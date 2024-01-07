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走進山林深處 細品部落咖啡迷人氣息

聯合新聞網／ 高雄畫刊
具有花香、柑橘風味的藝伎咖啡，是咖啡控必推的高品質選擇，搭配司康更是相得益彰。(攝影/Carter)
具有花香、柑橘風味的藝伎咖啡，是咖啡控必推的高品質選擇，搭配司康更是相得益彰。(攝影/Carter)

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

　　冬日茂林山區，雲霧環抱著層巒疊翠，如詩如畫。在這季節限定的浪漫絕景中，地處最深處的多納部落獨具魅力。這裡隱藏著一間以石板建造且別具風情的「一山沐咖啡屋」，來此享受一杯手沖咖啡，冬日的寒風也變得溫暖，彷彿這片山區都被咖啡的香氣所潤透。

　　店長卓瑞賢是2019年國際咖啡杯測大師賽冠軍得主，而且他也將沖泡咖啡的技藝發揮得淋漓盡致。卓瑞賢家族世代居住在多納部落，以前經營的溫泉民宿因88風災損毀，為另尋出路而絞盡腦汁，最後決定以咖啡屋重新出發。

卓瑞賢曾多次參加沖泡咖啡比賽，並拿下優秀成績。(攝影/Carter)
卓瑞賢曾多次參加沖泡咖啡比賽，並拿下優秀成績。(攝影/Carter)

　　卓瑞賢家族在山區部落的土地上，嘗試移植、試種日治時期遺留下來的咖啡樹，並向他人請教學習。儘管咖啡樹需要數年的時間才能結出果實，但他們並未坐以待斃，先購置咖啡豆，一邊賣咖啡，並動員全家族的力量，投入咖啡的生產與販售。

多納部落除了日夜溫差大，加上山區有霧氣、涼爽、濕度高，不僅增加咖啡果實的密度，使其顆粒飽滿，品質精良，同時也讓風味更加凸顯。(攝影/Carter)
多納部落除了日夜溫差大，加上山區有霧氣、涼爽、濕度高，不僅增加咖啡果實的密度，使其顆粒飽滿，品質精良，同時也讓風味更加凸顯。(攝影/Carter)

　　咖啡喜好日夜溫差大的環境，多納部落除了日夜溫差大，加上山區有霧氣、涼爽、濕度高，不僅增加咖啡果實的密度，使其顆粒飽滿，品質精良，同時也讓風味更加凸顯。

　　店內供應占最大宗的咖啡品種為阿拉比卡中的鐵比卡，同時也提供近幾年相當有名的藝伎，以及SL-34或SL-28，還有一種相當特別的象豆。從種植、後製到前端吧檯面，所有環節由家族一手包辦，而杯測則是卓瑞賢的強項，透過專業的品評技術，能確保咖啡品質達到最佳水準。

一山沐咖啡屋的石板屋採挑高設計。(攝影/Carter)
一山沐咖啡屋的石板屋採挑高設計。(攝影/Carter)

　　在山上寧靜的角落，品啜著冠軍手沖咖啡，體驗味蕾上的極致享受，彷彿融入大自然的懷抱。倘若喜歡點心，推薦馬告司康或手工布丁，前者具有清新的檸檬香氣，後者入口香濃滑順，兩者都與咖啡相得益彰。除了咖啡，店裡也供應Q彈滑溜的綜合愛玉，加入當季醃漬水果，味道多樣、口感豐富，相當推薦。

一山沐咖啡屋採用石板屋建造，由老師傅以手工敲擊黑灰板岩，一片一片堆砌而成。(攝影/Carter)
一山沐咖啡屋採用石板屋建造，由老師傅以手工敲擊黑灰板岩，一片一片堆砌而成。(攝影/Carter)

　　帶著周身的咖啡香氣，繼續探索多納部落文化。多納是保存魯凱傳統文化較完整的聚落，處處可見百步蛇、陶壺、百合花、太陽等魯凱文化意象的雕刻或圖騰。石板屋係就地取材，住起來冬暖夏涼，是名符其實的綠建築。

香氣十足的香腸、烤肉是道地的原民小吃。(攝影/Carter)
香氣十足的香腸、烤肉是道地的原民小吃。(攝影/Carter)

　　到這裡當然不可錯過原鄉美食，村民以石板巧妙搭建燒烤台，豪邁地料理著烤肉、香腸，香氣四溢散播數里，令人垂涎欲滴。還有著名的原民傳統美食吉拿富，以小米為主食材，將豐富的豬肉內餡包覆其中，米香伴隨豬肉油脂滲透到每一口，十分美味且份量小巧，即便是女生也能輕鬆大啖兩三條，滿足口腹之慾。

勇士步道全程鋪設木棧道，走起來很輕鬆。(攝影/Carter)
勇士步道全程鋪設木棧道，走起來很輕鬆。(攝影/Carter)

　　吃飽後，不妨到勇士步道散步稍作消化，這條迷你步道來回約需20分鐘，輕鬆無負擔，是老少咸宜的路線，在木棧道上還能近距離欣賞多納部落街景。一路前行，會經過勇士呼喚臺和祭人頭場，透過解說牌瞭解到部落男子狩獵和保衛族人的歷史，實是一趟兼具美景和文化探索的輕鬆知性之旅。

• 一山沐多納咖啡屋

地址：高雄市茂林區多納里6-6號

電話：0932-500065

時間：9：00～17：00

FB：一山沐多納咖啡屋

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.01】

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