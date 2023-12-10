異國美食推薦 用味蕾環遊世界

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/路地食事処、桂桃嬤販麵洋行鹽埕創始店、黑狗食堂、三草串燒き】

高雄鄰近海港，為臺灣重要交通樞紐，與國際互動交流下，這座美麗城市，除了可以品嚐到本地特色佳餚，也擁有多元豐富的異國特色風味料理，有些更結合當地食材，迸發出全新滋味，擄獲饕客的心，讓人食指大動！

想像自己是孤獨的美食家，靜靜的踏入街頭的深夜食堂、居酒屋，微日式串燒、地爐燒烤的料理，慢慢品嚐著生活的滋味。就像新南向帶來的文化薈萃，南洋風網美宵夜浪潮也席捲而來，充斥新加坡特色的黑狗食堂，台魂南洋餐的桂桃嬤販麵洋行，原來年輕人就愛這一味！

路地食事処海鮮當日現採買，每週也從日本空運限量食材來臺，黑板上還有當日限定料理，都是不可錯過的美味。(圖片提供/路地食事処)

C10光榮碼頭站－路地食事処

距離光榮碼頭不遠的路地食事處，是營業到深夜的日式居酒屋，除了一品料理、燒物、揚物日料外，海鮮當日採買，每週空運日本限量食材來臺，食材新鮮。黑板上還有當日限定料理，比如入秋後來品嚐宜蘭子持香魚甘露煮、媲美日本名魚喜知次的鹽烤生鮮紅喉魚等隱藏版私房菜。

路地食事処海鮮當日現採買，每週也從日本空運限量食材來臺，黑板上還有當日限定料理，都是不可錯過的美味。(圖片提供/路地食事処)

目前路地食事処是高雄唯一有日本地爐料理，令老饕慕名而來，無論是用大鯖魚、柳葉魚、午魚酒粕、北海道厚花肉魚等魚類製作而成的一夜干或燒物烤製、加溫等，都會使用地爐，烘烤畫面儼然成為店裡一道特色風景，也是客人必拍照打卡的重點之一。

• 路地食事処

地址：高雄市苓雅區海邊路64巷1號

電話：（07）281-1007

時間：17：30～24：00

FB：路地食事処

交通：輕軌C10光榮碼頭站，沿海邊路步行約6分鐘即可抵達。

桂桃嬤販麵洋行。(攝影/Carter)

C12駁二大義站－桂桃嬤販麵洋行 鹽埕創始店

常常還沒開店營業，門口就出現排隊人龍的桂桃嬤販麵洋行，把東南亞麵店風格帶回臺灣，並稍加改良做成符合臺灣口味的料理，在高雄異國料理界可說是自成一格，老派時尚的空間風格，加上桂桃嬤名字的反差萌，讓喜歡復古潮流的年輕世代一舉推播成鹽埕區的網美宵夜。

桂桃嬤販麵洋行。(圖片提供/桂桃嬤販麵洋行鹽埕創始店) 奶油恐龍美祿吐司、煉乳鮮奶茶（左）與桂桃嬤哋嘎逼TEH KOPI（右）。(圖片提供/桂桃嬤販麵洋行鹽埕創始店)

菜單上從招牌推薦台味南洋湯頭、南洋雞汁飯食，還有超秋炸蛋餅、桂桃牌奶油煉乳烤吐司、桂桃嬤炸餃子、咖哩蘿蔔糕等，把新加坡、泰北、印尼、馬來料理大顯身手，尤其天氣轉涼了，來一碗熱騰騰大馬酸辣參巴蝦醬咖哩湯麵，或吃起來超療癒的奶油恐龍美祿吐司，都是名符其實夜間限定的邪惡料理。

• 桂桃嬤販麵洋行-鹽埕創始店

地址：高雄市鹽埕區大義街99號

電話：（07）521-5518

時間：17：30～23：00

FB：桂桃嬤販麵洋行-鹽埕創始店

交通：輕軌C12駁二大義站，步行約7分鐘可抵達。

「有你真好湘菜沙龍」坐落在五福四路底的壽山登山口旁一棟百年日式庭園老宅內，木門與綠意植栽，帶來充滿禪意的清幽靜謐。(攝影/Carter)

C15壽山公園站－有你真好湘菜沙龍 高雄鼓山店

有高雄最美湖南菜館之稱的「有你真好湘菜沙龍」，坐落在五福四路底的壽山登山口旁一棟百年日式庭園老宅內，彷彿世外桃源般，木作籬笆、木門與綠意植栽、碎石廊道，帶來充滿禪意的清幽靜謐。

湘菜（湖南菜）是中國八大菜系之一，有耐人尋味的學問及令人振奮的香辣口味，講究食材用料與細膩刀工，與料理最靈魂的辣韻層次。「有你真好湘菜沙龍」於2022、2023獲米其林入選餐廳，不只干鍋系列辣得津津有味，也把農家菜演繹得如實如常，極能代表湖南味的酸豆角肉，酸爽脆口很下飯，或在寒冬時節，鋪上滿滿大紅袍花椒的鮮鱸魚應景上菜，舌尖味蕾都燃起了暖意。

• 有你真好湘菜沙龍 高雄鼓山店

地址：高雄市鼓山區鼓山一路53巷107號

電話：（07）561-2888

時間：11：30～15：00，17：30～22：00

FB：有你真好湘菜沙龍 高雄鼓山店

交通：輕軌C15壽山公園站，五福四路底步行約3分鐘即可抵達。

麒麟章魚燒。 (攝影/Carter)

C29樹德家商站－麒麟大阪燒章魚燒

喜愛日式庶民美食的饕客，一定激推「麒麟大阪燒章魚燒」，雖是樸實風格家庭小餐館，但由餐館負責人日本師傅親自坐鎮，吃得到真正日式大阪燒、章魚燒的料理魂。

麒麟大阪燒。 (攝影/Carter) 現點現做的大阪燒在鐵板上滋滋作響，醬料香氣溢散在空氣中，讓人迫不及待地想食指大動，大阪燒特色就在於把食材全部均勻混合後再煎的方式料理，有加蛋的稱之為玉，口味從豬肉、牛肉到海鮮的蝦、干貝、魷魚，還有玉米、野菜等蔬食吃法，人氣NO.1的摩登燒使用豬肉、蛋外加炒麵，非常有飽足感；招牌大章魚燒口感軟綿，淋上醬汁和鹹甜的美乃滋，灑上海苔粉與柴魚片，忠於日本原味。

• 麒麟大阪燒章魚燒

地址：高雄市三民區建武路83號

電話：（07）385-1227

時間：週三至週五16：00～22：00，週六日11：00～21：30，週一、二公休

FB：麒麟大阪燒章魚燒

交通：輕軌C29樹德家商站，沿建興路至建武路約6分鐘即可抵達。

C21A內惟藝術中心站－黑狗食堂

從西子灣發跡的黑狗食堂，12年前以倉庫裡的深夜食堂，加上道地新加坡料理，在高雄異國料理界赫赫有名。而今隱身在巷弄民宅間，人氣依舊不減當年，還多了秘店傳奇的濃厚氛圍感。

黑肉骨茶湯（左）與白肉骨茶花生豬腳湯（右）。(圖片提供/黑狗食堂)

食堂主人曾在新加坡航運任職多年，燒得一手南洋料理好菜，以新加坡肉骨湯為湯底的料理口味最獨到好評，無論是麵食或乾炒都是客人必點招牌菜，私房料理則推薦福建炒蝦麵，是星馬一帶很常見的路邊小吃，爆蝦後再搭配時蔬、雞蛋、醬油、黃麵、米粉、豆芽、蝦和魷魚等多種食材，屬於相當鮮明的南洋風味；還有Kaya土司抹上椰漿、砂糖和蛋的傳統點心，配上一杯新加坡人俗稱甘蔗水的甘蔗檸檬，多了那麼些許懷舊味道。

• 黑狗食堂

地址：高雄市鼓山區鼓山三路25巷4號

電話：（07）531-5957

時間：17：30～22：00，週日公休

FB：黑狗食堂

交通：高雄輕軌C21A 內惟藝術中心站，沿西藏街右轉鼓山三路步行約14分鐘即可抵達。

三草串燒き。 (攝影/Carter)

C26灣仔內站－三草串燒き

如日本電影深夜食堂般，三草串燒き座落建工商圈某條街路上，一家只在深夜營業的小餐廳裏，下班後的小酌，三五好友聚會，小小的店充滿了生活氣息。

多達60種以上燒烤料理的三草串燒き，無論下班後小酌或三五好友聚會都適合。(圖片提供/三草串燒き)

標榜微日式串燒特色，多達60種以上燒烤料理，憑藉烤檯師傅10多年深厚功力，嚴選食材加上直火碳烤，無論是柚子胡椒雞肉串、剝皮辣椒豬肉牛肉捲、孜然羊肉串、煙燻櫻桃鴨等特殊口味，或炙燒日本干貝、日本廣島生蠔，著實使人齒頰留香，主廚自創的古早味醬燒油條、明太子起司山藥吃起來也是創意十足，想要吃飽抑或嘴饞想小酌吃點下酒菜皆是好去處。

• 三草串燒き

地址：高雄市三民區建中路27-3號

電話：0989-121-237

時間：18：00～01：00，週二公休

FB：三草串燒き

交通：輕軌C26灣仔內站，沿民族一路轉進建工路，至建中路即可抵達。