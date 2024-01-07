輕軌畫成圓，高雄更便捷！2024年元旦，我們終於迎來輕軌全線通車的好消息，高雄輕軌自2013年開始興建，歷經十年磨一劍，全臺首座輕軌環狀運輸系統在南方宣告誕生，不僅落實交通平權，更是臺灣綠色交通重要里程碑。

搭上輕軌，可以輕鬆穿梭老街與新城、市區與港灣，加上與捷運及臺鐵串連，無論上班、通學、購物、旅遊、就醫等需求都能滿足。我們也「以站就樹」，原地保留輕軌沿線上百棵雨豆樹及小葉欖仁，蓊鬱的「綠巨人隧道」及「龍貓隧道」引領大家進入夢幻森林，感受大自然的擁抱。

想親近綠色生活，推薦來一趟茂林多納部落，品嘗一杯有態度的手沖咖啡，登上勇士步道俯瞰美景，欣賞原住民工藝文化之美。打造綠色永續城市，還有許多人在城市各個角落努力：獲得米其林綠星殊榮的「THOMAS CHIEN Restaurant」，創辦人兼廚藝總監簡天才透過支持友善耕作減少碳足跡，料理創作盡顯對土地的關懷；為了與百年芒果樹爺爺共同生活，團隊歷時7年用心打造出首座零耗能「芒果樹基地」，隨時都能感受陽光、綠蔭、自然風的溫柔輕拂。

圓形象徵無限循環、生生不息，新的一年，我們持續打造以人為本、與大自然共存共好的永續生活，「美好生活，圓自於你。」