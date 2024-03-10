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高雄・夢想創生中

聯合新聞網／ 高雄畫刊
與糖面室販售「打GO嚴選」小農商品，透過實體通路讓更多人認識高雄在地優質產品。(攝影/Carter)
與糖面室販售「打GO嚴選」小農商品，透過實體通路讓更多人認識高雄在地優質產品。(攝影/Carter)

　　春天的高雄生機蓬勃，開啟一場山海行旅，除了美景、美食，還有動人的在地故事。

　　感受藝文高雄，「高雄春天藝術節」迎來15週年，從冬末、跨春天、直到夏天，音樂、電影、舞蹈、劇場……等國內外精彩節目匯聚，一起到高美館草坡感受「草地音樂會」的震撼感動，也可以和孩子手牽手，進入親子繪本音樂會的神奇之旅。

　　體驗活力高雄，搭乘便利的捷運、輕軌大眾運輸，輕鬆抵達各區運動中心，想動就動。無論喜歡做瑜伽、踩飛輪、打籃球，甚至還有射箭、水上SUP體驗課程，選擇豐富多樣，讓居住陽光海洋城市的你絕對不無聊。

　　打造夢想高雄，海岸風光絕美的彌陀，百大漁青張博仁堅持無垢養殖，肥美白蝦獲得米其林餐廳青睞，更從漁夫變身「帶人創業的創業家」，將「傳統」翻轉為「傳承」；打GO嚴選與高雄小農同行，幫農產「外觀升級」同時打通產銷任督二脈，用創造力幫助年輕人造夢。

　　在南方土壤播種，讓無數希望萌芽、扎根、茁壯，高雄一年四季陪您築夢踏實，創造美好生活。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.03】

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