小農們也漸漸培養出惜食的觀念。例如，有些學生原先不喜歡吃青椒，但當他們看到餐桌上的青椒是自己親手種植、收成的，就會特別愛惜，連帶改變飲食習慣，有些孩子甚至將這樣的種植經驗帶回家，在自家陽台栽種。中、高年級的孩子們更進一步地發展出產銷概念，他們銷售這些自產的蔬果籌措班費，有時更為了公益捐款而努力，形成一個激勵循環。在實踐中學習生活技能與養成尊重食物的態度，更啟發理財觀念及對社會的責任感，教育在潛移默化過程顯得趣味又別具意義。

在教室外不遠處的花臺裡，種植各式蔬果和香草植物。(攝影/Carter)

王彥嵓校長表示：「食農教育就是一頁生命教育的篇章，同時也帶領學生實踐SDGs的全球環境議題。」透過食農教育，孩子們感受到不同以往的校園生活，讓孩子們覺得上課是有趣、令人期待的，更為孩子們帶來豐富的學習能力與心靈成長。