軍事遺址新生命—燕巢橫山共創基地
【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/橫山USR專案推動辦公室】
位於燕巢的「橫山共創基地」，是高雄市政府與樹德科技大學攜手合作的空間活化成功案例。前身是橫山營區，曾作為後勤療養中心、軍隊教治所、化學兵部隊及傘兵新訓中心等。2018年市府交由校方大學端教育部高教深耕：「橫山USR計畫」經營代管，封藏半世紀的神秘面紗終於得以揭開。
打開管制空間 為建築注入創意機能
傍晚走進基地，有機會遇見附近民眾遛狗或散步身影。樹德科大經營後，打開閉鎖的鐵門，逐步整修一棟棟建物，辦理工藝體驗型、跨域設計師研習班創意主題工作坊，跨校大學生實務實作場域。橫山USR計畫主持人、樹德科大特聘教授盧圓華回憶，因為建築荒廢閒置多年，104、105年室內設計系畢業設計專題啟動活化再利用規劃設計，106、107年「大師駐營」─在地跨域．接軌國際工作坊，動員百餘名師生投入8位建築藝術大師主題策展─ 8棟廢棄營舍的情境風格展，以及教育部橫山USR計畫7年才將原本的荒煙蔓草廢墟推進到現在的模樣。
盧圓華特聘教授表示，基地對應UNSDGs聯合國永續發展目標推展大學社會責任實踐產學共進、燕巢國民教育創新及社區培力的實踐場所，規劃橫山3創服務設計中心、橫山工藝聚落、燕巢教育創夢系統及橫山小學堂。修繕空間除作為相關計畫辦公室及創意主題工坊，也設有橫山故事館和品牌展示館。展陳基地調查成果，以及歷年橫山工藝聚落主題工坊研習活動成果、橫山藝術祭展覽活動，所保留的原創設計家具、循環工藝與農文創作品。只需事先預約，就可以免費參觀。
2023年邁入第6年的橫山藝術祭，以「活力橫山」為主題，結合靜態設計及工藝作品展示、文創市集以及現場表演，邀請大家走進橫山作客。橫山藝術祭也展出樹德科大參與臺中設計週作品，並邀請音樂家、街頭藝人、學校社團及社區居民演出，市集也結合樹德科大流行設計系師資，推出超高人氣的編織、皮革工藝及手縫藝術等手作課程，讓民眾體驗DIY樂趣，另外也有適合親子共同參與的「最愛 橫山」國中小寫生比賽。盧圓華教授期待橫山藝術祭發展成燕巢的特色節慶，讓更多人走進橫山基地，親自感受基地打開大門後，充滿魅力的面貌。
推進各種跨界合作 基地活化不間斷
橫山基地整修計畫持續進行，每隔一段時間造訪，都會發現不一樣的變化。盧圓華特聘教授表示，接下來會跟燕巢深水國小合作昆蟲相關課程，「在小學堂和橫山志工隊空間之中的場域，我們會種八棵光臘樹。」盧教授說，種樹是為了吸引喜愛光臘樹樹液的獨角仙及鍬形蟲，橫山小學堂內建昆蟲主題館，並連結燕巢教育創夢系統以開創108國教新課綱特色。105、1016房舍及其周邊環境將改造為文化景觀微滯洪池。
繼成功爭取國發會地方創生─公有建築空間整備活化補助104房舍修復改造案，獲得2023城市工程品質金質獎，今年市府都發局和樹科大橫山USR師生團隊進階合作，推動低碳實驗建築、青年創客聚落計畫，以加速工藝聚落主題工坊，連動社區藝術管理與經營、自媒體、Ai Design、綠汽．創藝、城市創新家具自造所等青創工作室。
創新、美感、源源不絕的想像力，盧圓華特聘教授與工作團隊秉持「與鄰共好」的理念，為大學城內的橫山共創基地，創造接地氣的嶄新風貌。盧教授表示以創意扎根同時，也期待藉由各種計畫實踐，吸引在地及跨縣市的民眾投入，將人潮導入活化地方，達到公部門、產業及學界三方共榮。在這樣的想像裡，橫山共創基地將會是輻散的中心點，以燕巢為內圈，向外延伸至鄰近地區，再至整個南高屏三環區域，落實大學社會責任的目標，也真正做到與地方共好。
• 橫山共創基地
地址：高雄市燕巢區興龍路71巷71號
電話：（07）6158000分機5209
官網：橫山USR 333-1 綠色永續 x 整體實踐
FB：橫山USR 333-1 綠色永續 x 整體實踐
YT：橫山 USR 333-1 綠色永續 x 整體實踐
【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.03】
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