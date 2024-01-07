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從輕軌車廂到餐廳工廠 沉浸式科技經濟大爆發

聯合新聞網／ 高雄畫刊
獲得發明專利的「沉浸體驗劇院DIVE Cinema」是方陣聯合首創270度的沉浸觀影體驗，身歷其境置身在精緻的電影場景中，創造出令人驚喜的娛樂體驗。(攝影/Carter)
獲得發明專利的「沉浸體驗劇院DIVE Cinema」是方陣聯合首創270度的沉浸觀影體驗，身歷其境置身在精緻的電影場景中，創造出令人驚喜的娛樂體驗。(攝影/Carter)

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

　　搭乘高雄輕軌「蜜柑號」體驗沉浸式車廂，結合真人即時互動的虛擬IP導覽員輕軌少女跟你互動，介紹高雄好吃好玩的景點；來到高雄首間沉浸式餐酒館先睹為快，科技、藝術和美食結合的5G沉浸式投影，一邊享受美食、一邊穿梭在絕美環境，超乎想像的身歷其境。從交通到美食，這股沉浸式最潮趨勢已經勢不可擋。

　　南部知名標竿新創公司「方陣聯合數位科技股份有限公司」，為高雄捷運美麗島站、中央公園站量身打造絕美大型光影秀，以及百人超大型互動式投影遊戲，把虛擬導覽與建設結合，為建築帶來更多可能性，還有在旅店內導入數位體感設施自走車，打造了全臺首創互動遊具旅店。方陣聯合自2018年成立至今，從初期致力於整合與研發AR、VR投影體感科技、自動化科技以及數位內容等領域的產品，如今因應全球5G、AI發展趨勢，尤其2022年生成式AI大爆發，更將其觸角領域拓展到智慧城市、觀光、交通等多項應用上。

全臺首發 高雄輕軌「蜜柑號」沉浸式展演車廂

　　先是發表《屍疫戰：首部曲》透過四面投影及特效機，光、煙、風、味、水沉浸式五感體驗，打造出全球首座移動沉浸式劇院。高雄輕軌「蜜柑號」也開啟元宇宙大門，成為全球首創結合5G AIoT應用沉浸式展演車廂，在沉浸式投影中，讓乘客彷彿置身於虛擬世界中，與導覽員輕軌少女虛擬IP互動。另外在茂林國家風景區管理處茂林遊客中心建置一面動態展示牆，270 度沉浸式環繞劇院及智慧互動式導覽，可說是走在科技前端的觀光體驗，打造成為全新型態的遊客中心。

方陣聯合同時在藝術場館、交通運輸及餐飲業界有跨領域合作。(攝影/Carter)
方陣聯合同時在藝術場館、交通運輸及餐飲業界有跨領域合作。(攝影/Carter)

　　方陣聯合更於2023年相繼以獲得發明專利的沉浸體驗劇院DIVE Cinema、數位多模式選播系統IMVER Plus，交出亮眼傲人的成績單，同時跨領域與藝術場館、交通運輸、房地產及餐飲業界合作展現成果，持續累積實績與研發績效，除期盼能在高雄成為數位內容創作中不可或缺的角色外，更能快速接軌全球市場。

T³ Bistro是高雄最潮的科技餐酒館，裡面5G沉浸式投影有超多不同主題，從吧檯到桌面都包覆在投影中，整個氛圍感爆棚。(攝影/Carter)
T³ Bistro是高雄最潮的科技餐酒館，裡面5G沉浸式投影有超多不同主題，從吧檯到桌面都包覆在投影中，整個氛圍感爆棚。(攝影/Carter)

沉浸式科技餐酒館 讓人大開眼界

　　隨著疫後各行各業經濟復甦，沉浸式應用經濟也趁勢崛起，逐漸打開投影市場，比如有沉浸式火鍋店、宴會廳等，而位於承億酒店6樓的T³ Bistro是高雄首家沉浸式科技餐酒館，主打沉浸式投影、智慧送餐、機器人調酒等智能化科技應用，還有由高雄在地企業巴特里經營，結合烘焙美食與數位科技的巴特里魔法城堡，則是創造親子共遊的觀光工廠沉浸式娛樂新地標。

由於沉浸式體驗業績爆發式成長，朱伯倫笑稱，因為使用EPSON商用投影機數量驚人，還因此成為EPSON臺灣公司的系統整合伙伴。(攝影/Carter)
由於沉浸式體驗業績爆發式成長，朱伯倫笑稱，因為使用EPSON商用投影機數量驚人，還因此成為EPSON臺灣公司的系統整合伙伴。(攝影/Carter)

　　方陣聯合執行長朱伯倫表示，虛擬實境已經從原先的穿戴式裝置，漸漸演變成置身於整個環境，其實這也符合ESG的方向，利用投影等於是數位裝修，在工料雙缺雙漲的情況下，不僅可大幅減少裝修預算，加上投影可以一直變化，就不會令人覺得太單調。「我們想讓這些新的科技應用在高雄隨處可見，而不是好像在天邊，一定要去迪士尼、環球影城或去國外才看得到。」

• T³ Bistro沉浸式餐酒館

電話：073382441

地址：高雄市前鎮區林森四路189號6樓（承億酒店6樓）

FB：T³ Bistro、IG：T³ Bistro

• 元宇宙之究極奧義～無限列車

時間：即日起至113/2/29

運行時段：每日15:00-20:00

列車編號：KLRT-03

詳情：高雄捷運

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.01】

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