高雄淨零進行式 從「芒果樹基地」到「淨零學院」共構淨零生態圈

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter、黃聖凱】

臺灣環境保護運動約於1980年代萌芽，與此同時首次啟動環境評估，之後土地利用開發與自然環境間如何平衡共存，成為努力目標，包括近年設置捷運、輕軌等交通建設時，亦堅持「以站就樹、移植最少、現地移植」等護樹原則。另外，為達成ESG指標，永續發展、減碳議題日益受到重視，驅使公部門及民間企業不斷腦力激盪，希望能攜手合作落實淨零目標，讓理念與行動同行。

全國公部門首創實體「淨零學院」，112年於高雄設立，肩負育才、考照的重責大任。(攝影/Carter)

高雄市政府環境保護局表示，高雄不僅有全國首創公部門實體淨零學院，開設相關課程並從人才培育做起，從多面向導入淨零意識與方式，更建立碳管理辦法，積極推動產業轉型。民間亦有企業與建築師走在前端，早在2015年時就已決心要打造零耗能建築，以節能減碳、共生永續蓋一棟在自然裡辦公的建築，也於2023年落成。

位於大寮區立德路上的這棟三層樓高圓弧曲線建築物，正為「芒果樹基地」，它是「百佑營造」企業總部。一樓以低矮植栽分隔內外，從外觀看似有區別，然則在小角落特意以疏離種植，方便偶有想入內散步的鄰居，共享區域；二樓則為雙邊不對稱設計，利用斜長樓梯勾勒線條，串連到三樓宛若瞭望臺造型，整體外觀用大面積洗石子灰色立面與原木色橫條格柵相互搭配，包裹建築物中間的一叢叢綠意，就是這棵「百年芒果樹」。

曲線外觀的芒果樹基地，是零耗能建築。(攝影/黃聖凱)

為了一棵百年芒果樹 打造出零耗能建築

「人走了，樹還在，我們只是客人，樹才是這裡的主人。」董事長洪光谷站在芒果樹下，四層樓高的芒果樹擋下炙熱日光，餘下溫暖與徐風吹拂在身旁，他接著細數芒果樹帶來的各種生態，活潑的松鼠、綠繡眼、麻雀，甚至小至蝸牛群。他指著樹幹深窩處說：「瞧，這邊有一群蝸牛在這裡住下來了，有時候我還要幫他們清理排泄物。」

洪光谷回憶，當初在規劃建築物時，與曾瑞宏及末光弘和兩位建築師達成共識：一為芒果樹設計最適宜的生長環境，二是設計成真正綠建築，但無須為標章而遷就規定。

建築以守護百年芒果樹為首要，打造人與自然共存的環境。(攝影/Carter)

因此，請許琦教授在基地安裝微氣候量測儀，紀錄陽光、雨水、氣壓、風、溫濕度等資訊，蒐集一整年的紀錄後，設計出適合辦公與芒果樹生態共存的建築，從通風、採光、導流、集水、LED燈、LOW-E玻璃、省水器具、太陽能板等，都融合在建築物裡，夏日有些空間無須開冷氣，就自然涼風入室，雨水能沿著樓梯內外兩側溝槽而匯聚，一來浸潤芒果樹，二來匯聚澆灌，接下來將設置太陽能儲能設備，除了自給供電外，亦將在臨路退縮地上設置充電樁，提供給社區使用。

芒果樹基地在2023年拿下高雄厝綠建築大獎，亦成為淨零指標案例，「我們將持續監測建築裡的環境，回饋數據讓建築師可以進行調整或修正。」洪光谷認為，芒果樹基地的成就來自於眾人善念，留下美好的自然並擴散循環，未來肯定會有更多人投入零耗能領域。

採用低耗能、可回收再利用的物料作為辦公設計，符合淨零學院的宗旨。(攝影/Carter)

淨零學院在高雄 跨領域合作推動轉型

從2015年開始規劃的芒果樹基地，過去曾讓人難以想像如何落實零耗能建築。因應國際淨零碳排趨勢，高雄市政府率先全國創立「淨零學院」，開設一系列相關課程，以培育淨零人才為第一階段目標，擔任企業轉型與前進的重要一角，並給予淨零產業之創業的諮詢、技術研發與碳盤查、碳權抵換等管理輔導。

走進位在高雄軟體科學園區的「淨零學院」，同樣由芒果樹基地建築師之一曾瑞宏所設計，室內大面積利用自然採光減少照明設備，並以現況材料再利用，降低廢棄物產生，挑選木質材料、可再回收使用的物料來減少碳足跡；淨零學院內部空間採永續、多元、共創的概念設計，因此空間有大有小，可以上課、開會，又或者小型團體交流，搭配原生、易維護的室內植栽點綴，創造在綠蔭中的自然氛圍，讓建置在商辦裡的淨零學院，沒有濃厚的商務氣息，反而處處充滿活力與朝氣。

淨零學院開設相關課程，由公部門及民間企業主管為首批學生，深化淨零思維。(攝影/Carter)

從「芒果樹基地」到「淨零學院」，RHTAA建築師曾瑞宏與SUEP.建築事務所建築師末光弘和共同創立GLA（Green Lab Asia）綠色亞洲實驗室，以順應自然的環境建築技術來回應極端氣候的變遷，面對地球永續議題，回歸人與自然本身，吸引志同道合夥伴共同加入，實踐減碳、低耗能、直至淨零目標。

曾瑞宏提到：「芒果樹基地不只是回應人與自然永續，同時期待人與他人的關係永續，這裡是守護百年芒果樹的企業總部，同時與當地人們的關係連結產生交流；而淨零學院亦是如此，除了淨零技術上的學習，還有彼此間對永續思維的激盪，與自然共好是永續、人們信賴的關係是永續、能起心動念且能生生不息的友善循環更是永續。」

淨零永續不只是口號，而是真正實踐在萬物裡。

• 淨零學院

電話：07-5364509

地址：高雄市前鎮區復興四路 1 號 3 樓 （新創大樓）

• 百佑營造有限公司（芒果樹基地）

地址：高雄市大寮區立德路528號