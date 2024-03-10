乘載時代記憶的好滋味 榮泉彈珠汽水

【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter】

沁涼爽口的彈珠汽水是臺灣早期受歡迎的碳酸飲料之一，嗶啵的氣泡口感和裝有彈珠的特色瓶身，更擄獲許多小孩的心。榮泉汽水工廠總經理陳滿卿分享，自己從小就是汽水的忠實支持者，卡在瓶頸處的玻璃彈珠，是她童年愛不釋手的玩具收藏。

榮泉汽水工廠鄰近三鳳中街，批發或零售購買都有提供服務。(攝影/Carter)

改良傳統 持續為彈珠汽水注入新意

創立於1959年的榮泉汽水工廠，是高雄現存最早的彈珠汽水生產商。創辦人薛朝福向日本人習得生產技術後，首先在鹽埕開業，後來搬遷至現今臺鐵新三塊厝車站附近。在引進全自動設備前，製造彈珠汽水需仰賴大量人力，且手工灌注氣體的過程具有一定程度的風險，陳滿卿表示，若玻璃瓶身出現破損，在裝填過程中容易發生氣爆。

早期彈珠汽水為玻璃瓶，榮泉參考原始設計開發出寶特瓶版本。(攝影/Carter) 顧及食安和降低製造過程風險，第二代夫婦薛榮輝及陳滿卿於1994年接手後，便著手進行彈珠汽水改良，除將玻璃瓶換成寶特瓶，還開發不同風味的彈珠汽水，有水蜜桃、鳳梨、葡萄和檸檬萊姆，搭上近年興起的氣泡水風潮，去（2023）年新開發了無糖「海洋氣泡水」，標榜使用花蓮東岸海洋深層水及高純度二氧化碳，入口可以品嘗到淡淡的鹹甜味。陳滿卿說，「這款汽水的誕生，可以讓那些需要控制糖分攝取，想喝又沒辦法喝的人，一同享受彈珠汽水的樂趣。」

汽水工廠鄰近三鳳中街，因此不少人採買完後，會特地走來買彈珠汽水，陳滿卿說：「常會有長輩帶著孫子來買汽水，想讓孫子嚐嚐看自己以前愛喝的飲料，聽他們說起自己以前生活有多辛苦，要喝汽水有多不容易。」直言：「聽到這些故事真的會掉眼淚。」也讓她深刻感受到，自己不只是在銷售彈珠汽水，而是在傳承臺灣人的共同記憶。

接手榮泉逾三十年，陳滿卿希望有朝一日可以設置彈珠汽水文化館。(攝影/Carter)

發展客制訂單 突破銷售困境

由於臺灣飲料市場競爭激烈，榮泉面對強敵環伺，十年前開始改變銷售策略，陳滿卿說：「以前我們會往柑仔店、廟口或是老街鋪貨，但現在銷售型態轉變，像是去年我們跟承億酒店合作，客製化彈珠汽水。」在工廠入口左側處的展示櫃上，陳列著為不同品牌合作的汽水瓶，瓶身上印有OPEN小將、霹靂布袋戲、還有高雄市吉祥物高雄熊等，現在也接受民眾的客製訂單。

過去十年榮泉著力於客製訂單，替公家機關和私人企業生產限量彈珠汽水。(攝影/Carter)

榮泉生產的彈珠汽水瓶，最特別的版本是三太子。她表示，「三太子是囝仔神，很多人拜拜會準備糖果餅乾，而彈珠汽水是祂的最愛。」每逢三太子聖誕（農曆九月初九），不少信徒會特別準備彈珠汽水作為供品，「還有廟方曾經收到神明指示來買，起初聽到我都不太相信。」

榮泉今年邁入第65年，第三代也開始參與經營，向年輕世代推廣彈珠汽水。陳滿卿說，未來如果有能力，她希望成立一座彈珠汽水的文化館，呈現彈珠汽水在臺灣的製造及發展歷程，強調不走觀光工廠的路線，而是有體驗及展演的民俗文化館，「我想讓小孩子認識那個充滿酸甜苦辣的臺灣農村社會。」這天來臨前，她會繼續為喜愛彈珠汽水的臺灣人，持續堅守自己的崗位。

地址：高雄市三民區中華三路322號

時間：週一至週六 09：00~17：00

電話：（07）285-8101

官網：榮泉彈珠汽水

FB：榮泉彈珠汽水工廠