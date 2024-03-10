從王品集團到快餐車 肚肚dudoo以科技翻轉餐飲業

【◎文/李瑰嫻 ◎圖片提供/肚肚dudoo】

外出用餐、買手搖飲或於行動餐車胖卡點美食時，是否發現店家手上多了一台iPad？運用科技整合店家「點餐、結帳、外送」接單及外送平台業者等，為後疫情時代餐飲新興服務。總部位於高雄的肚肚dudoo POS系統公司，憑藉前鴻海工程師的技術優勢，結合靈活行銷策略，一躍成為業界領先者，為餐飲業者帶來科技翻轉新契機。

總部位於高雄，肚肚dudoo是台灣市佔率最高的POS廠商，年營收超過1億元。(圖片提供/肚肚dudoo)

「一杯大柳橙綠加椰果，微糖少冰，兩杯中奶蓋紅加珍珠，半糖去冰......」光顧手搖飲店的消費者提出不同客製化需求，只見店員在iPad上飛快操作，完成點餐、備餐通知及結帳一系列動作，於此同時，外送單和網路預約通知鈴聲不斷響起，透過iPad系統整合，原本繁複的作業也變得井然有序。

肚肚dudoo系統公司的創辦人與執行長孫和翊，透過「三用人才群英會」計畫，在鴻海集團內部創業。 (圖片提供/肚肚dudoo POS系統公司)

「臺灣餐飲業的複雜度，在世界是數一數二的。」肚肚dudoo的執行長孫和翊表示。他觀察到餐飲界數位化趨勢，然而收銀、點餐以及蒸蒸日上的外送服務，卻缺乏系統整合，讓許多餐廳經營者看不懂、用不順手。2014年還在鴻海任職的孫和翊，抓住公司內部「三用人才群英會」的機會，在大老闆郭台銘以及高階主管面前提出創業計畫，並從上百位提案者中脫穎而出，在集團支持下成功創立「肚肚dudoo」。

「當時郭董對我說，要把積蓄拿出來拚一把，才會全力以赴。」孫和翊回憶說：「鴻海雖然大手筆出資一億，但我和另外三位股東也押進了所有身家積蓄，和其他新創公司一樣，每一分錢都花得十分謹慎，從辦公室租金、設備等都得精打細算。」肚肚成立之初，主要經營為網路美食APP「巴豆妖」，在推廣過程中，發現餐飲業的零售管理急需整合，因此於2019年轉而開發對使用者友善的POS管理系統。

孫和翊接著解釋：「臺灣餐飲資訊系統極度破碎，POS系統是一套、刷卡線上支付又是一套，還有inline訂位、Uber外送平台等都是獨立系統，我們設計平台，把這些數據和後台串聯在一起。」團隊試圖將這些五花八門的系統整合成像LINE一樣，一指就能簡單操作的平台。聽起來雖然簡單，卻讓十幾位從鴻海轉入肚肚團隊、具有台清交學歷或海歸背景的工程師們，費足了時間和苦心。

直覺式的點餐介面，以及可調整的點餐流程，讓使用者容易輕鬆上手。(圖片提供/肚肚dudoo)

臺灣餐飲服務被孫和翊封為「世界上最複雜」，講究待人的溫度，提供各種客製化服務，因此系統介面設計必須更靈活及細膩。他的團隊便以絕對客製化為目標，客戶需要什麼就設計什麼內容。舉例來說，他們為王品量身打造，將集團點餐傳統的「十字劃位」數位化，過去服務人員靠著做筆記，現在手持平板就可以輕鬆記錄同桌每位客人的餐點，讓熱騰騰美食正確無誤地送達每位顧客餐桌上。

為讓店家實際感受POS系統的便利省工，肚肚推出另一項創舉：提供所有服務店家一台iPad，每個月僅需支付1500元的平台月租費，無論連鎖企業還是小吃店都能負擔得起，輕鬆數位升級。

肚肚dudoo系統公司提供各種客製化服務。(圖片提供/肚肚dudoo)

自稱「走實在路線」的肚肚，秉持著高雄人埋頭苦幹的拚搏精神，滿足五花八門的客戶需求，不僅讓王品從客戶變成股東，旗下上百家餐廳更成為平台的最佳實戰場域，為系統提供使用經驗優化建議。如今，包括早安美芝城、客美多咖啡等也都是肚肚的合作夥伴。

肚肚總部就位於高雄軟體園區的鴻海研發總部大樓，儘管市占率已穩居業界第一，除臺北與臺中有業務員外，技術和行政部門全在高雄。當被問起是否北遷，孫和翊笑著搖頭：「我自己是高雄人，就是想要證明在高雄也能成功。高雄科技產業日益成熟，政府也與企業的速度接近，能夠快速反應做決策，感覺現在有越來越多科技人南漂到高雄！」懷著對故鄉的熱愛，孫和翊從未懷疑過自己的選擇。

訪問結束前，孫和翊感嘆餐飲業界人力流動快速，人才在質、量上均有不足的問題，他認為系統化相當重要，希望導入軟體和機器解決人力不足的問題。而肚肚作為各餐飲數位服務的整合平台，他也期望未來能以團體戰的方式，彼此合作串聯，一起出去打市場，就像是高雄的遊艇、機車等產業，讓臺灣餐飲團體變成產業鏈，一起走向國際。