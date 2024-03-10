百大漁青張博仁打造漁創客基地 聯手澄田公司啟動沿海創生行動

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/澄田整合規劃】

百大漁青張博仁實踐產業六級化培育漁業青年生力軍

日復一日的養殖漁業最能深刻感受四季更迭變化。立春後，不必再忍受凜冬冷風刺骨、也不受炎夏頂著烈日曝曬，是魚塭工作最舒適的時節。跟隨百大漁青張博仁來到漁場，講述他的彌陀漁事。

張博仁運用大自然的循環海水，以極低密度的混養多種養殖物種，仿造最自然的生態鏈。(攝影/Carter)

張博仁視彌陀為一塊寶地，有漯底山又鄰近濱海，擁有豐富且多樣的天然觀光資源，身為在地養殖漁業第三代的他，不斷思考著如何將當地養殖漁業實力與觀光資源結合，扭轉人們對這片好山、好水，卻好無聊的刻板印象，解決青年人口外流問題，協助彌陀地區創生發展。

撈上岸的無垢海水生態白蝦立刻進入規格分級。(攝影/Carter)

醫學院臨床營養與生物工程研究背景的張博仁，2010年返回家鄉彌陀，接手父親的養殖漁業。他運用所學改善魚塭環境，仿造自然生態，力行海水無垢生態養殖技術，由裡到外精進養殖業體質。他也致力打造培育青年漁民的「漁人隊」，是一個平均年齡21至25歲的水產養殖工作團隊，可說是南臺灣培育漁業「青年生力軍」的大本營。另外，也成立青創基地「漁創客」，幫助漁人隊成員接受完整創業培訓，協助優秀漁青獨立創業。而「餘香咖啡」是開設於漁場旁的複合式咖啡廳，以咖啡、新鮮漁產料理為主角，海、港、魚塭景致吸引客人前來。張博仁不僅創造屬於彌陀的經濟效益、也增加就業機會，並提供在地人士創業培訓及教育訓練，自2018年成立以來已培育出60多位人才，其中不乏許多已經獨立創業的青年，是提升在地就業競爭力的重要推手。

餘香咖啡一館位於南寮海邊，除了喝咖啡賞海景，也是食魚教育場域。(攝影/Carter) 無論是海味炸物、名廚聯名料理，餘香咖啡夥伴透過自家食材研發出美味料理，吸引顧客駐足消費。(攝影/Carter)

與其他以社區發展協會為主力的創生案例不同，張博仁是以個人團隊全心投入，而且他的團隊從生產、加工及產品銷售一手包辦，達到一級農漁業、二級工業，三級服務業，全面提升為產業六級化目標。他將地方創生重點放在回歸產業基礎上，早期彌陀因養殖漁業蓬勃發展而繁榮，他致力於回歸當地人的做法：「這塊土地以前怎麼發展，就採取相同模式讓它復甦，希望透過『地產地消』的模式，讓在地產品在地方推廣發酵，促進當地產業永續發展。」而他的理念也正在彌陀地區實踐，協助當地創生發展中，創造就業機會使更多青年回流，盡一己之力回饋家鄉。

張博仁堅守著生產者對消費者應該負的責任，於是創立責任生產平台，期望傳遞正向的想法及經營方式。(攝影/Carter)

澄田整合規劃串接公私部門資源 台17線海線從彌陀、永安、梓官創生

高雄海線永安、彌陀及梓官等區，每年所推出的石斑魚、虱想起、海鮮節等慶典活動，吸引魚貨攤販們參與，同時匯聚眾多人潮，現場熱鬧帶動買氣。然而，耕耘地方創生多年的澄田整合規劃負責人許維哲卻觀察到，即使每年攤商都相當多，但各地區間攤販及活動類型相似度極高，在招商過程中，本地特色商家難以參與，面臨進入障礙。這讓他開始思考如何讓這些特色商家進入消費大眾眼中，怎樣連結公私部門資源，用創新思維與作法來加強台17線周遭地區的特色發展與知名度。

澄田整合規劃負責人許維哲分享推動地方創生一路走來的點點滴滴。(攝影/Carter)

許維哲在經歷農村新風貌、社區總體營造、農村再生到地方創生的歷程後，創辦了澄田整合規劃，致力推動地方創生，協助地方青年返鄉投入農漁村再生及食農食魚教育。澄田整合規劃也協助青年漁民返鄉創業，例如引介相關資源輔助張博仁建構責任生產平台，同時強化包裝設計和行銷策略，打造彌陀在地漁業品牌；協助熱愛彌陀的在地青年成立「來趣彌陀創生協會」，自發性於歲末年終聯合在地商家舉辦吃美食送紅包的商圈活動，未來也陪伴青年冀望能媒合公部門資源，爭取不同部會資源增加地方軟硬實力，進而活絡當地商圈。澄田整合規劃近年也協助建立有趣且充滿故事性的場館，如餘香咖啡食魚教育基地與漯底社區的斗笠故事館，這些都是與在地青年攜手創新的成果，而澄田整合規劃居中陪伴在地青年協助實踐創生行動。

「靠海邊生活節」結合彌陀美麗海景與草地廣場，並規劃在地市集、音樂饗宴等，吸引大批民眾參與。(圖片提供/澄田整合規劃)

舉凡彌陀張博仁的漁人隊、永安的蘇班長安心石斑或梓官的李法憲生態農場，都是各鄉鎮創生發展上略有成果的團隊或商家，他們成功的背後共同都有澄田整合規劃的參與。許維哲目前正積極嘗試更進一步的行動策略，並表示：「我們目標其實希望將顧客人流從農漁村的景點導流到農村的街區，活絡街區的商家，這樣才會讓地方產業有活水進來。」

澄田整合規劃負責人許維哲積極嘗試進行台17線海線的串連。(攝影/Carter)

澄田整合規劃近年從高雄出發，與地方青年及社區共同努力，自發性籌辦的彌陀靠海邊生活節、梓官梓感農村文化節、永安新港社區的尻海風漁夫生活節，慢慢串連台17線海線，期待未來能從臺南學甲、將軍一路連結高雄永安、彌陀、梓官，再到左營、哈瑪星、林園，往南則到屏東東港、枋寮，促成沿線的地方青年商家合作，透過國發會、農業部、文化部及各種資源力量，將海濱沿線接連創新，展現出高雄漁村再生，令人耳目一新的精采活力。

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電話：0925-899-091

時間：13：00~18：00

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