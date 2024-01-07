「正思惟齋製茶」禪韻悠揚 傳統與創生間完美平衡

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/正思惟齋製茶】

從城市到鄉村，鐵皮屋是臺灣處處可見的建築景觀，這種低成本建材廣泛地被運用於倉儲、廠房和頂樓加蓋，被視為市容殺手。鄰近高雄後火車站的老社區內，卻有一處閒置已久的雙層鐵皮屋，在「正思惟齋製茶」進駐後重生，蛻變成一道繁忙城市中的禪意留白，融合建築技藝與藝術的經典設計，更接連榮獲2022年美國建築大師獎和2023年德國標誌性建築設計獎（ICONIC AWARDS: Innovative Architecture）

改建案透過設計呈現兼容傳統與創新的台灣茶精神，於2022年榮獲美國建築大師獎「綜合用途建築榮譽獎」，2023年又拿下德國標誌性建築設計獎（ICONIC AWARDS：INNOVATIVE ARCHITECTURE）。(攝影/Cindy Lee)

會呼吸的鐵皮屋

轉進三民區巷弄，一整排透天民宅間，「正思惟齋製茶」一體成型的灰白色牆面格外顯眼，順著枕木、竹籬笆和黑色玄武岩的引導推開大門，彷彿能走入另一個心靈沈靜的時空。

建築基地原本是長期廢置的空間，正思惟齋製茶負責人林東献委託大皆空間設計和營造商好友，將燜熱不通風的老鐵皮屋改造成茶廠，林東献說：「前幾年拜訪藝術家劉耿一在臺南鄉下的私人美術館，那是一座無窗的清水模建築，天窗引入自然光，調節氣流和氣溫，我非常喜歡，希望有一天也能蓋出這樣的茶美術館。」

建築原本是一棟平凡無奇、閒置荒廢的鐵皮屋。(圖片提供/正思惟齋製茶) 「正思惟齋製茶」一體成型的灰白色牆面格外顯眼。(攝影/Cindy Lee)

林東献拋出的想法對設計師而言無疑是一大考驗，在成本考量下維持原有的鐵皮屋構造，卻必須改善鐵皮熱傳導快速，冬冷夏熱隔音差的缺點，並同時創建林東献夢想中的清水模外觀。

設計師大膽地採用雙層牆體，在鐵皮屋外包覆一層新的隔熱牆避免太陽直射，簡約流暢的建築線條搭配綠色植栽，塑造充滿茶禪語境的第一印象。外牆不僅美觀，更具備實用機能，兩道牆面間留下60公分寬的「貓道」，懸浮設計的外牆和天頂鏤空的貓道讓空氣在新舊牆壁之間自由流動，有效降低室內溫度。

外牆材質捨棄現代極簡風建築常運用的清水模，在營造商好友張先生的建議下，採用白水泥混合澎湖白砂披覆牆面，以粗抹方式留下溫暖手感。澎湖砂建材有效阻絕熱源和吸收噪音，且建材多孔隙特性能吸附空氣中的濕氣，使建物呼吸調節，林東献滿意的說：「住進來以後覺得冬暖夏涼，乾爽通風。」

為將「飲茶入口」的「入」字融入建築語彙，施工圖歷經多次修改、討論與慢雕細琢，終於完美呈現「入」的意象。(攝影/Cindy Lee)

隱身老社區的藝術風景

「茶」是貫穿內外的主要靈感，新外牆改變原有動線，開闢坐南朝北的新入口，以竹籬笆、玄武岩踏板漢白玉石為引道，內縮迎賓。澎湖砂牆砌成優雅的開口弧度，將「飲茶入口」的「入」字融入建築語彙，林東献解釋：「這是人的入口，也是茶的入口。」玻璃門上方以黑色印度石板銜接外牆，蘊含海納百川及招財的意象。

自然材質由外而內延伸呼應，室內牆面也抹上粗獷原始的澎湖砂，地板更細心地打磨出接近戶外玄武岩踏石的灰黑。對設計有獨到想法的林東献自己繪製室內設計圖和管線圖，沒有多餘裝飾的室內空間，原汁原味的古董桌椅茶具疊加古韻，展示層架則選擇實用簡潔的包浩斯風格，讓茶香、茶具和傳統工藝擔任主角。

原汁原味的古董桌椅茶具疊加古韻，展示層架則選擇實用簡潔的包浩斯風格，讓茶香、茶具和傳統工藝擔任主角。(攝影/Cindy Lee)

建物二樓為起居空間，一樓除了展售門市、品茗區和焙茶工作室，重視文化與傳承的林東献特別規劃出多功能教室，配置專業音響及隔音設備，可作為教學、講座、茶會或音樂分享空間。

新舊並呈茶美學

林東献踏入茶葉領域近40年，即使因應市場趨勢，發展出輕發酵的高山茶、自帶熟甜香與蜜香的胭脂紅茶等創新茶品，以傳統工法製作碳焙烏龍茶和凍頂茶依然是他的堅持。

市區內難以使用龍眼木炭焙茶，林東献因此在茶廠內打造一個專業負壓焙茶工作室，工作室內同時有炭焙和電焙工具。(攝影/Cindy Lee) 林家茶園分佈於嘉義梅山瑞里和梨山，雲霧繚繞的高海拔氣候孕育品質優異的茶葉，乾燥萎凋的過程在茶園旁進行，根據出貨需求隨時調整風味的烘焙步驟最好就近完成。然而使用龍眼木炭炭焙製茶繁複耗時，從生火到烘焙完成，需費時好幾天不眠不休地看顧，市區難以執行，「所以我想在市中心打造一個專業負壓焙茶工作室。」為此林東献不惜耗費心力資金蓋茶廠，從北高雄的透天民宅搬到現址。

「『新舊並呈』是我一直以來想呈現的理念」，林東献一邊說著，手上動作流暢地斟上一杯風味獨特的碳焙烏龍茶，他繼續解釋，近年來，臺灣飲茶喜好走向清香型的高山烏龍茶，輕發酵法當道，傳統製茶方式逐漸退出市場，「市場與時俱進，改變是必然的，但我比較擔心的是，好的東西也消失了。」

林東献的「新舊並呈」美學不僅運用在建築上，也表現在茶葉包裝上，重新繪製早期臺灣茶葉包裝上的圖騰，運用於創新的胭脂紅茶外包裝，變成極具臺灣味的禮品。(攝影/Cindy Lee)

開創性的建築設計內，蘊藏臺灣茶的悠遠文化，運用新的電焙技術開發新茶，同時保留古法碳焙製茶工藝，林東献與「正思惟齋製茶」在傳統與創新之間打開一條風味平衡的茶之道。

• 正思惟齋製茶

地址：高雄市三民區康平街36-1號

電話：(07)555-2233

時間：10：00~22：00

FB：正思惟齋製茶