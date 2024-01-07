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舊建築新生命 「棧二庫、棧二之一庫」、「旗山車站」用創意說高雄老故事

聯合新聞網／ 高雄畫刊
過去用於貨物進出的倉儲空間，如今匯聚各種職人文創，成為結合購物、展覽、餐飲的多功能複合空間。(攝影/Carter)
過去用於貨物進出的倉儲空間，如今匯聚各種職人文創，成為結合購物、展覽、餐飲的多功能複合空間。(攝影/Carter)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter】

　　歷史建築是城市潤物無聲的文化痕跡，透過維護與活化，這些老建築得以嶄新樣貌繼續傳承屬於高雄人的共同回憶。繼「逍遙園」榮獲文資界最高榮譽「國家文化資產保存獎」後，「棧二庫、棧二之一庫」和「旗山車站」也在「112年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」中脫穎而出，成為13處入選場域之一，並且是全國唯四榮獲「管理維護優良獎」肯定。

　　假日來到駁二藝術特區的棧貳庫，搭乘海上巴士往返旗津的人群熙來攘往，沿碼頭逛街散步的人潮絡繹不絕。街頭藝人為露天廣場帶來節慶氣氛，個個職人工作室的創意商品和體驗活動吸引遊客駐足。在這新舊交融的場域中看海散步，挑選精美的生活藝品，已成為許多市民假日的日常享受。

職人工作室中創意商品和體驗活動吸引遊客駐足。(攝影/Carter)
職人工作室中創意商品和體驗活動吸引遊客駐足。(攝影/Carter)

　　大正年間，日本人在新濱町岸壁興建小型倉庫，用以儲存和輸運砂糖，即為棧二庫與棧二之一庫的前身。最初為磚牆瓦頂的單層建築，在戰後修復轉為辦公及福利空間，後隨港埠擴建計畫，改造成鋼筋混凝土柱結合力霸鋼筋屋架的現代式倉庫，也就是我們現今看到的樣貌。

　　隨著全球航運邁向貨櫃化後，棧二庫遂因高雄港作業方式改變而退出了倉儲舞台，但這兩座矗立在港灣的古老倉庫，已見證百年來港濱地區的發展歷程，寫下臺灣經濟奇蹟篇章中輝煌的一頁。

假日沿碼頭逛街散步的人潮絡繹不絕，氣氛悠閒。(攝影/Carter)
假日沿碼頭逛街散步的人潮絡繹不絕，氣氛悠閒。(攝影/Carter)
新開放的「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，成為臺灣首座歷史建築倉庫旅宿，結合眺望高雄港海景沐光而眠的體驗，讓旅人盡情享受慢活旅行的步調。(攝影/Carter)
新開放的「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，成為臺灣首座歷史建築倉庫旅宿，結合眺望高雄港海景沐光而眠的體驗，讓旅人盡情享受慢活旅行的步調。(攝影/Carter)

　　兩座倉庫於2003年正式登錄為歷史建築，透過港區歷史建築再利用計畫，建築維護與改造以尊重歷史為前提，保留過往元素進行修復再利用。過去用於貨物進出的倉儲空間，如今匯聚各種職人文創，成為結合購物、展覽與餐飲的多功能複合空間。自2018年開幕來已然成為高雄港熱門文化觀光景點，2023年更引入「旅宿」概念，新開放的「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，成為臺灣首座歷史建築倉庫旅宿，結合眺望高雄港海景沐光而眠的體驗，讓旅人盡情享受慢活旅行的步調。

進入棧貳庫的空間中，還是可以在不同角落看見過往的痕跡。(攝影/Carter)
進入棧貳庫的空間中，還是可以在不同角落看見過往的痕跡。(攝影/Carter)

　　高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿表示：「維護這些大倉庫型的文化資產本身已非易事，要進一步再彰顯其文史價值則更需投入更多的心力。」團隊致力於保留高雄港區的歷史紋理，並將過往列為管制區的碼頭與倉庫群，轉變為面向公眾的開放場域，打造「港區歷史文創觀光複合式體驗」。

旗山車站也是近年來透過古蹟修復活化後，復甦轉型的成功案例。(攝影/Carter)
旗山車站也是近年來透過古蹟修復活化後，復甦轉型的成功案例。(攝影/Carter)

　　另一入選文化資產管理維護場域的旗山車站，近年來也是透過古蹟修復活化後，復甦轉型的成功案例。旗山車站是糖業鐵路旗尾線最重要的節點，日治時代擔負起加工製成品砂糖、甘蔗與香蕉等農產品的運輸重任，可說是重要的產業樞紐，過去是人潮聚集、繁榮熱鬧的轉運中心，見證當時高雄農業蓬勃發展的經濟規模

過去奔馳在旗尾線的旗字353號比利時蒸汽火車，讓參觀者仿彿回到了當年旗尾線的懷舊時光。(攝影/Carter)
過去奔馳在旗尾線的旗字353號比利時蒸汽火車，讓參觀者仿彿回到了當年旗尾線的懷舊時光。(攝影/Carter)
館內主題展示旗山糖業、香蕉及火車歷史。(攝影/Carter)
館內主題展示旗山糖業、香蕉及火車歷史。(攝影/Carter)

　　旗山車站在2005年正式登錄為歷史建築，並成功轉型為結合文化、教育和觀光的故事館。館內主題展示旗山糖業、香蕉及火車歷史，過去奔馳在旗尾線的旗字353號比利時蒸汽火車，讓參觀者仿彿回到了當年旗尾線的懷舊時光。館內還設有精彩的VR虛擬實境裝置、親子體驗及走讀活動，以沉浸式體驗重現旗山的糖業故事和往日盛況。

旗山車站成功轉型為結合文化、教育和觀光的故事館。(攝影/Carter)
旗山車站成功轉型為結合文化、教育和觀光的故事館。(攝影/Carter)

　　老建築記憶城市歷史，文化資產經過妥善地維護及修復後，透過文創、展覽及複合經營等方式改頭換面。也使人們有機會重新走入過往的城市軌跡，與歷史文化共生，共同創造全新的未來。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.01】

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