當我們圈在一起 高雄輕軌路網成圓

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter、黃敬文】

歷經10年工程，高雄輕軌今（2024）年初全線通車，高雄交通路網形成一個串連老街與新城、市區與港灣的圓。迎接元旦試營運，高雄市政府推出全線免費搭乘優惠，歡迎民眾來搭乘，體驗輕軌帶來的便利新生活。

沿線共設置38座車站，串聯醫療服務、休閒遊憩、高密度住商中心及捷運鐵道等交通重要旅次站點，並可透過捷運紅橘線、台鐵及YouBike相互轉乘。(攝影/Carter)

「很興奮輕軌終於通車，之前到衛武營、科工館都要轉搭捷運，現在可以一路直達，路線安排方便很多。」市民王小姐說，她在5年前搬到輕軌美術館站旁，多年來看著輕軌的軌道鋪設逐漸完工，期待已久的全線開通終於實現。

輕軌列車行駛在綠色地毯上，穿梭在雨豆樹傘下方，上下相映成輝的綠色意境，為城市增添一抹綠意。(攝影/黃敬文)

從開工到全線通車，高雄輕軌可謂十年磨一劍，其中最後一哩路新上國小站至凱旋公園站完工後，現行長度也從17.1公里延伸至22.1公里。回顧10年來施工歷程，高雄市政府捷運工程局表示，為使高雄輕軌更貼近民眾需求及施工完善，舉辦多場次的公聽說明會及專家會議，透過溝通協調化解民眾疑慮與擔憂，每次優化調整也為輕軌注入成長量能，在市府、捷運工程團隊努力與市民配合下，於2023年底取得交通部頒發的營運許可，讓港都邁向綠色交通的新里程碑。

從開工到全線通車，高雄輕軌可謂十年磨一劍，其中最後一哩路新上國小站至凱旋公園站完工後，現行長度也從17.1公里延伸至22.1公里。(攝影/黃敬文)

高雄輕軌成圓行經鳳山、三民、前鎮、苓雅、鹽埕、鼓山及左營等6個行政區，沿線共設置38座車站，串聯醫療服務、休閒遊憩、高密度住商中心及捷運鐵道等交通重要旅次站點，並可透過捷運紅線（凱旋站、凹子底站）、橘線（哈瑪星站）、台鐵（科工館站、鼓山站、美術館站）及YouBike相互轉乘，穿梭城市快速移動。

高市府於2024年元旦起至2月25日間，推出「輕軌試營運免費搭乘」優惠，進出月台刷卡不扣款，歡迎民眾一起來高雄當「圈內人」，享受一路到底暢遊無阻的便利。(攝影/上：Carter、下：黃敬文)

捷運局表示：「輕軌成圓後高雄路網成型，生活便利性大幅提升，間接引發經濟、產業與觀光效益。未來將持續推動高雄捷運黃線、岡山路竹延伸線及小港林園線等軌道建設『四線齊發』，此外紫線、旗津線、黃線延伸前鎮漁港等輕軌或中運量路線也在緊鑼密鼓評估繪畫中。」

歡迎民眾來搭乘，體驗輕軌帶來的便利新生活。(攝影/Carter)

通車後的高雄輕軌，為了避免車廂人潮過於壅擠造成刷卡不便，上下車一律在月台刷卡，並從「計次收費」改為「里程計費」。高市府於2024年元旦起至2月25日間，推出「輕軌試營運免費搭乘」優惠，進出月台刷卡不扣款，無論元旦假期出遊、元宵看燈會，或到亞灣區、美術館賞景參加藝文活動，都可以免費輕軌坐到飽，歡迎民眾一起來高雄當「圈內人」，享受一路到底暢遊無阻的便利。