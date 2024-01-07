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港都減碳心生活

聯合新聞網／ 高雄畫刊
搭上輕軌，可以輕鬆穿梭老街與新城、市區與港灣，加上與捷運及臺鐵串連，無論上班、通學、購物、旅遊、就醫等需求都能滿足。(攝影/Carter)
搭上輕軌，可以輕鬆穿梭老街與新城、市區與港灣，加上與捷運及臺鐵串連，無論上班、通學、購物、旅遊、就醫等需求都能滿足。(攝影/Carter)

　　輕軌畫成圓，高雄更便捷！2024年元旦，我們終於迎來輕軌全線通車的好消息，高雄輕軌自2013年開始興建，歷經十年磨一劍，全臺首座輕軌環狀運輸系統在南方宣告誕生，不僅落實交通平權，更是臺灣綠色交通重要里程碑。

　　搭上輕軌，可以輕鬆穿梭老街與新城、市區與港灣，加上與捷運及臺鐵串連，無論上班、通學、購物、旅遊、就醫等需求都能滿足。我們也「以站就樹」，原地保留輕軌沿線上百棵雨豆樹及小葉欖仁，蓊鬱的「綠巨人隧道」及「龍貓隧道」引領大家進入夢幻森林，感受大自然的擁抱。

　　想親近綠色生活，推薦來一趟茂林多納部落，品嘗一杯有態度的手沖咖啡，登上勇士步道俯瞰美景，欣賞原住民工藝文化之美。打造綠色永續城市，還有許多人在城市各個角落努力：獲得米其林綠星殊榮的「THOMAS CHIEN Restaurant」，創辦人兼廚藝總監簡天才透過支持友善耕作減少碳足跡，料理創作盡顯對土地的關懷；為了與百年芒果樹爺爺共同生活，團隊歷時7年用心打造出首座零耗能「芒果樹基地」，隨時都能感受陽光、綠蔭、自然風的溫柔輕拂。

　　圓形象徵無限循環、生生不息，新的一年，我們持續打造以人為本、與大自然共存共好的永續生活，「美好生活，圓自於你。」

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.01】

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當我們圈在一起 高雄輕軌路網成圓

歷經10年工程，高雄輕軌今（2024）年初全線通車，高雄交通路網形成一個串連老街與新城、市區與港灣的圓。迎接元旦試營運，高雄市政府推出全線免費搭乘優惠，歡迎民眾來搭乘，體驗輕軌帶來的便利新生活。

高雄淨零進行式 從「芒果樹基地」到「淨零學院」共構淨零生態圈

臺灣環境保護運動約於1980年代萌芽，與此同時首次啟動環境評估，之後土地利用開發與自然環境間如何平衡共存，成為努力目標，包括近年設置捷運、輕軌等交通建設時，亦堅持「以站就樹、移植最少、現地移植」等護樹原則。另外，為達成ESG指標，永續發展、減碳議題日益受到重視，驅使公部門及民間企業不斷腦力激盪，希望能攜手合作落實淨零目標，讓理念與行動同行。

輕軌in入生活 城市裡的森林、市集

高雄輕軌全線通車，本期特別企劃輕軌旅遊路線，串接高雄特色景點、建設、文化、美食小吃等，帶您走入城市裡的森林，走進高雄人的日常，深度體驗高雄的魅力。

翠綠交織 看見城市最美軌道風景

我不在「輕」旅行，就是在往「輕」旅行的路上。搭乘高雄輕軌，隨時隨地都能夠說走就走「輕」旅行，如果龍貓隧道的美令你流連忘返，那麼你一定要來搶先體驗最新亮相的綠巨人隧道。

寓教於樂嗨玩高雄 串起親子玩樂地圖

原本高雄就有相當多親子景點，有了輕軌的交通便利，帶孩子出遊更輕鬆。國立科學工藝博物館擁有寬廣的公園綠地及豐富的互動式設施，是許多家長假日遛小孩參加活動的好去處，下午還能再帶孩子到輕軌沿線的公園，在親子共融公園一起發揮創意、玩樂放電，到了晚間用餐時間，就到夢時代站附近的前鎮夜市享用各式美食，為一天畫下完美句點。

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