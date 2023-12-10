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高雄夜玩家．輕軌自由行

聯合新聞網／ 高雄畫刊
食濱小趕集Spin Market。(攝影/Carter)
食濱小趕集Spin Market。(攝影/Carter)

　　當夜色暈染整座城市，滿天星光閃爍，輕軌化身神奇任意門，載運所有在夜裡尋覓驚喜的人們，自在前往另一個平行時空。

　　在市民與市府共同努力下，年底迎來輕軌成圓的好消息：109年11月宣布輕軌二階復工、110年底鐵路園道通車、111年10月美術館路段通車、112年底大順路段完工且即將通車。我們不斷努力前進，未來再加上捷運黃線、岡山路竹延伸線及小港林園線，「四線齊發」讓生活更便利，將引領高雄駛向「低碳旅遊城市」的美好未來。

　　夜高雄有著與白天不同的反轉魅力，現在就變身高雄夜玩家，搭乘輕軌來一場輕旅吧！本期特搜超人氣美食店家療癒你的胃，銷魂鍋物在寒冷冬夜溫暖撫慰；走一趟深夜咖啡店，品嘗香濃咖啡和療癒甜點，感受夜晚超Chill氛圍；走逛充滿生命力的商圈夜市，平價美味的銅板好料，吃飽喝足也為生活充電。

　　想從天際線俯瞰港灣美景，就到氣氛滿滿的高空酒吧，佐一杯星光與夜景的特調，讓城市的燦爛陪你不眠，進階玩家可以在輕軌沿線探尋秘密景點，可以靜心閱讀、聽黑膠、看電影，或在夜色中恣意揮汗運動，紓解日常壓力。

　　高雄夜生活隨時都在，邀請您搭上輕軌自由前行，深入城市每一處角落，探索驚喜無限的高雄。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.12】

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有點餓！人氣宵夜美食特搜

宵夜是現代人不可或缺的療癒小食，高雄有許多必吃的特色人氣店家，是在地人經常光顧的名店，而且搭輕軌就能輕鬆抵達。有機會來到高雄美食聚落，不能錯過這些優質美味！

異國美食推薦 用味蕾環遊世界

高雄鄰近海港，為臺灣重要交通樞紐，與國際互動交流下，這座美麗城市，除了可以品嚐到本地特色佳餚，也擁有多元豐富的異國特色風味料理，有些更結合當地食材，迸發出全新滋味，擄獲饕客的心，讓人食指大動！

冬季暖胃 大港超銷魂鍋物

暖胃佳餚是立冬之後不可或缺的一品，也是火鍋控最期待的季節，無論是口味多樣的個人鍋，或眾人團聚共享圍爐，寒冷冬夜一起享用熱呼呼的幸福美味！

質感深夜咖啡廳 療癒甜點店必訪

人們常說「飲料甜點是另一個胃」，享用正餐美饌後，來一杯飲品或吃上一口甜食，輕啜香濃咖啡和飲品，相聚話家常、拍美照，是享受、也是療癒，為生活點綴悠閒及增添儀式感。無論是老屋咖啡、隱藏版深夜甜點或IG爆紅咖啡店，越來越多充滿氛圍感的特色店家林立，不妨搭乘輕軌遊走，整個城市都是我的咖啡館、療癒甜點店。

搭輕軌輕鬆逛夜晚市集 小銅板大大滿足

日影斜在城市西邊，讓海灣與愛河亮出一片橙橘，鳥兒在水波瀲灩上低飛，船隻在水面拉出細長水痕，襯著下班時間的車水馬龍與喧囂，以及緩駛而過的輕軌聲，隱約感受到車內每顆雀躍期待的心，港都的夜才正要開始。

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