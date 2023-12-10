高雄夜玩家．輕軌自由行

當夜色暈染整座城市，滿天星光閃爍，輕軌化身神奇任意門，載運所有在夜裡尋覓驚喜的人們，自在前往另一個平行時空。

在市民與市府共同努力下，年底迎來輕軌成圓的好消息：109年11月宣布輕軌二階復工、110年底鐵路園道通車、111年10月美術館路段通車、112年底大順路段完工且即將通車。我們不斷努力前進，未來再加上捷運黃線、岡山路竹延伸線及小港林園線，「四線齊發」讓生活更便利，將引領高雄駛向「低碳旅遊城市」的美好未來。

夜高雄有著與白天不同的反轉魅力，現在就變身高雄夜玩家，搭乘輕軌來一場輕旅吧！本期特搜超人氣美食店家療癒你的胃，銷魂鍋物在寒冷冬夜溫暖撫慰；走一趟深夜咖啡店，品嘗香濃咖啡和療癒甜點，感受夜晚超Chill氛圍；走逛充滿生命力的商圈夜市，平價美味的銅板好料，吃飽喝足也為生活充電。

想從天際線俯瞰港灣美景，就到氣氛滿滿的高空酒吧，佐一杯星光與夜景的特調，讓城市的燦爛陪你不眠，進階玩家可以在輕軌沿線探尋秘密景點，可以靜心閱讀、聽黑膠、看電影，或在夜色中恣意揮汗運動，紓解日常壓力。

高雄夜生活隨時都在，邀請您搭上輕軌自由前行，深入城市每一處角落，探索驚喜無限的高雄。