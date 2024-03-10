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軍事遺址新生命—燕巢橫山共創基地

聯合新聞網／ 高雄畫刊
過去曾經是廢棄營區的橫山共創基地，經過高雄市政府與樹德科大團隊的悉心整理，蛻變為充滿活力的「橫山共創基地」。(攝影/Carter)
過去曾經是廢棄營區的橫山共創基地，經過高雄市政府與樹德科大團隊的悉心整理，蛻變為充滿活力的「橫山共創基地」。(攝影/Carter)

【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/橫山USR專案推動辦公室】

　　位於燕巢的「橫山共創基地」，是高雄市政府與樹德科技大學攜手合作的空間活化成功案例。前身是橫山營區，曾作為後勤療養中心、軍隊教治所、化學兵部隊及傘兵新訓中心等。2018年市府交由校方大學端教育部高教深耕：「橫山USR計畫」經營代管，封藏半世紀的神秘面紗終於得以揭開。

「橫山共創基地」。(攝影/Carter)
「橫山共創基地」。(攝影/Carter)

打開管制空間 為建築注入創意機能

　　傍晚走進基地，有機會遇見附近民眾遛狗或散步身影。樹德科大經營後，打開閉鎖的鐵門，逐步整修一棟棟建物，辦理工藝體驗型、跨域設計師研習班創意主題工作坊，跨校大學生實務實作場域。橫山USR計畫主持人、樹德科大特聘教授盧圓華回憶，因為建築荒廢閒置多年，104、105年室內設計系畢業設計專題啟動活化再利用規劃設計，106、107年「大師駐營」─在地跨域．接軌國際工作坊，動員百餘名師生投入8位建築藝術大師主題策展─ 8棟廢棄營舍的情境風格展，以及教育部橫山USR計畫7年才將原本的荒煙蔓草廢墟推進到現在的模樣。

橫山營區從過往的廢墟樣貌，變身嶄新的「橫山共創基地」，是跨校大學生實作場域，也是民眾參與工藝體驗、社區居民運動休閒的好去處。(圖片提供/橫山USR專案推動辦公室)
橫山營區從過往的廢墟樣貌，變身嶄新的「橫山共創基地」，是跨校大學生實作場域，也是民眾參與工藝體驗、社區居民運動休閒的好去處。(圖片提供/橫山USR專案推動辦公室)

　　盧圓華特聘教授表示，基地對應UNSDGs聯合國永續發展目標推展大學社會責任實踐產學共進、燕巢國民教育創新及社區培力的實踐場所，規劃橫山3創服務設計中心、橫山工藝聚落、燕巢教育創夢系統及橫山小學堂。修繕空間除作為相關計畫辦公室及創意主題工坊，也設有橫山故事館和品牌展示館。展陳基地調查成果，以及歷年橫山工藝聚落主題工坊研習活動成果、橫山藝術祭展覽活動，所保留的原創設計家具、循環工藝與農文創作品。只需事先預約，就可以免費參觀。

101-A建置橫山品牌展示館以提供跨界合作平台。(攝影/Carter)
101-A建置橫山品牌展示館以提供跨界合作平台。(攝影/Carter)
計畫主持人盧圓華特聘教授期待基地能成為設計創意與地方發展的緊密橋梁。(攝影/Carter)
計畫主持人盧圓華特聘教授期待基地能成為設計創意與地方發展的緊密橋梁。(攝影/Carter)

　　2023年邁入第6年的橫山藝術祭，以「活力橫山」為主題，結合靜態設計及工藝作品展示、文創市集以及現場表演，邀請大家走進橫山作客。橫山藝術祭也展出樹德科大參與臺中設計週作品，並邀請音樂家、街頭藝人、學校社團及社區居民演出，市集也結合樹德科大流行設計系師資，推出超高人氣的編織、皮革工藝及手縫藝術等手作課程，讓民眾體驗DIY樂趣，另外也有適合親子共同參與的「最愛　橫山」國中小寫生比賽。盧圓華教授期待橫山藝術祭發展成燕巢的特色節慶，讓更多人走進橫山基地，親自感受基地打開大門後，充滿魅力的面貌。

2023橫山藝術祭揭幕儀式。(圖片提供/橫山USR專案推動辦公室)
2023橫山藝術祭揭幕儀式。(圖片提供/橫山USR專案推動辦公室)

推進各種跨界合作 基地活化不間斷

　　橫山基地整修計畫持續進行，每隔一段時間造訪，都會發現不一樣的變化。盧圓華特聘教授表示，接下來會跟燕巢深水國小合作昆蟲相關課程，「在小學堂和橫山志工隊空間之中的場域，我們會種八棵光臘樹。」盧教授說，種樹是為了吸引喜愛光臘樹樹液的獨角仙及鍬形蟲，橫山小學堂內建昆蟲主題館，並連結燕巢教育創夢系統以開創108國教新課綱特色。105、1016房舍及其周邊環境將改造為文化景觀微滯洪池。

基地精選部分原創設計家具置於戶外供訪客、民眾體驗。照片中作品為郭書勝建築師作品〈轎椅〉。(攝影/Carter)
基地精選部分原創設計家具置於戶外供訪客、民眾體驗。照片中作品為郭書勝建築師作品〈轎椅〉。(攝影/Carter)

　　繼成功爭取國發會地方創生─公有建築空間整備活化補助104房舍修復改造案，獲得2023城市工程品質金質獎，今年市府都發局和樹科大橫山USR師生團隊進階合作，推動低碳實驗建築、青年創客聚落計畫，以加速工藝聚落主題工坊，連動社區藝術管理與經營、自媒體、Ai Design、綠汽．創藝、城市創新家具自造所等青創工作室。

橫山故事館展示過往田調及整修保留的物件，讓民眾瞭解基地活化的過程。(攝影/Carter)
橫山故事館展示過往田調及整修保留的物件，讓民眾瞭解基地活化的過程。(攝影/Carter)

　　創新、美感、源源不絕的想像力，盧圓華特聘教授與工作團隊秉持「與鄰共好」的理念，為大學城內的橫山共創基地，創造接地氣的嶄新風貌。盧教授表示以創意扎根同時，也期待藉由各種計畫實踐，吸引在地及跨縣市的民眾投入，將人潮導入活化地方，達到公部門、產業及學界三方共榮。在這樣的想像裡，橫山共創基地將會是輻散的中心點，以燕巢為內圈，向外延伸至鄰近地區，再至整個南高屏三環區域，落實大學社會責任的目標，也真正做到與地方共好。

• 橫山共創基地

地址：高雄市燕巢區興龍路71巷71號

電話：（07）6158000分機5209

官網：橫山USR 333-1 綠色永續 x 整體實踐

FB：橫山USR 333-1 綠色永續 x 整體實踐

YT：橫山 USR 333-1 綠色永續 x 整體實踐

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.03】

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