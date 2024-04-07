今晚就住這！帶著毛孩快樂旅行去

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/杉菻行旅】

高雄有不少兼具質感與溫馨的寵物友善旅宿，宛如城市中的小樂園。熱情款待的服務、貼心周到的設施，「寵」愛遍及陽光港都，不僅是旅行者的庇護所，更是毛孩們的天堂，與寶貝共享歡樂時光，成為旅程難忘回憶。

房內提供寵物玩具、餐碗、零食、罐罐等寵物備品。(攝影/Carter)

杉菻行旅

「杉菻行旅」本於對動物的真摯熱愛，打造質感破表的寵物友善旅宿。主理人陳秀雅認為，旅宿業早期對動物往往不夠友善、缺乏理解，因此決心創辦杉菻行旅，提供主人和寵物一同旅遊的安心空間。

住宿提供狗狗迎賓蛋糕、雞腿、罐頭、餅乾、零食、玩具、尿墊、碗，以上都沒有額外收費。(攝影/Carter)

陳秀雅自幼就與毛孩相伴，深知貓狗的需求，因此房務管理寬鬆，像是不強迫穿禮貌帶、寵物可以上床等，讓旅客能夠自在享受與毛孩共度的美好時光，不必擔心繁瑣的住房規定。

4間客房保留了老屋的水泥牆，呈現出質樸的美感。(攝影/Carter)

保留房屋原貌是杉菻行旅的空間特色，特別是混凝土建築主體，保留灌漿拆除模板後的水泥牆，呈現自然素樸之美。除了舒適的客房外，體貼動物無微不至的服務更是旅宿一大亮點，管家小蒨從事貓狗救援工作多年，對動物習性有著深刻了解，能夠適時提供協助，也常和入住的毛孩親切互動，讓主人及入住寵物感受到猶如家的溫暖。

「杉菻行旅」以老屋改建而成，地點緊鄰新堀江商圈。(左:圖片提供/杉菻行旅、右:攝影/Carter) 住宿提供的狗狗迎賓蛋糕使用新鮮食材製成，造型可愛。(攝影/Carter)

陳秀雅表示，不少旅客分享寵物第一次踏入杉菻行旅的情形，主人還在門外忙著拎家當，寵物便熟門熟路地自己摸進來，這裡聞聞、那裡晃晃，完全無懼陌生環境，表現得相當放鬆。之後旅客也常帶毛孩回來小住，因為寶貝毛孩在這吃得下飯、睡得著覺，甚至比在家還放鬆，讓主人很放心，可算是杉菻行旅最大的魅力與特色所在。

• 杉菻行旅

地址：高雄市新興區新田路172巷25號

電話：（07）281-7820

官網：杉菻行旅

FB：杉菻行旅_寵物友善民宿

LINE：杉菻行旅寵物友善民宿

以往帶寵物出遊的遭遇，反而促成Vicky創立寵物友善旅宿。(攝影/Carter)

DOGETHER多野樂旅館

Dogether，名字由 Dog加上Together組成，象徵和狗狗一起共享快樂時光，也有Do it together之意。「DOGETHER多野樂旅館」是Vicky與丈夫小白共同創辦，他們與毛孩共同生活超過20年。每次外出旅行時，他們多能深切感受旅宿業者及住宿環境對寵物的不友善，因此決定從零開始，打造一個專屬寵物與主人的旅宿天地。

專業級寵物美容提供洗澡、基礎美容與全身剃毛服務。(攝影/Carter)

多野樂採複合式經營，結合寵物旅館、寵物美容、游泳池等，提供一站式餐旅服務，入住旅客不必費心安排行程，只需定點在這裡，便能輕鬆享受與毛孩共度的假期。

「馬爾他」為6.8坪精緻房型，設計靈感來自漁夫陪伴犬瑪爾濟斯。(攝影/Carter)

旅館以9種狗狗的起源和個性為靈感，設計日式、馬爾他、鄉村等9款房型。客房提供的設備能有效解決帶寵物出遊的一系列困擾，例如強化隔音的氣密鋁門窗、就近讓毛孩便溺解放的獨立陽台等，並特別為習慣上床的毛孩做足雙層保潔防護。

泳池一側以透明玻璃為牆，可欣賞寵物游泳的可愛模樣。(攝影/Carter)

不同一般泳池以氯氣消毒，多野樂寵物泳池使用銅銀離子滅菌系統，保護毛孩的呼吸道和眼睛。泳池設有緩坡，鋪設防滑馬賽克地磚，守護寵物安全。暢快游畢後，主人可以在自助洗澡區為寵物梳洗，或者選擇寵物美容服務，使用的是沙龍級洗劑和低刺激性臭氧水，讓寵物的外型和心情都美麗。

多野樂採複合式經營，打造一個專屬寵物與主人的旅宿天地。(攝影/Carter)

Vicky分享了一個難忘的入住故事：「曾有一家人帶著一隻年邁的老狗入住，因為可能是狗狗最後一次外出，他們預訂了所有服務，表達對狗狗的濃濃愛意，以這種方式創造和狗狗的回憶讓人相當感動，因此我們也幫他們拍攝了許多照片，紀錄人寵在這裡共享的幸福時光。」

多野樂的「野」，還有天性與自然的意涵，他們致力打造一處對寵物友善的空間，讓來到這裡的毛孩可以順應天性、回歸自然，將旅程主體放在毛孩上，「專心陪伴毛孩吃喝玩樂」成為旅途中最重要的事。

• DOGETHER多野樂旅館

地址：高雄市楠梓區興楠路385號

電話：(07)351-0222

官網：DOGETHER多野樂旅館

FB：Dogether Hotel 多野樂旅館