早療補助全面升級 陪伴慢飛天使快樂成長

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府社會局】

「我的寶貝1歲多了，為什麼還不會講話？」「孩子很容易失控尖叫，該怎麼辦？」以上都可能是發展遲緩的「慢飛」徵兆。為協助家長儘早發現，高雄市政府社會局透過推廣篩檢、擴大補助並提高補助金額等，讓慢飛天使們在黃金期就能得到療育，展開翅膀迎向陽光。

高雄市設置24處早療中心與社區據點，藉由跨專業團隊，就近提供在地化的早期療育服務。(攝影/李瑰嫻) 「大家腳打叉叉，輪流和狗狗打招呼。」在老師帶領下，孩子們盤起腿，乖巧地按照順序和三隻來班級作客的實習治療犬打招呼，摸摸頭和他們互動。「毛軟軟的！」「他快要睡著了耶。」孩子們細心地輕撫治療犬，學習和三隻不同大小、個性的狗狗做朋友，給他們溫暖的擁抱。

社會局在三民、鳳山、旗山設置兒童早期療育發展中心。 (圖片提供/高雄市政府社會局) 三民區兒童早期療育發展中心是高雄市早療服務據點之一，是讓慢飛天使們依步調學習展翅的練習場。色彩繽紛的陳設空間、寬敞的教室與一般幼兒園無異，但早療中心有更多雙手守護著這群在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，更為慢熟的孩子。

「早療中心最大特色，在於聚集教保人員、社工、主要照顧者，以及物理、職能、語言治療師等一起提供跨專業團隊服務。」中心物理治療師兼專業團隊督導樊惠瑜說。相較於一般幼兒園1位老師帶15個孩子，早療中心則是以基本1：5的比例，全方位支持孩子健全發展。

小賢、小宇兩兄弟從小由阿公照顧，因為成長過程中少了刺激反應，被判定為發展遲緩而進入日托班，兄弟倆在班上規律上課作息，邊玩樂、邊學習生活自理和互動技巧，還有拼積木、律動課等有趣活動，元宵節還和同學一起做燈籠，經過引導和感官開發後，小賢、小宇相繼從早療班「畢業」，銜接到普通班。

各地早療中心及據點每年辦理約2百多場社區篩檢及宣導活動，透過趣味遊戲與幼童互動，了解整體發展情形。(圖片提供/高雄市政府社會局) 「我們在入班前會先做評估，為孩子安排個別化服務計畫，也就是說每個孩子都有一套各自的目標。」樊惠瑜說，「像點名雖然是全班一起做，但老師會針對不同孩子因材施教，針對互動性較弱的孩子，就會趁著點名帶領互動技巧練習。」另外歡樂的運動和遊戲課程都隱藏著孩子的發展目標，有些是讓他們更靈活運用肢體，學習刷牙、穿衣等生活能力，有些則利用圖畫遊戲、說故事等，練習口語表達力。至於和治療犬互動，除了有助於安撫情緒，也讓孩子練習透過肢體表達，學習互相尊重。

和治療犬互動，除了有助於安撫情緒，也讓孩子練習透過肢體表達，學習互相尊重。(攝影/李瑰嫻) 樊惠瑜強調，照護者是早療教育重要的一環，因此課程設計以家庭為中心，結合自然生活情境的力量，讓孩子與家人從日常活動中促進親職技巧與兒童發展。早療中心也開辦許多居家療育的親子團課，讓父母帶著孩子一起玩毛巾健身、畫圖角色扮演等小遊戲，讓孩子回家後的發展也能持續不中斷。

早療教育結合教保老師、社工、物理、職能、語言治療師等專業團隊，規劃好玩的活動刺激孩子發展。(圖片提供/高雄市政府社會局) 此外，針對不便參加日托的孩童，社會局也提供小班制的居家療育課程，以及到宅療育服務。重度腦性麻痺的小虹，從嬰兒時期起身上就裝著鼻胃管，需要不斷地抽痰和供氧。經轉介後，媽媽揹著小虹來到早療中心，老師們透過音樂點點名、拍拍鈴鼓及互動遊戲等練習，讓從小臥床的小虹，開始對外界有了明顯反映。

看著小虹逐漸進步與成長，媽媽向社工說出了她的願望：「希望小虹和哥哥可以一起玩遊戲互動，留下珍貴回憶。」對此治療師改造推車頭靠，讓小虹較容易抬頭看到媽媽和哥哥，也設計有趣的小遊戲讓兄妹倆互動，再加上每天在家規律運動治療，漸漸地，小虹反應越來越多，白天睡覺時間減少，幾乎不需用呼吸器，雙手動作和臉部表情也越來越豐富。去年夏天，小虹參加了哥哥的畢業典禮，拍下全家福畢業照，慢飛的孩子在早療支持下，也能夠擁有幸福童年。

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(資料來源：高雄市三民兒童早期療育發展中心FB) 0-6歲是兒童發展黃金期，尤其「6歲以前效果加倍，3歲以前效果10倍」。若能即早發現治療，不僅能改善孩子發展遲緩的現象，也能正常激發潛能。為此，社會局今年放寬補助並提高金額，每年也辦理社區篩檢與宣導活動。目前高雄市共有24處早療中心與社區服務據點，藉由跨專業團隊，就近為慢飛天使兒童及家庭提供在地化的早期療育服務。

若發現小朋友學習較慢、對大人講的話沒有反應、手指難以完成抓握或捏東西等動作，務必要儘早進行專業評估及早期療育。早療相關活動時間及地點資訊可上「高雄市早期療育綜合服務網」或社會局兒福中心官網及臉書查詢。如有問題也可以直接撥打高雄市早期療育服務專線(07)398-5011，由專人為爸媽們提供諮詢服務。

• 高雄市早期療育綜合服務網

• 高雄市政府社會局 兒童福利中心

地址：高雄市三民區九如一路775號

服務時間：週二至週日 8:30~12:00、13:30~17:30

電話：（07）385-0535

官網：高雄市政府社會局兒童福利服務中心

FB：高雄市政府社會局兒童福利服務中心