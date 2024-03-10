2024高雄春天藝術節 迎接表演藝術盛宴

【◎文/羅健宏 ◎圖片提供/高雄春天藝術節】

宣告邁向15週年，高雄春天藝術節以繽紛的視覺設計為今年活動揭開序幕。主視覺上躍動的音符、彩帶，還有以各種樂器組合而成的數字「15」，為一年一度的藝術饗宴，增添輕鬆歡樂的氣氛。

本屆高雄春天藝術節將帶來29檔、超過50場音樂、戲劇、舞蹈及戲曲表演。高雄春天藝術節由高雄市政府文化局攜手高雄市愛樂文化藝術基金會共同主辦，談起春藝的特色，高雄市愛樂文化藝術基金會朱宏昌執行長表示，今年節目延續「多元」和「親民」兩大主軸，迎接活動15週年，不管是自製節目或邀請藝術家演出，安排上都有特色亮點。

「出日頭」228草地音樂會。(圖片提供/高雄春天藝術節)

上百場精彩演出 打造大眾與表演藝術間的橋梁

有別於多數國際藝術節強調精緻、藝術化的展演內容，高雄春天藝術節自2010年開辦以來，便堅持以貼近大眾的角度，將海外及國內精彩表演，推薦給民眾。十多年來，高雄春天藝術節已累積近500場演出，並締造超過200萬參與人次，用成績展現高雄市民對表演藝術的喜愛。

來自南美洲盧米亞托光影劇團，將帶來巴西原住民傳說的現代皮影故事。(圖片提供/高雄春天藝術節)

本土自製內容國際表演藝術 雙軸精彩齊發

廣受大眾好評，更被視為高雄春天藝術節品牌象徵的「草地音樂會」，今年挑選家喻戶曉的電影作品《超人》和《回到未來》為表演主題，分別由指揮家吳曜宇和楊智欽率領高雄市交響樂團，重現兩部科幻喜劇電影的經典配樂，搭配大螢幕的電影情節，重溫兩名主角的個人英雄冒險旅程，邀請民眾一起窩在高雄市立美術館草坡，自在享受震撼人心的音樂盛會。

今年到高美館戶外的大草坪，欣賞經典科幻電影《回到未來》的精彩配樂演奏。(示意圖，圖片提供/高雄春天藝術節)

而眾所期待的歌劇節目，歌劇大師普契尼的鉅作《托斯卡》也將於春藝重磅登場。劇情講述女演員托斯卡與情人卡瓦拉多西之間的愛恨糾葛，是普契尼生涯巔峰之作。朱宏昌執行長特別強調，「高雄春天藝術節的所有歌劇都是自己製作。」從演員、舞臺設計、演員服裝到配樂，皆為高雄春天藝術節演出量身打造，耗資龐大，更是本屆演出動員人數最可觀的作品之一。

從疫情期間就開始籌備的能劇新作《媽祖》，也將在今年4月正式登場。能劇大師片山九郎右衛門將率領國寶級樂師，詮釋深根臺灣在地信仰的媽祖女神。不僅是日本表演藝術界的首度嘗試，去(2023)年在臺舉辦講座交流就吸引不少人關注，更有日本能劇迷預告來臺，欣賞擁有六百年歷史的日本傳統藝術，在海外舞臺綻放的姿態。

索拉舞蹈空間舞團前進中都唐榮磚窯廠，用肢體表現探討人與空間的關係。(圖片提供/高雄春天藝術節)

多樣化節目內容 網羅不同世代愛好者

本屆高雄春天藝術節戲劇類節目型式多元，有傳統皮影戲、歌仔戲、豫劇和現代舞臺劇等。環境舞蹈延續走向戶外的精神，於高雄在地文史場域逍遙園、中都唐榮磚窯廠、打狗英國領事官邸、大東文化藝術中心等地登場。

「帕格尼尼國際小提琴大賽」金獎得主呂思清，與高雄市國樂團聯手演譯樂壇神筆趙季平醞釀十年之作〈第一小提琴協奏曲〉。(圖片提供/高雄春天藝術節)

音樂演出遊走古典與現代之間，今年獻上獲得帕格尼尼小提琴大賽首獎的義大利小提琴家朱塞佩・吉博尼（Giuseppe Gibboni）、世界鋼琴大賽三冠王的烏克蘭鋼琴家亞歷山大・伽佛利佑克（Alexander Gavrylyuk）、旅美小提琴家呂思清及獲Red Bull Music 3Style全球DJ大賽臺灣總冠軍丁培倫等，看音樂家們與高雄市交響樂團、高雄市國樂團聯手激盪演出火花。還有兩檔親子音樂會《超人媽媽》及《小太陽》，帶領大、小朋友進入音樂的神奇世界，共同交流藝術帶來的感動。

從現在起到7月，高雄春天藝術節帶你走進表演藝術的世界，打開全身感官，親身感受舞臺上源源不絕的創作能量。

官網：高雄春天藝術節

FB：高雄春天藝術節