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高雄玩具碼頭 打造玩具的第二人生

聯合新聞網／ 高雄畫刊
民眾捐贈的玩具，經整理後，投入新主人懷抱。(攝影/Carter)
民眾捐贈的玩具，經整理後，投入新主人懷抱。(攝影/Carter)

【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter】

　　藏身在高雄鹽埕區忠孝國小地下室的「玩具碼頭」，裡頭全是來自各地民眾捐贈的二手玩具，經過志工及修復師的巧手整理，經歷回收、篩檢、分類、清潔、包裝與分送等六大步驟被賦予新生命重新啟程，投入新主人懷抱。

高雄玩具碼頭目前由梁淑芬(圖右)及兩位成員共同營運。(攝影/Carter)
高雄玩具碼頭目前由梁淑芬(圖右)及兩位成員共同營運。(攝影/Carter)

讓玩具陪伴需要的人

　　高雄「玩具碼頭」創設於2014年，是「台灣玩具圖書館協會」所有的玩具物流中心之一，平時除了回收玩具，也負責二手玩具的教育推廣。負責人梁淑芬說，「我們會到各單位分享協會的故事，並規劃玩具再利用課程，帶大家拆解破損的玩具，發揮創意改造成有用的物品。有時依照單位不同需求，還有闖關遊戲。」梁淑芬也補充，志工們還會帶著玩具去擺攤，「像是去年11月的愛心義賣市集，活動超級踴躍！」直言玩具魅力無人能擋，還差點將玩具碼頭庫存清空。

民眾捐贈的玩具，志工會再依照類別分類。(攝影/Carter)
民眾捐贈的玩具，志工會再依照類別分類。(攝影/Carter)

　　高雄以外，全臺還有其他9處玩具物流中心，梁淑芬表示，平均每月都有約20箱玩具送達高雄，志工們會依照玩具的使用狀況進行分類。「品項良好的玩具，整理後將提供給有需要的團體申請，若玩具破損，我們也會試著再利用。」梁淑芬強調協會的宗旨就是要讓每個回收玩具，都能夠再發揮它們的功用。協會迄今已成立18年，在全臺設置上百間二手玩具圖書館，館內不僅提供免費玩具共享服務，讓有需要的孩子都能享有玩玩具的樂趣，同時提供親子免費遊玩，學校、社福機構和非營利組織也能免費使用。疫情期間，3年總計超過800個單位提出申請，讓23萬件玩具展開新生命，而成立至今募集的二手玩具重量也累積超過400公噸，並且分送給全台約1600家偏鄉學校及社福團體，逾8萬人次受惠。

若已無法使用的玩具，志工會拆除保留可用的物件，作為其他應用。(攝影/Carter)
若已無法使用的玩具，志工會拆除保留可用的物件，作為其他應用。(攝影/Carter)

創造優質玩具的良善循環

　　為了有效推廣玩具共享服務，每年玩具碼頭都會設定目標，梁淑芬說，今年是推動源頭減量。「我們鼓勵民眾買好的玩具，並選擇對環境友善的材質，就像木頭。」由於價格是目前臺灣家長購買玩具的主要取向，梁淑芬感嘆，「大眾常忽略玩具的功能性，但真正優質的玩具應該是要讓孩子激發想法，而非短暫吸引他們的注意力。」她也直言要改變觀念並不容易，但每一次的推廣都是機會。

破損的玩具發揮創意改造成充滿童趣的盆栽。(攝影/Carter)
破損的玩具發揮創意改造成充滿童趣的盆栽。(攝影/Carter)

　　如今玩具碼頭功能不斷擴充，去年還開啟「玩具交換」新服務，提供民眾交流不想玩的二手玩具。「這個服務是無心插柳，由於擺攤時，常聽到家長說家裡玩具太多，要小朋友不要再拿，協會又只開放給有需要的團體申請，一時突發奇想，為民眾也提供交換服務。」梁淑芬表示，這一年來收到不少民眾主動回饋，「孩子現在不會再亂買玩具，也比較愛惜，因為他們知道好好保護才能和交換的人分享。」

　　高雄玩具碼頭因位於校園地下室，目前只開放以單位名義申請的預約服務。想參觀的民眾不用灰心，協會今年5月在台塑王氏昆仲公園將設立新據點，除規劃成綠色商店外，也會作為推廣玩具共享的場所。梁淑芬表示，「相較於過往接受邀請才有機會推廣，未來新據點我們就可以主動出擊！」期盼吸引更多人加入玩具再利用的行列。

• 台灣玩具圖書館-高雄玩具碼頭

地址：高雄市鹽埕區大智路71號

電話：（07）551-4887

官網：台灣玩具圖書館協會

FB：台灣玩具圖書館-高雄玩具碼頭

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.04】

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