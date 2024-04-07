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甜蜜傳承半世紀 蘇老爺花生麥芽糖

聯合新聞網／ 高雄畫刊
蘇老爺花生麥芽糖 。(攝影/Carter)
蘇老爺花生麥芽糖 。(攝影/Carter)

【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter】

　　疫情期間從仁武搬遷到鳥松的「蘇老爺古味創新館」，是許多觀光客到高雄指定造訪的伴手禮名店，店裡主打古早味的包餡麥芽糖，除了最經典的花生口味，還有多款結合在地農產的特色風味，產品都是每天新鮮製作。

蘇老爺花生麥芽糖外觀是討喜的圓圈圈，禮盒內貼心附上一把小紅剪刀 。(攝影/Carter)
蘇老爺花生麥芽糖外觀是討喜的圓圈圈，禮盒內貼心附上一把小紅剪刀 。(攝影/Carter)

堅持初心的古法製作

　　蘇老爺現由品牌二代蘇立棋、蘇禾豐姊弟接手。承自父親經營起，產品就堅持以原物料製成、沒有其他食品添加物，「這是我們品牌的中心思想。」蘇立棋說，他的父親認為簡單、自然才是最好的，接手後他也延續同樣的精神維持傳統做法，跟上現代經營方式，從批發轉為零售，再引進冷藏設備，讓這款過去秋、冬限定的古早味零嘴，四季都能買得到。

蘇禾豐（左）、蘇立棋（右）接手父親事業後，合力將品牌打造為高雄在地的人氣伴手禮。(攝影/Carter)
蘇禾豐（左）、蘇立棋（右）接手父親事業後，合力將品牌打造為高雄在地的人氣伴手禮。(攝影/Carter)

　　踏進門市後方的工作區，大鍋正在熬煮麥芽糖膏。蘇禾豐解釋道，由於每批食材原料品質略有不同，所以烹煮過程的第一步必須先調整糖膏的含水比。他們會觀察鍋裡糖膏的流速，以此判斷是否繼續加熱。當流速達到標準時，再倒入小盆內，讓其冷卻成可塑型的柔軟琥珀色糖膏。接著將糖膏放入機器中反覆拉扯，使空氣混入其中，經過約6到8分鐘，糖膏逐漸轉變為銀白色麥芽糖塊，手工擀平再鋪上餡料，搓拉成長條狀後置入盒中，一盒盒精緻可愛的麥芽糖就此誕生，令人垂涎三尺。

• 「YouTube頻道：Terry Films」：花生麥芽糖 40年古早味 - 台灣傳統美食

麥芽糖經過機器反覆拉扯的過程，因混入大量空氣會逐漸變成銀白色。(攝影/Carter)
麥芽糖經過機器反覆拉扯的過程，因混入大量空氣會逐漸變成銀白色。(攝影/Carter)
搓拉成長條後，會先將麥芽糖盤成圓圈狀，鋪上大量花生粉防止沾黏。(攝影/Carter)
搓拉成長條後，會先將麥芽糖盤成圓圈狀，鋪上大量花生粉防止沾黏。(攝影/Carter)

網路及團購打響品牌知名度

　　蘇立棋回憶，13年前和弟弟決定一起接下家業，並朝向零售市場發展。他們主要是留意到網路及團購市場的龐大商機，當時團購市場剛在臺灣興起，而「愛合購」是當時最有名的平台，蘇老爺便是最早進駐該平台的店家之一。起初為了推廣產品，蘇立棋帶著產品去給各地的團媽們試吃，也曾拜訪陌生的公司行號，參加各大市集擺攤。透過一次次地努力和推進，終於建立起蘇老爺的零售品牌。

位於鳥松的新店面，空間中加入了各式跟麥芽糖造型相關的設計。(攝影/Carter)
位於鳥松的新店面，空間中加入了各式跟麥芽糖造型相關的設計。(攝影/Carter)
　　即使店面距離市區稍有距離，仍吸引了不少觀光客慕名前來。曾有顧客特地從高鐵左營站搭計程車到店購買，有些人是為了給長輩送禮、有些人則是單純想回味童年時光，他們不約而同提到，小時候阿公阿嬤曾經買過這樣的東西，在蘇老爺才找回記憶中的味道。入口甜蜜的麥芽糖裡，包裹了不少人的童年回憶，還有對親人的深深思念。

「牛軋QQ蘇餅」香甜內餡搭配鹹酥香蔥餅乾，也是人氣必嘗商品。(攝影/Carter)
「牛軋QQ蘇餅」香甜內餡搭配鹹酥香蔥餅乾，也是人氣必嘗商品。(攝影/Carter)

下一步 在地國際化

　　蘇老爺不定期推出限定口味，拓展年輕世代客源，如日前配合草莓盛產期，以草莓凍乾作為餡料，推出限定草莓口味。常態性產品則有花生、桂花烏龍、芝麻、咖啡拿鐵、酸甜青梅等五種口味，原料大多是直接與小農合作。店裡特別設置「老爺嚴選」專區，協助銷售合作農友的選品，提供小農多一些銷售管道，蘇立棋說：「比起以前立志要成為臺灣第一的伴手禮，現在的我更希望能一起創造共好。」

　　蘇老爺品牌的下一步是朝向在地國際化發展，並且相信社群將成為品牌未來的推手。之前曾有YouTuber拍攝製作過程影片上傳，影片發布後就獲得一千多萬的點閱次，後續更陸續累積至兩千多萬，其中不乏來自世界各地的觀眾。他們希望未來能吸引更多國內、外的觀光客，無論來自何處，只要來到高雄，就將「蘇老爺」列入造訪行程，他們也腳踏實地朝著既定目標邁進。

地址：高雄市鳥松區仁勇路181號

時間：週一至週日 09：30~18：00

官網：蘇老爺古味創新館

FB：蘇老爺花生麥芽糖 yayasu homemade

IG：蘇老爺古味創新 yayasu_homemade

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.04】

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