國際知名插畫家薛慧瑩 用藝術撫慰人心

【◎文/李曉萍 ◎圖片提供/薛慧瑩】

薛慧瑩或許是有點陌生的名字，但你可能早已熟悉她的手繪作品，紅極一時的戲劇《俗女養成記》中，片頭Logo即出自她的創作，2021年更以繪本《夢遊》的插畫獲義大利波隆那插畫展入選。近期，高雄市政府與薛慧瑩合作，以「輕軌成圓」為主題手繪2024年曆，明亮溫暖的畫風大受歡迎。

無心插柳的創作之路

累積十多年創作資歷的薛慧瑩，與插畫最初的接觸發生在高中二年級，經由插畫課老師的分享，認識許多國外的插畫作品集、繪本、圖畫書等，打開她的繪畫視野，看見寫實、水彩、靜物、素描之外的另一片天地。出社會後，任職出版社的美術編輯，工作之餘也開始接一些兒童插畫案，進而慢慢成為全職插畫家。

戲劇《俗女養成記》片頭讓粉絲印象深刻的Logo也是薛慧瑩的創作。(圖片提供/薛慧瑩)

真正打開薛慧瑩的作品能見度，是《俗女養成記》片頭那顆古靈精怪的俗女頭。當初出版社編輯偶然看見薛慧瑩的絹印作品，主動找她談授權，成為《俗女養成記》的小說封面，後來持續沿用當作電視劇的主視覺，「這真的是創作那張圖時怎麼都想不到的，只能說一路上幸運的我總是遇到很多貴人。」

身兼插畫家和媽媽的角色，理所當然把與孩子相處的點滴畫成繪本，出版《1個媽媽2個頭大》和《大的小的》兩本親子書。(圖片提供/薛慧瑩)

用插畫描繪生活溫度

許多創作者都需要安靜獨處的空間，薛慧瑩身兼媽媽的角色，學會善用零碎的時間，她哈哈大笑說：「兩個小孩的媽媽都是時間管理大師吧！」但也因為照顧小孩，理所當然又不知不覺地陸續出版《1個媽媽2個頭大》、《大的小的》兩本親子書。來自生活的靈感和養分，讓薛慧瑩的畫作總是細膩而溫柔，她說：「可以藉由作品和其他人產生互動，透過插畫可能感動了別人或是有了一些共鳴，我想這都是插畫工作帶給我的成就感和更多動力。」

薛慧瑩以繪本《夢遊》的插畫獲義大利波隆那插畫展入選。(圖片提供/薛慧瑩)

2021年義大利波隆那插畫展入選世界各地的77位插畫家，薛慧瑩正是其中之一，她以2019年與作者顏志豪合作的繪本《夢遊》入選。繪本故事描繪男孩夢遊展開一段段夜的探險，無論他走過電線、獅子的背、摩天輪或火車，爸爸始終陪伴在男孩身後。在薛慧瑩的畫筆下，夜色奇幻童趣、層次豐富，每個畫面都蘊藏男孩爸爸悄悄守護的溫柔。薛慧瑩表示，創作過程曾歷經撞牆期，一開始過於求好心切，畫面安排太滿，沒有給讀者呼吸的空間，前後大約花了三年修改完成，薛慧瑩感悟地說：「這個過程裡，自己也學到不少東西，過猶不及都是不好，越看重的東西有時越容易搞砸，失去平常心，反倒畫不出自己喜歡的作品。」

以「輕軌成圓」為主題的2024高雄年曆相當受歡迎，也有推廣高雄觀光的效果。(圖片提供/薛慧瑩)

手繪精彩高雄

高雄市政府最新的2024手繪年曆，以「輕軌成圓」為主題，網羅輕軌沿線重要城市地景，畫面繽紛可愛，洋溢迎接新年及高雄新面貌的朝氣，受到民眾喜愛，剛推出就被索取一空。

薛慧瑩對高雄有一種特別的親切感，她父親年輕時曾在鹽埕區工作生活，關於童年遠遊的美好記憶，也是全家到高雄伯父家玩。薛慧瑩近年來常因新書分享會到訪高雄，她認為高雄持續有明顯的改變，海港城市的形象越來越鮮明，也增加許多美麗建築，她分享：「上次去高雄美術館看展，坐了輕軌，也親眼看到大家口中的『龍貓隧道』，陽光下的輕軌，行駛在小葉欖仁樹蔭下真的很美，我獲得一次非常愉快的看展回憶。」

接到市府人員的工作邀約時，在幾個參考方向中，薛慧瑩選擇「輕軌成圓」的主題進行發想，她表示：「年底高雄輕軌即將連成一個圓全面通車，我覺得放在年曆海報上很有意義，是值得慶祝且需要廣為宣傳的事。」以「圓」來構圖設計，將輕軌路線圖圈起2024年每一天，沿線風景和路標安置於圓周，概念清晰明確，又極具高雄特色。

手繪年曆的內容不僅引起高雄人共感共鳴，連創作者自己也覺得心動，薛慧瑩笑著說：「在收集資料時，看到好多地方都很想到此一遊。我真的覺得坐輕軌遊高雄是很棒的一趟小旅行，也暗自計畫之後要來實現這件事。」

• 薛慧瑩 Hui Yin Hsueh

FB：薛慧瑩 Hui Yin Hsueh、

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