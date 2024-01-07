翠綠交織 看見城市最美軌道風景

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府捷運工程局】

我不在「輕」旅行，就是在往「輕」旅行的路上。搭乘高雄輕軌，隨時隨地都能夠說走就走「輕」旅行，如果龍貓隧道的美令你流連忘返，那麼你一定要來搶先體驗最新亮相的綠巨人隧道。

環狀輕軌沿線周邊串連景點

高雄環狀輕軌沿線串起高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄軟體科技園區、多功能經貿園區及駁二藝術特區等重要發展區域，加上鼓山站、臺鐵美術館站與科工館站的臺鐵轉乘規劃，搭配捷運和YouBike轉乘，形成綿密的大眾運輸路網，整體生活便利性大幅提昇。

噹！噹！噹！「蜜柑站長」與貓界皇帝「黃阿瑪」彩繪列車陪你來趟「輕」旅行。(攝影/Carter)

同時輕軌周邊串連了不少景點，包含駁二大義站的大港橋、真愛碼頭站的愛河灣、美術館站的龍貓隧道、五權國小站至凱旋武昌站沿線的城市歐風及眾所期待的新上國小站至樹德家商站，沿路參天雨豆樹林環抱列車於其中的綠巨人隧道，都是攝影愛好者搶拍的地方。

輕軌沿線大順二路從自由路至九如路口段，沿線約2.4公里有一整排相當優美的雨豆樹向道路兩旁伸展，樹蔭蔥蘢，採以站就樹原地保留之下，形成一道綠巨人隧道，也是高雄最新最夯的地標亮點。(攝影/Carter)

穿梭雨豆樹下的綠巨人隧道

輕軌美術館站到內惟藝術中心站之間，實地感受輕軌列車緩緩駛入一道500公尺長的小葉欖仁樹林間，營造出如同龍貓隧道般的優雅景致，吸引月台上絡繹不絕的遊客搶拍。

來到高雄輕軌內惟藝術中心至美術館站之間，穿行在綿延天際的小葉欖仁綠色隧道裡，感受全臺最美「龍貓隧道」。(攝影/Carter)

而繼龍貓隧道之後，輕軌新上國小站至樹德家商站之間路段在就地保護、以站就樹的規劃下，大順路共種有318棵雨豆樹，茂密的樹蔭讓大順路成了深具特色的綠巨人隧道，加上軌道區採用植草鋪面，上下相映成輝的綠色意境，輕軌列車彷彿行駛在綠色地毯與在雨豆樹隧道裡趴趴走，讓搭乘輕軌的民眾可以享受都市綠色隧道中穿梭的趣意。

新上國小站的「蝙蝠」象徵福氣。(上:圖片提供/高雄市政府捷運工程局、下:攝影/Carter) 灣仔內站的「鹿」與祿諧音帶來吉祥。(上:圖片提供/高雄市政府捷運工程局、下:攝影/Carter)

新上國小站到樹德家商車站月台設計 融入五福臨門巧思

別只是沈浸在綠巨人隧道乘著光影旅行，留意看看高雄輕軌候車站設計亮點，新上國小站到樹德家商車站月台特別邀請曾設計城市光廊的在地藝術家林熺俊共同參與設計，藉由幾何色塊的抽象意象轉譯為自然、簡約的設計語彙。

鼎山街站「鶴」常用來寓意長壽。(上:圖片提供/高雄市政府捷運工程局、下:攝影/Carter) 高雄高工站「喜鵲」則有喜氣快樂之意。(上:圖片提供/高雄市政府捷運工程局、下:攝影/Carter) 樹德家商站的貓不只是貓奴必打卡，最重要的是還有招財貓粉墨登場。(上:圖片提供/高雄市政府捷運工程局、下:攝影/Carter) 以福祿壽禧財五福臨門為主題巧思，並取其諧音以五種動物來代表，分別以「蝙蝠」象徵代表福氣，以「鹿」代表祿，即有擁善享福之意，「鶴」代表壽，「喜鵲」代表禧，擁有喜氣快樂之意，而「貓」代表財，盼有招財貓之意，讓民眾在每一次等候不僅能感受高雄獨特之美和祝福，也為城市增添獨特的藝術氣息。