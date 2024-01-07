寓教於樂嗨玩高雄 串起親子玩樂地圖

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/i-Ride飛行劇院】

原本高雄就有相當多親子景點，有了輕軌的交通便利，帶孩子出遊更輕鬆。國立科學工藝博物館擁有寬廣的公園綠地及豐富的互動式設施，是許多家長假日遛小孩參加活動的好去處，下午還能再帶孩子到輕軌沿線的公園，在親子共融公園一起發揮創意、玩樂放電，到了晚間用餐時間，就到夢時代站附近的前鎮夜市享用各式美食，為一天畫下完美句點。

「i-Ride飛行劇院」最適合來一場身歷其境的體驗。(圖片提供/i-Ride飛行劇院)

軟體園區站：i-Ride飛行劇院 親子必訪《勇闖侏羅紀》

輕軌來到軟體園區站，園區內除了著力發展亞太地區資訊軟體、數位影音之外，還有風靡全球的飛行體驗「i-Ride飛行劇院」，坐上座椅被推進直徑達20米巨大球幕中，雙腳懸空隨著載具擺盪，在六軸動感移動平台中，搭配風效、水霧、氣味、聲音、光影多種特效，起飛翱翔過程享受最逼真的視、聽、嗅、觸與位移等五感體驗。

隨著《勇闖侏儸紀》熱映，i-Ride飛行劇院也打造成一座恐龍復育園區，從園區入口的迎賓恐龍、復育室內剛誕生的恐龍寶寶，還有恐龍互動展區，讓親子在共遊中認識恐龍蛋、恐龍腳印等相關知識。(攝影/Carter)

尤其推薦親子必訪的《勇闖侏羅紀》，一秒穿越到侏羅紀，展開前所未有的遠古旅程，穿梭森林與暴龍疾速追擊，超沉浸5D飛行體驗，要小心被近在咫尺的恐龍口水攻擊。整座飛行劇院也打造成恐龍復育園區，超可愛的暴龍寶寶近距離現身，與你眨眼討摸的超親密互動，讓人都捨不得回家了。

高雄輕軌愛河之心站可以來一趟水岸綠帶悠閒散策。(攝影/Carter)

灣仔內站：全齡共融「聯興公園」、科工館站：國立科學工藝博物館 在玩樂中學習探索

高雄輕軌成圓後，特色公園更成為愛河沿線的新亮點，人氣超夯的聯興公園即鄰近灣仔內站，這處最新全齡共融的親子交通主題公園，運用駕訓班場域的地景紋理，特別針對兒童設計交通訓練場，場地裡面有可愛的紅綠燈、小型加油站，可以來玩滑步車、直排輪與腳踏車，一邊學習交通規則也能夠寓教於樂，還有捕夢爬網、雲霄鞦韆等遊具設施，想讓孩子放電一下就來公園動一動。另外，愛河之心站未來還有南部知名百貨公司聯手國內金控公司，共同打造複合式商辦大樓，內部還規劃城市水族館，預計2026完工，屆時將成為高雄第三高大樓，備受矚目。

宛如小小孩駕訓班的聯興公園，以交通訓練場為設計，迷你紅綠燈、加油小站和停車場超級可愛，又能寓教於樂。(攝影/Carter)

順向往科工館站，距離臺鐵科工館站僅十多公尺，這也是輕軌第3個與臺鐵的轉乘站，交通路網綿密，被視為是未來輕軌與台鐵規模最大的「轉乘」點。附近的國立科學工藝博物館，是全臺首座應用科學博物館，且名列亞洲前20大博物館，館內設施豐富多元，就算一整天也玩不完。

「人造關係-開箱:傳播科技特展」來看臺灣第一臺活字版印刷機、世界最小的口袋型留聲機、全球第一臺Walkman®隨身聽 ，讓孩子在互動遊戲中，領略科技的演變與進步。(攝影/Carter) 熱雪天堂探索樂園2.0特展，塑造了與雪地極為相似的常溫滑雪樂園，仿雪材質滑道滑具設計，雪圈、雪盆還有冰原及叢林兩大主題的三層式攀爬探索設施，帶給孩子們挑戰的刺激快感，現場更不定時的飄雪，讓人彷彿置身雪國之中。(攝影/Carter)

除了有動力與機械、氣候變遷、科學開門多種主題常設展，以及電池小火車、VR自動駕駛、戰機飛行VR模擬體驗、地震體驗屋、樂活節能屋、4D太空飛行等各種體感設施，就連小朋友想堆雪人也沒問題，佔地約200坪的「熱雪天堂探索樂園」是南臺灣首座常溫滑雪探索樂園，可以體驗滑雪圈及雪盆的刺激快感，豐富多元的活動，保證讓您渡過難忘又快樂的親子時光。

• i-Ride飛行劇院

營業時間：週三至週五09:30~12:00、13:00~17:00，週六日及連續假日09:30~17:00（請先提前預約）

電話：(07)537-2858

地址： 高雄市前鎮區復興四路9號

交通：高雄輕軌軟體園區站下車，沿復興路四路直行，步行約3分鐘。

※《勇闖侏羅紀》飛行影片播放至113.3.31

•聯興公園

地址：高雄市三民區大順路與聯興路間

交通：高雄輕軌灣仔內站下車，沿大順一路直行至聯興路右轉，步行約5分鐘。

官網：高雄市特色公園

•國立科學工藝博物館

開放時間：週二至週日09:00~17:00，每週一及除夕、年初一固定休館

電話：(07)380-0089

地址：高雄市三民區九如一路720號(北館)、九如一路797號(南館)

交通：高雄輕軌科工館站下車，沿鐵道一街直行至九如一路619巷右轉往科工館方向前進，步行約14分鐘。

官網：https://www.nstm.gov.tw/

FB：https://www.facebook.com/ilovenstm