質感深夜咖啡廳 療癒甜點店必訪

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter ◎ 圖片提供/海珈琲 海とコーヒー、Koou Coffee、九記鹽埕食糖水、Akau Coffee 猻物咖啡、人來走走手作雪花冰刨冰、SSAW 春生夏・秋藏冬、留白咖啡Blankcafelife、小島製冰、@samlai0508、@dingediehumag】

人們常說「飲料甜點是另一個胃」，享用正餐美饌後，來一杯飲品或吃上一口甜食，輕啜香濃咖啡和飲品，相聚話家常、拍美照，是享受、也是療癒，為生活點綴悠閒及增添儀式感。無論是老屋咖啡、隱藏版深夜甜點或IG爆紅咖啡店，越來越多充滿氛圍感的特色店家林立，不妨搭乘輕軌遊走，整個城市都是我的咖啡館、療癒甜點店。

海珈琲前身為1950年代的海運報關公司，氣氛靜謐而溫暖。(圖片提供/海珈琲 海とコーヒー)

C14哈瑪星站－海珈琲 海とコーヒー

高雄老屋咖啡店之一的海珈琲，鄰近輕軌哈瑪星站，老屋前身為1950年代的海運報關公司，彷彿承載著哈瑪星一頁歷史。木造門面與窗櫺構成一幅有趣的初見印象，推門入內，滿室深木色調氛圍與磨石子地板，營造出濃濃懷舊氛圍，加上報關行舊物擺件，勾勒出歲月的故事，連喝咖啡都充滿老派靈魂。

一杯手沖咖啡搭配手工甜點，在深夜細細品味獨處時光。(圖片提供/海珈琲 海とコーヒー)

老闆採用日式KONO手沖咖啡，過程專注而沉靜，讓人在繁忙生活中偷得浮生清閒，稍稍感到安適自在。品嘗單品咖啡，推薦可搭配店家自製肉桂捲、可麗露及布丁等甜點。

• 海珈琲 海とコーヒー

地址：高雄市鼓山區鼓山一路26號

時間：14：00～22：00，週六日14：00～23：00

FB：海珈琲 海とコーヒー

交通：高雄輕軌C14哈瑪星站下車，沿鼓山一路步行約2分鐘即可抵達。

霓虹燈光招牌在深夜的街頭，散發濃濃的老香港風情。(攝影/Carter)

C15壽山公園站－九記 鹽埕食糖水

在IG上相當熱門的港式甜品店「九記食糖水」位於鹽埕舊城區，藍色木門、紅色格柵，霓虹招牌點亮深夜街頭，彷彿置身港香港街頭，也與老城區風情格外合拍。

黑色芝麻糊融合白色杏仁糊，成了有趣的創意畫布，掀起一陣IG打卡熱。(圖片提供/九記鹽埕食糖水)

來自香港九龍旺角的老闆Simon專營道地的香港糖水，最大特色是出餐前店家會在糖水上隨機作畫，比起咖啡拉花更能發揮巧思。Simon表示，當初一時興起用芝麻糊、杏仁糊畫圖，黑白色混合如同太極圖案，意外成為網紅糖水。另外也供應西米露、紅豆沙、燉雪耳、絲襪奶茶、凍檸茶、楊枝甘露等經典港式甜品。

• 九記 鹽埕食糖水

地址：高雄市鹽埕區鹽埕街36巷23號

電話：（07）531-4007

時間：14：00～23：00

FB：九記 鹽埕食糖水

交通：高雄輕軌C15壽山公園站下車，經新樂街轉進鹽埕街36巷即可抵達，步行時間約10分鐘。

五十年杏仁茶不只是鹽埕區老店，更是以純正杏仁茶在國際舞臺發光發熱。(攝影/Carter)

C16文武聖殿站－五十年杏仁茶

五十年杏仁茶不只是鹽埕區老店指標之一，也是高雄廣為人知的明星店。老闆黃百佛是知名歌手黃小琥的姐姐，因此添上傳奇色彩。老店低調拓展品牌，以純正杏仁茶榮獲2022年比利時國際風味評鑑一星獎，成為臺灣首家傳統製程獲獎的杏仁茶製造商。

一杯暖心杏仁茶，搭配爆漿餐包、蛋餅等點心，讓人好滿足。(攝影/Carter) 來到瀨南街的五十年杏仁茶，店家專賣三明治、漢堡、土司厚片、餐包、蛋餅等宵夜早點小吃，從1949年創立至今，每天準備的杏仁茶特選中藥材北杏，秉持遵循古法製作，還有招牌的沙拉堡也是相當稀有的古早味三明治，讓人回味無窮。

• 五十年杏仁茶

地址：高雄市鹽埕區瀨南街223號

電話：（07）531-4979

時間：18：00~隔天03：30，週日一公休

FB：50年杏仁茶

交通：高雄輕軌C16文武聖殿站下車，從北瑞街7巷經富野路至瀨南街即可抵達，步行時間約9分鐘。

Akau Coffee猻物咖啡空間以無柱設計增加通透性，如置身大自然的輕鬆氛圍，連角落都是打卡亮點。(圖片提供/Akau Coffee 猻物咖啡)

C21A內惟藝術中心站－Akau Coffee 猻物咖啡

搭乘高雄輕軌穿過全臺最美的龍貓隧道，就能抵達內惟藝術中心站。從屏東發跡的咖啡品牌「Akau Coffee猻物咖啡」進駐內惟藝術中心，空間以無柱設計增加通透性，具有開放漫遊感，包容既有喬木、廣納天光，打造一方城市花園，如置身大自然的輕鬆氛圍，連角落都是打卡亮點。

經營團隊擁有獨立的烘豆實驗所ACR，以獨特技術融合當地食材與風土，大膽探索咖啡風味。(圖片提供/Akau Coffee 猻物咖啡) 經營團隊擁有獨立的烘豆實驗所ACR，以獨特技術融合當地食材與風土，大膽探索咖啡風味，拾起一道南國味覺日常，如選用高雄燕巢芭樂製作的「芭樂冰美式」、百香果結合鳳梨的「熱情果美式」，都是限定推出的的清爽滋味。

• Akau Coffee 猻物咖啡

地址：高雄市鼓山區馬卡道路329號

電話：（07）533-8935＃2023

時間：11：30～20：30，週一公休

FB：Akau Coffee 猻物咖啡

交通：高雄輕軌C21A內惟藝術中心站下車，步行約2分鐘即可抵達。

Coffee wake up咖啡覺醒明亮通透的外觀，夜裡特別醒目。(攝影/Carter)

C21美術館站－Coffee wake up咖啡覺醒 美術店

高美館周邊網美風特色美食如林，Coffee wake up咖啡覺醒位於高樓建築間，獨特斜屋頂設計搭配玻璃屋，水泥色調的簡約質感、挑高空間與大面落地窗，無論是襯著陽光悠閒享用早午餐，或夜深人靜來一杯單品咖啡，都能感受超Chill的都市節奏。

店家手作的輕食及甜點選擇多樣，丹麥吐司、蝸牛堡、可頌、貝果應有盡有。(圖片提供/Coffee wake up咖啡覺醒)

從單品義式、手沖咖啡、冰釀咖啡到風味特調，能夠滿足每一位咖啡控，店內也供應多種自家手作的輕食及甜點，丹麥吐司、蝸牛堡、可頌、貝果應有盡有，打造迎接美好晨光的儀式感。

• Coffee wake up咖啡覺醒 美術店

地址：高雄市鼓山區美術南三路220號

電話：（07）552-2107

時間：07：30～24：00

FB：Coffee wake up咖啡覺醒 美術店

交通：高雄輕軌C21美術館站下車，經美術南二路至美術南三路即可抵達，步行約10分鐘。

繽紛雪花冰搭配無敵海景，視覺、味覺都讓人透心涼。(圖片提供/人來走走手作雪花冰刨冰)

C28高雄高工站、C13駁二蓬萊站－人來走走手作雪花冰刨冰

擁有高人氣的「人來走走手作雪花冰刨冰」共兩間分店，分別位於三民區高科大學區及駁二藝術特區棧貳庫內，是網友激推的散步甜品。

一球球繽紛水果、冰淇淋堆疊，點綴棉花糖、捲心酥或餅乾棒，最後插上萌翻的貓咪圖卡，雪花冰一上桌立刻成為美拍焦點。人來走走的雪花冰使用臺灣在地水果製成，不僅口味多樣，餐點命名更是幽默逗趣，例如「人來走走」出自芒果英文的諧音「MAN GO」，還有「懷舊到哭紅豆麵茶」、「草莓啊喜滋滋」，以及西瓜、哈密瓜組成的「西哈帝國」，都是招牌必點。

店內冰磚是挑選當季水果手工製作，滋味純天然。(圖片提供/人來走走手作雪花冰刨冰)

青年頭家郭豐慶分享，店內冰磚和果醬都是自家手工製作，打造出果香十足卻不會太甜、口感特別綿細的雪花冰，讓人一嘗就愛上。當季水果加上無止盡的創意，讓尋常的雪花冰有了多變面貌，無論天氣再冷，都是難以抵擋的的甜蜜滋味。

• 人來走走手作雪花冰刨冰

【昌裕高科大店】

地址：高雄市三民區昌裕街186號

電話：（07）383-6180、0986222809

時間：週四、五、六、日 14：00~22：00

交通：高雄輕軌C28高雄高工站下車，沿建工路直走至昌裕街，步行約12分鐘可抵達。

【棧貳庫店】

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號（棧貳庫商場1樓）

電話：0986222809

時間：每日10：00~21：00 (假日前夕延長至22：00)

交通：高雄輕軌C13駁二蓬萊站下車，沿蓬萊路步行至棧貳庫，步行約5分鐘可抵達。

FB：人來走走手作雪花冰刨冰

IG：mango3836180

「SSAW 春生夏・秋藏冬」四季餐廳。(圖片提供/SSAW 春生夏・秋藏冬)

C30科工館站－SSAW 春生夏・秋藏冬

御盟國際驛館品牌旗下「SSAW 春生夏・秋藏冬」四季餐廳，融入咖啡館、甜點屋、精緻餐飲與酒吧，以四種獨樹一幟的生活場景，一推出就備受矚目。

「AW Café冬・極光咖啡廳」供應道地法式料理、現做沙拉、三明治輕食等餐點。(圖片提供/SSAW 春生夏・秋藏冬)

「AW Café冬・極光咖啡廳」以獨特極光造景成為必訪口袋名單，極簡中島與開放式廚房，漸變的燈光色彩，都讓人體驗另類追極光的夢想成真。AW Café注重食物與自然生態的平衡，講究產地履歷、嚴選高品質有機鮮活食材，合宜的價格即可享用最天然無負擔的美味輕食，並有多樣組合提供消費者挑選，在舞動的極光下享受充滿儀式感的優雅時光。其他如現做沙拉、三明治輕食，都是嚴選有機食材、強調原味的精品料理。

「SS Pâtisserie夏日法式精品甜點」供應多款如藝術品般精緻的甜點。(圖片提供/SSAW 春生夏・秋藏冬)

「SS Pâtisserie夏日法式精品甜點」供應多款如藝術品般精緻的甜點，也會依照時令推出新品，不妨拋開日常繁忙，到繽紛的甜點櫃前選擇喜愛的點心搭配一杯茶飲，好好享受一場悠閒的下午茶約會吧！

• AW Café冬・極光咖啡廳

地址：高雄市三民區九如一路815號1F

時間：週一至週日 08：00～20：00

• SS Pâtisserie夏日法式精品甜點

地址：高雄市三民區九如一路823號1F

時間：週一至週日 12：00～22：00

FB：SSAW 春生夏・秋藏冬

交通：高雄輕軌C30科工館站下車，沿九如一路步行約10分鐘即可抵達。

留白咖啡位於極隱密的巷弄中，在深夜以香醇咖啡溫暖撫慰每位來客的心。(攝影/Carter)

C32凱旋公園站－留白咖啡Blankcafelife × 小島製冰

網友形容是超隱藏版的深夜咖啡，位於極隱密的巷弄老屋，同時也是一處共生空間，留白咖啡與小島製冰一週7天有各自的營業日。穿過露天庭園進入店內，一樓挑高的天花板、白色水泥牆與木質家私，打造讓人放鬆的療癒空間。

單品咖啡搭配一份手工甜點，在冬夜裡享受屬於自己的靜謐時光。(圖片提供/留白咖啡_@samlai0508) 留白咖啡也供應手做蛋糕，美味又好拍。(圖片提供/留白咖啡_@ dingediehumag)

小島製冰主要販售日式刨冰（Kakigori），以冰片堆疊成圓滾滾的可愛外型，搭配屬於大人系的調酒口味成為話題，綿密刨冰與酒香完美融合，入口盡是驚艷，如「柯夢波丹」集合蔓越莓、覆盆莓、草莓、檸檬、伏特加等，滋味酸甜清爽。留白咖啡則適合下班後沉澱自己，熱呼呼的單品咖啡搭配一份手工甜點，在冬夜裡享受屬於自己的靜謐時光。

小島製冰主要販售日式刨冰。(圖片提供/小島製冰)

• 留白咖啡Blankcafelife × 小島製冰

地址：高雄市苓雅區武廟路88巷3弄4號

電話：（07）722-6090

時間：【小島製冰】營業時間依店家公告為主、【留白咖啡】週三、四、五19：00～24：00

IG：留白Blankcafelife、小島製冰

交通：高雄輕軌C32凱旋公園站下車，經大順三路，右轉武廟路，步行約15分鐘可抵達。