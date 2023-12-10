高雄夜玩家．輕軌自由行
當夜色暈染整座城市，滿天星光閃爍，輕軌化身神奇任意門，載運所有在夜裡尋覓驚喜的人們，自在前往另一個平行時空。
在市民與市府共同努力下，年底迎來輕軌成圓的好消息：109年11月宣布輕軌二階復工、110年底鐵路園道通車、111年10月美術館路段通車、112年底大順路段完工且即將通車。我們不斷努力前進，未來再加上捷運黃線、岡山路竹延伸線及小港林園線，「四線齊發」讓生活更便利，將引領高雄駛向「低碳旅遊城市」的美好未來。
夜高雄有著與白天不同的反轉魅力，現在就變身高雄夜玩家，搭乘輕軌來一場輕旅吧！本期特搜超人氣美食店家療癒你的胃，銷魂鍋物在寒冷冬夜溫暖撫慰；走一趟深夜咖啡店，品嘗香濃咖啡和療癒甜點，感受夜晚超Chill氛圍；走逛充滿生命力的商圈夜市，平價美味的銅板好料，吃飽喝足也為生活充電。
想從天際線俯瞰港灣美景，就到氣氛滿滿的高空酒吧，佐一杯星光與夜景的特調，讓城市的燦爛陪你不眠，進階玩家可以在輕軌沿線探尋秘密景點，可以靜心閱讀、聽黑膠、看電影，或在夜色中恣意揮汗運動，紓解日常壓力。
高雄夜生活隨時都在，邀請您搭上輕軌自由前行，深入城市每一處角落，探索驚喜無限的高雄。
【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.12】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言