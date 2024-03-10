從你好到再見 在無尾香蕉動物學校學習與動物相知相愛

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

位於高雄駁二藝術特區的「無尾香蕉動物學校」是一處充滿友善氛圍的動物基地，學校提倡「先認識、再認養」的理念，讓人與動物有機會相互瞭解、彼此學習，並強調人與動物之間的共好關係，期盼彼此相伴到老。

「無尾香蕉動物學校」李瑾倫校長，既是知名插畫家、也是品牌創辦人及文創商店經營者。她將自身對動物的愛轉化為關懷行動，讓她在不同階段扮演多種角色，從一隻狗的媽媽、動物醫院的獸醫娘，再到照顧街貓的愛媽，每個角色都凝聚著她對動物的善意與熱情。

「無尾香蕉動物學校」位置鄰近駁二藝術特區。(攝影/Carter)

談及「無尾香蕉動物學校」創辦初衷，李瑾倫表示，創辦契機源自她在動物醫院度過的時光，她回想說：「在那充斥悲歡離合的動物醫院，那份內心沈重、難以消化的感受，我透過寫報紙專欄方式抒發，用說故事的方式記錄在動物醫院發生的點點滴滴。」

「我思考自己難受的源頭是什麼？有什麼方法可以改變動物所面臨的困境？」長久下來，才發現動物故事的主因通常是人，與動物並無直接牽連，光靠收容所、通報及結紮等，都無法解決流浪動物的問題。她認為不再讓棄養動物發生，需要「人」的改變，從根本做起，但這一切需要漫長的時間。於是，她先從自身出發，逐步思考如何改變人的觀念，不僅在之後的每本著作中都有深思熟慮的主題，還加上她的設計力和商店營運，但後來發現這些僅能觸及她的同溫層，影響仍有限。

2017年，動物學校的構想浮現，這個學校不是教育動物，而是教育「人」。2022年正式運作，雖然一開始李瑾倫也難以界定這所學校，所幸經過兩年經營，她終於能清晰地表達出來，她說：「這個學校成立目地在讓人們瞭解人與動物之間的關係，思考自己是否適合養動物，在飼養過程中需要擁有什麼樣的態度、準備、理解，以及必須承擔的責任和生死別離的情感過程。」

漸進式認養會從認識動物學伴開始，並教導禮貌、安全的相處方法。(攝影/Carter)

為了推動理念，首先聚集眾多專家意見交流，研發從領養認識到再見的完整課程，經過實際測試後，才確保教學內容的實效性。課程設計目的是落實漸進式認養和建立共同家人的概念，因此得透過細膩的教學步驟，如：了解動物肢體語言、認識每隻狗狗習性，與為期約1至2個月的相處，培養彼此默契，提供漸進式認養過程，讓人瞭解領養不是一見鍾情的衝動決定，而是對生命的承諾與責任。

動物學伴來自收容所，牠們既是學生，也是老師。(攝影/Carter) 李瑾倫接著分享一隻狗狗「歐蕾」成功送養加拿大的案例，而狗媽媽是學校的忠實粉絲。過程中以視訊多次交流，讓歐蕾與狗媽媽逐漸建立情感，媽媽也在短暫返臺期間，親自到學校看歐蕾，令人驚奇的是，歐蕾似乎能感應到誰要認養牠，躺臥在媽媽腳邊表現出舒適的姿態。抵達新家後，歐蕾不只重拾久違的幸福，也給家庭帶來歡樂。

各種動物教育文創商品包括食品、教材、生活道具等。(攝影/Carter) 各種有趣的動物教育文創商品，讓消費者愛不釋手。(攝影/Carter)

為確保學校營運持續性，李瑾倫積極尋找各種收入來源，如推出課程、向公部門提案、募資與商品銷售等，她的文創背景也適時發揮作用，設計各種有趣的動物教育文創商品，以輕鬆趣味的方式普及動物知識，讓消費者愛不釋手。

今年，學校著力實行「兒少動物教育支持計畫」，這個計畫專注於15歲以下的孩子們，提供孩童成長階段與動物相處的資訊。李瑾倫說她的小小願望是「無尾香蕉動物學校」能成為一個溫馨、富有希望感的指標性機構，擁抱大家的微笑與期待。

• 無尾香蕉動物學校

地址：高雄市鹽埕區莒光街6號

電話：（07）531-2223

官方LINE：@notailbanana

FB：無尾香蕉動物學校

IG：無尾香蕉動物學校