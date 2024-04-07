和毛孩子一起玩設計 「伴bàn」品牌打造友善動物生活圈

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市動物保護處、魯小お食事処】

和愛寵穿上情侶裝，把城市當作時尚伸展台；又或者帶寵物一起聽音樂、到咖啡店享受愜意時光，與毛孩相伴展現質感生活。一起來看看高雄市動物保護處如何將動物友善議題轉化為新概念生活品牌「伴bàn」，並舉辦吹狗螺渡假村、吹狗螺音樂生活節及設計展「伴家久」等創意活動，跨界與品牌攜手，共同設計友善動物空間生活圈。

「伴家久」邀請設計師創造人與動物的共居想像，包括人貓共用的「櫃式貓砂盒」、「人狗共享衣櫥」、「人狗外出機能衣」等設計商品。(圖片提供/高雄市動物保護處、攝影/陳李視物)

去年在駁二藝術特區展出的「伴家久」展覽吸引許多打扮入時的年輕人來看展，同時還有許多毛茸茸的參觀者。「毛球你看，這個沙發櫃下面可以放你的貓砂盆，還有這個板凳可以讓你在裡面鑽來鑽去耶！」「哈皮，我們以後一起穿這件衣服去散步，好不好？」

動保處與「廢物救星」合作推出主人與狗狗的共享衣櫥「窩衣起」。(圖片提供/高雄市動物保護處、攝影/陳李視物)

「伴家久」為實現與動物的共居想像，特別邀請設計師製作與毛孩共處的生活用品，像是人貓共用的「櫃式貓砂盒」、「人狗共享衣櫥」，以及充滿未來感的「人犬共同出遊機能服」等。而主人們帶著自家毛孩逛展，結束後還可到附近動物友善咖啡店喝咖啡，或是到選品店挑選獨特的紀念品帶回家，讓休日時光在毛孩子的陪伴下更加幸福。

動保處葉坤松處長表示「伴bàn」品牌的誕生，是希望透過跨界合作方式與民眾深度溝通動保觀念。(攝影/李瑰嫻)

「對現代人來說，寵物已經是孩子了。」動保處葉坤松處長說，動物在日常生活中的角色，已經從寵物變成陪伴身邊的重要家人。動保處也從過去流浪動物收容與認養，轉為打造更全面的友善動物城市為目標。葉坤松處長更表示，「伴bàn」品牌的誕生，是希望透過跨界合作方式，跟民眾更深度地溝通動保觀念。

讓認養從收容園區走進民眾日常，動保處自2019年起在燕巢收容所舉辦「吹狗螺音樂生活節」，透過音樂表演、市集散策及動物體驗等企劃，成為全國首創在動物收容所舉辦的音樂祭。接續的「吹狗螺度假村」活動，把收容所變成動物友善的遊樂園，傳達與「收容所」為鄰的美好生活樣貌。

「伴bàn」推出展覽特調聯名耳掛咖啡。(圖片提供/高雄市動物保護處、攝影/陳李視物)

「吹狗螺」系列活動內容獲得廣大好評迴響，動保處再接再厲於2023年底推出全新動物保護品牌「伴bàn」，與「伴家久」展覽同步登場。展覽主辦單位邀請設計師方序中、本事空間製作所、潮流服飾品牌 WISDOM、音樂創作者 PUZZLEMAN等各領域設計者，創造出各種人與動物共處的生活產品，並把駁二藝術特區打造成微型友善動物生活圈，攜手鄰近的金工坊、選品店、咖啡館，讓人們可以帶著毛孩一起享受生活。

「好伴bàn空間標章」透過認證方式，提供動物友善的空間與服務，飼主與毛孩，能夠一起出遊、用餐、住宿、逛街。(圖片提供/魯小お食事処、攝影/李瑰嫻)

「伴bàn」不只是設計品牌，更是一種友善動物的生活態度。動保處推廣「好伴bàn空間」以標章認證方式，推出動物友善空間「加盟」計畫，協助參與店家為動物打開大門，並提供水和糧食、體驗與課程不等的服務。

加入「好伴bàn空間」的魯小お食事処-和牛可樂餅專賣店，靠牆式的座位安排，留給動物自由活動的空間。(攝影/李瑰嫻)

「餐廳中間沒有放桌椅，讓狗狗可以自由活動，我在旁邊吃飯喝咖啡，狗狗也可以開心玩耍，店家還會供應水，覺得假日可以和寶貝一起出來玩很開心。」民眾陳小姐的狗女兒黃金獵犬「阿豹」經常需要外出消耗能量，而在「好伴bàn空間」的魯小お食事処-和牛可樂餅專賣店中，散步累了就能坐下來與毛孩子享受愜意時光。「我們希望藉由『好伴bàn空間標章』的建立，讓更多人可以自在地帶著毛孩到處活動，並得到友善空間的系統性支持。」葉坤松處長說。

「伴bàn」讓動物與人們都能更和諧共處，自在地在城市中彼此相伴。(圖片提供/高雄市動物保護處、攝影/陳李視物)

透過「人與動物一起相伴，共享美好生活」的期許，未來「伴bàn」品牌還會延伸到不同領域：像是創意伴遊活動「伴bàn遊聯誼社」、與飼主互動的「伴bàn毛孩奧運會」和教育課程「怎麼伴bàn OH! Dog Cat」等。「希望讓動保與認養進到市區裡、生活日常裡，也進到人們的心裡。」葉坤松處長感性地說。以品牌概念開啟動保宣導的新方向，「伴bàn」讓動物與人們都能更和諧共處，自在地在城市中彼此相伴。

• 高雄市動物保護處

官網：高雄市動物保護處

FB：高雄市動物保護處粉絲團

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.04】