輕軌in入生活 城市裡的森林、市集

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

高雄輕軌全線通車，本期特別企劃輕軌旅遊路線，串接高雄特色景點、建設、文化、美食小吃等，帶您走入城市裡的森林，走進高雄人的日常，深度體驗高雄的魅力。

搭輕軌來逛市場，感受庶民日常人情味。(攝影/Carter)

串聯高雄人日常 盡享各式美食

輕軌成圓更貼近生活日常，沿線有多個市場、賣場等，成了在地居民採買生活所需便利的好去處，同時也是觀光客深入認識高雄的旅遊新路線，尤其市場裡不乏各式小吃，走一趟市場蒐集高雄在地好滋味。

建興市場成立迄今逾50載，一直是三民區超高人氣的老市場指標。(攝影/Carter)

樹德家商站：建興市場尋覓老味道

第一站來到樹德家商站，走走逛逛三民區數一數二熱鬧的建興市場，隨著2022年改造後，走過半世紀時光的建興市場增加許多特色意象，攤位整齊乾淨且賦予招牌設計，看上去頗有一番另類的文創設計風格。另一頭，仍舊保有傳統店面的真瑞美餅店，業者堅持讓客人吃到最新鮮的美味，每天手工限量製作綠豆椪、蛋黃酥等，逢年過節總是大排長龍。街邊排隊人氣指標像是很多人高中學生時代都吃過的正園便當、陳家油飯，還有猶如時光被凍結般的建興冰城，尋尋覓覓發現老味道。

在老店環伺的建興市場裡，鴨金鴨肉飯配上老闆自製小菜，讓人吃到覺得挖到寶。(攝影/Carter)

而藏身市場內的鴨金鴨肉飯，日式空間再靠著老闆的好手藝，成功征服民眾的味蕾！坐在吧檯享用餐點，飄來陣陣鴨肉飯的香氣，再來一份老闆自製小菜涼拌豬肝、煎芋粿，傳統市場果真教人意猶未盡。

無論蔬果或雞鴨豬魚各種肉類，市場採買最新鮮。(攝影/Carter)

內惟藝術中心站：內惟市場美食來挖寶

同樣是鼓山地區相當知名的鼓山第三公有市場（內惟市場），可以搭乘輕軌至內惟藝術中心站，內惟市場地處舊稱內圍的舊聚落社區，比鄰內惟地區信仰中心的內惟鎮安宮，相隔馬卡道路與高美館園區形成一處新舊融合又對照鮮明的城市風貌。

內惟市場超人氣的隱藏版首推劉家肉粽羊肉爐，常常攤位準備時已經大排長龍的景象。(攝影/Carter) 內惟市場裡也有熱食攤、零食攤琳瑯滿目。(攝影/Carter)

內惟市場白天有早市、黃昏市場，夜晚有宵夜攤販，尤其來到黃昏市場，隨著攤商陸續進駐擺攤，從市場內到日昌路上已是人山人海，號稱市場隱藏版排隊名店的劉家肉粽羊肉爐早已大排長龍，夏天賣肉粽，每年九月開賣中藥羊肉爐，入冬之後有更多人買來滋補養生；當然也不能錯過無名的豆漿攤、黑輪壽司，還有鎮安宮廟口前的內惟臭豆腐，美食挖寶值得一來再來。

武廟市場是高雄三大黃昏市場之一，曾榮獲經濟部四星肯定。(攝影/Carter)

聖功醫院站：武廟市場廟口小吃吃起來

從聖功醫院站沿著武廟路筆直前行，愈接近歷史大廟「高雄關帝廳（武廟）」，愈能感受最接地氣的常民生活，以武廟為據點形成一處攤販集中場，2014年轉型後更一舉拿下優良市集殊榮。由於武廟市場屬於黃昏市場營業型態，從上班族、家庭主婦到餐廳業者消費族群十分廣泛，也因緊鄰武廟商圈，常吸引香客及觀光客專程來逛市場。

高雄關帝廳（武廟）形成一處廟口文化市集。(攝影/Carter) 千層蔥花大餅新鮮出爐，不只紮實的手工製作，還有鋪上滿滿青蔥真材實料。(攝影/Carter)

武廟前的武廟路兩旁也猶如美食街，網傳沒吃過正昌鴨肉飯等於沒來過高雄武廟，千層蔥花大餅有著來自遼寧的老闆娘現擀現做、新鮮出爐的紮實手藝，武廟黑輪、武廟路麵線羹、武八寶冰店，市場廟口小吃跟著吃起來！

• 建興市場

地址：高雄市三民區建德路161號

交通：高雄輕軌樹德家商站下車，沿建興路直行至建德路右轉，步行約5分鐘。

• 鼓山第三公有市場（內惟市場）

地址：高雄市鼓山區九如四路1460巷45號

交通：高雄輕軌內惟藝術中心站下車，沿馬卡道路直行至日昌路左轉，步行約9分鐘。

• 武廟市場

地址：高雄市苓雅區輔仁路123號

交通：高雄輕軌聖功醫院站下車，沿建民路直行至福德二路右 轉，步行約10分鐘。