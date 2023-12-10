有點餓！人氣宵夜美食特搜

【◎文/Howard ◎攝影/Carter ◎圖片提供/Shake Hands、鹿邊燒肉Yakiniku Moose、腳落燒烤料理啤酒、焼肉ショジョ 高雄形象概念店 】

宵夜是現代人不可或缺的療癒小食，高雄有許多必吃的特色人氣店家，是在地人經常光顧的名店，而且搭輕軌就能輕鬆抵達。有機會來到高雄美食聚落，不能錯過這些優質美味！

鹿邊燒肉Yakiniku Moose。(攝影/Carter)

C15壽山公園站 – 鹿邊燒肉Yakiniku Moose

工業風裝潢、寬敞的用餐空間，近期新開幕的鹿邊燒肉Yakiniku Moose，在美食雲集的鹽埕裡亮起了燈。

主打平價、高CP值的鹿邊燒肉Yakiniku Moose，店內空間除設有雙人座位外，吧檯也規劃個人坐位，可同時滿足想享受一人一爐的輕鬆自在，或三五好友聚餐歡樂時光，是間剛竄紅的人氣燒肉店。

菜單上有多種不同部位肉類，都可依照喜好口感挑選。(圖片提供/鹿邊燒肉Yakiniku Moose)

翻開菜單，有多種牛、豬部位供挑選，喜歡口感脆彈的話，可挑選手切松阪豬，喜愛油嫩美味的則推薦Prime牛大腹。烤盤上鋪滿肉片，滋滋作響聲不時傳來，在火烤香氣圍繞下，迷人肉香不時勾動著飢餓已久的胃，搭配店家自製醬汁後十分下飯，或包上清脆口感的生菜也十分清爽。

• 鹿邊燒肉 Yakiniku Moose

地址：高雄市鹽埕區五福四路302號

電話：（07）521-0079

時間：18：00～01：00

FB：鹿邊燒肉 Yakiniku Moose-個人燒肉

交通：輕軌C15壽山公園站下車，沿五福四路步行約3分鐘即可抵達

腳落燒烤料理啤酒。(圖片提供/腳落燒烤料理啤酒)

C31聖功醫院站 – 腳落燒烤料理啤酒

臨近武廟大順商圈，「腳落燒烤料理啤酒」堅持使用天然原型料理，將季節時蔬、水果及肉類擺放在拼盤上，組成視覺與味覺的繽紛饗宴。食材現點現做堅持不預烤，特製醬料及椒鹽粉皆使用天然植物性調味料製作，這份堅持讓腳落燒烤料理啤酒成為附近家庭、上班族宵夜首選，也是「巷仔內」等級的口袋名單。

將季節時蔬、水果及肉類擺放在拼盤上，組成視覺與味覺的繽紛饗宴。(圖片提供/腳落燒烤料理啤酒)

本身就是設計師的店主，心願是將在澳洲體驗過的聚會歡樂感帶回高雄。沉穩大器的裝潢風格，溫馨寬敞的用餐區，半開放式的廚房讓用餐客人看到料理準備過程，無油煙味的空間更令人放開胸懷盡情享受。

• 腳落燒烤啤酒

地址：高雄市苓雅區大順三路66號

電話：0906-236256

時間：17：00~24：00，週二公休

IG：腳落燒烤啤酒

交通：輕軌C31聖功醫院站下車，沿大順三路步行約4分鐘即可抵達

焼肉ショジョ 高雄形象概念店。(圖片提供/焼肉ショジョ 高雄形象概念店)

C32凱旋公園站 – 焼肉ショジョ 高雄形象概念店

職人黑、碳火紅、溫暖的原木色，這是全台有十間店鋪的焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO高雄形象概念店。「SHOJO」就是台語「相揪」，適合揪三五好友來大口吃燒肉，是高雄燒肉圈必吃名店。

焼肉ショジョ 高雄形象概念店。(圖片提供/焼肉ショジョ 高雄形象概念店)

SHOJO是全單點的日式燒肉店，承襲日式熱鬧氛圍，一入店內服務人員齊聲歡迎，儀式感和熱情爆表。炭火臺搭配上抽式排煙系統，不讓油煙破壞興致，椒鹽霜降豬肉、醬燒牛橫隔膜、碳烤雞松阪等高品質肉類一字排開，在歡聲笑語中來杯解憂生啤，這是帶點浮誇又道地的港都入魂燒味。

現在就約同事、家人、好友一起暫離煩惱，感受高雄的活潑熱情，過一個輕鬆暢快的不眠夜。

• 焼肉ショジョ 高雄形象概念店

地址：高雄市苓雅區同慶路31號

電話：（07）722-8814

時間：週一至週五17：30~23：30，週六週日11：30~15：00、17：30~23：30

IG：yakinikushojo

交通：輕軌C32凱旋公園站下車，沿河南路和同慶路步行約4分鐘即可抵達