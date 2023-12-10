搭輕軌輕鬆逛夜晚市集 小銅板大大滿足

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/森之市】

日影斜在城市西邊，讓海灣與愛河亮出一片橙橘，鳥兒在水波瀲灩上低飛，船隻在水面拉出細長水痕，襯著下班時間的車水馬龍與喧囂，以及緩駛而過的輕軌聲，隱約感受到車內每顆雀躍期待的心，港都的夜才正要開始。

一如往常掛起招牌、整理用餐環境，張羅著食物與商品的手還沒有時間休息，夜色漸起，只見老闆伸手點亮攤前那盞黃燈，準備迎來上門的客人。

這是高雄許多夜間小攤的寫照，平易近人又好味。無論是正餐或是貪吃，都能在這些小攤家用銅板找到大滿足，現在搭著輕軌串聯商圈，即便在夜間一樣能輕鬆吃美味、買遍小市集、欣賞文創小攤、東拐西彎晃進學生街，不管是異國食物或文化創意，在這個有海有河有霓虹閃爍的城市裡，都能帶著一夜的歡喜滿載而歸。

食濱小趕集週三至週日在鯨魚堤岸登場，遊客可以一邊品味小食，一邊欣受海灣夜景。(攝影/Carter)

C10光榮碼頭－食濱小趕集Spin Market（鯨魚堤岸）

乘著輕軌來到光榮碼頭，映入眼簾是矗立在前的高雄流行音樂中心，前陣子亦剛榮獲臺灣建築獎「都市活力特別獎」，踏進面海的鯨魚堤岸，每週三至日限定的夜間食濱小趕集Spin Market就在這兒，沿著堤岸走路吹著海風，小燈搖曳下，採買著各式小點心，端著飲品享受海灣夜景，相當Chill。

食濱小趕集Spin Market。(攝影/Carter) • 食濱小趕集 Spin Market︱港灣散策美食季

日期：每週三、四、五、六、日

時間：16：00~22：00

地點：高雄流行音樂中心-鯨魚堤岸（輕軌-光榮碼頭站）

• 從高雄輕軌C10光榮碼頭出站後，即可看見鯨魚堤岸。

駁二大義站大港倉前身為歷史建築，變身夜間的美食逛街基地。(攝影/Carter)

C12駁二大義站－大港倉410、週末市集

輕軌行駛來到大義站，可以一次逛大港倉410（倉7至倉10）與駁二週末市集。若想要一次暢玩，可以選擇在週末時段來這兒，走過大港橋就能來到大港倉群，看著舊倉改造後煥然一新的模樣，每攤充滿創意的擺設與商品，忍不住就想跟攤家多聊聊，說不定會問出隱藏在商品背後的小故事。

大港橋是駁二特區的超人氣打卡地標，走過大港橋就能抵達大港倉群。(攝影/Carter) 走過大港橋就能抵達大港倉群，可愛的史努比大型娃娃是期間限定。(攝影/Carter)

除了大港倉410外，進入12月的駁二週末市集也值得一逛，隨著耶誕與跨年兩個節慶到來，市集處處都能看到紅色、金色熱鬧的元素，一盞盞黃光打在夜色裡格外溫馨。每星期週末市集來自不同單位主辦，除了逛攤，還有吸睛的表演讓人讚嘆，好逛又好玩。

來到駁二週末市集，可以輕鬆看表演，愜意散步。(攝影/Carter)

• 從高雄輕軌C12駁二大義站下車後，週末市集就在大義公園方向、輕軌軌道橋下；行經大港橋，即可抵達大港倉庫群。

鹽埕第一公有市場改造後以全新面貌延續在地故事，文青風格也吸引日本BRUTUS雜誌介紹。(攝影/Carter)

C13駁二蓬萊站－鹽埕第一公有市場

走在鹽埕第一公有市場裡，沿著日光燈管前進，彷彿像進行一場探險。市場不只是直直一條線，中間還有許多穿插的橫向小道，從這端到那端，總是不自覺著迷在市場小店家招牌花色後，慢慢走偏了原來的路線，一回神發現所在處又是新天地。

鹽一市場改造後保留「山形屋木構屋頂」藉由屋頂開窗，市場通透明亮，還有綠色植栽點綴。(攝影/Carter)

市場充滿新舊交疊的氣息，有經營數十年的傳統老店家，也有年輕人開的小店，麻糬、圓仔冰、麵包、國外零嘴在這裡都能找到，還有咖啡、甜點、蛋糕、居酒屋等店交錯在市場走道側，不妨看當下心情，喜愛哪一種，就放心點來嘗嘗吧！

• 從高雄輕軌 C13駁二蓬萊站出站後沿著七賢三路前進，遇五福四路後左轉，即可看到鹽埕第一公有零售市場，步行時間約8分鐘。

鹽埕埔（駁二）小夜市是週六限定，吸引許多遊客到此逛街打牙祭 。(攝影/Carter)

C13駁二蓬萊站－鹽埕埔（駁二）小夜市

誰說來駁二只能看展覽？夜間駁二還有一處當地人的私房口袋名單，那就是鹽埕埔小夜市，亦有人稱之駁二小夜市。

玩遊戲、採買宵夜點心，鹽埕埔（駁二）小夜市應有盡有。(攝影/Carter)

每週六的小夜市人聲鼎沸，是當地人期待的一週一見，手裡提著喝的、一下玩小遊戲、一下吃點心，好不滿足。攤商看見熟悉面孔上門點餐，還會詢問：「和上星期一樣嗎？」充滿在地人情味，來這除了吃銅板美食，請務必好好感受一下每個攤家熱情的吆喝聲。

• 從高雄輕軌C13駁二蓬萊站出站後沿著七賢三路前進，遇新興街16巷後左轉，遇建國四路後右轉即可抵達，駁二小夜市每週六營業，步行時間約6分鐘。

森之市市集的白色帳篷，在美術館的一望無際的樹林中呈現悠閒氛圍。(圖片提供/森之市)

C21美術館站－森之市 Mori Market

美術館站的森之市以生活美學風格著名，每次的主題都活潑有創意，像是以毛小孩為主題的寵物市集、珈琲與花物語、陶藝等，近年市集不只跨足外縣市，還將前進日本舉辦，可說是高雄之光，受到大眾歡迎。

森之市以生活美學風格著名，加上趣味的表演，吸引許多人傍晚到此閒逛。(圖片提供/森之市)

森之市通常從下午開始，時間長達到夜間，並搭配不同表演活動。若想避開太陽日曬，傍晚後來這最適合，只要從輕軌站下車，自在地走入美術館園區，循著步道上小燈泡亮光與表演音樂聲，就能找到森之市所在。

• 近期活動

主題：森之市

時間：12/9 14：00~12/10 19：00

地點：高雄．農十六公園

• 從高雄輕軌C23龍華國小站下車後，步行6分鐘可到。

主題：森之市・禮物の日

時間：12/23 14：00~12/24 19：00

地點：高雄市立美術館

• 從高雄輕軌C21美術館站下車後，可進入美術館園區，朝湖畔廣場方向前進，即可進入市集。

更多資訊請上官網

漢神巨蛋百貨廣場佇立大型聖誕樹，充滿節慶氛圍。(攝影/Carter)

C24愛河之心站－巨蛋商圈

若想搭輕軌到固定站點，一次逛遍百貨商圈、小吃與文創攤，愛河之心站就是最好的選擇。下車後沿著街廓悠閒步行，從大順路到新莊一路店家林立，週末午後到晚間，漢神巨蛋百貨廣場還有文創市集擺攤；再從裕誠路拐個彎直行，兩旁還有小吃、飲料店，還能順路到知名的瑞豐夜市逛逛。

巨蛋商圈有逛不完的百貨、店家和市集，交通也相當便利。(攝影/Carter) 到巨蛋商圈逛夜市，吃飽喝足還能玩上套圈圈、打彈珠等小遊戲。(攝影/Carter)

蔥油餅、糖葫蘆、串燒、西班牙燉飯、日式炒麵、肉夾饃、韓式辣炒年糕、泰國奶茶，夜市裡是美食聯合國，吃飽喝足還能玩上套圈圈、打彈珠等小遊戲，和朋友相約一起玩更有趣味。

• 從C24愛河之心站沿著博愛路往巨蛋站前進，週邊有各式傳統小吃、咖啡店，左轉裕誠路亦可到達瑞豐夜市。

鼎山街美食林立，從下午時段開始到凌晨，宵夜攤總是人聲鼎沸。(攝影/Carter)

C27鼎山街站－鼎山街美食百匯

從鼎山街站出站，看著家樂福夜裡發光的招牌，步行轉入鼎山街，這裡可是周邊民眾的覓食勝地！從下午時段開始到凌晨宵夜攤，這裡應有盡有，小火鍋、豆漿、飯糰、滷味、果汁，簡直就是美食百匯，只要肚子發出咕嚕咕嚕訊息，走一趟鼎山街就能得到紓解。

鼎山街集結多種平價美食，在地人都有自己的私房口袋名單。(攝影/Carter)

若覺得還吃不過癮，順著鼎山街繼續往前走，就會來到當地人俗稱的灣仔內，這一段的灣中街，拉麵、雞湯、清粥都有，非常適合來這打牙祭，暖暖胃後再搭著輕軌回家去。

• 從高雄輕軌C27鼎山街站出站後，沿著家樂福鼎山店旁往鼎山街前進，即可看到各式美食小攤家，持續前進即可到達灣中街。

高科大周邊美食店家林立，每逢用餐時間總是人潮滿滿。(攝影/Carter)

C28高雄高工站－建工商圈/高科大美食

輕軌高雄高工站鄰近高雄高工與高科大，周邊商家顧客以學生為主，三餐、下課後點心、晚上宵夜，這裡都有許多選擇，自然發展出學生美食街概念，常常在路上就能遇到學生結伴用餐。

銅板價也能吃美食，是學生美食街的一大福利。(攝影/Carter)

正因如此，為滿足年輕學生口味，附近餐飲類型豐富也活潑，而且平價消費，每每來此都有「好懷念學生時代」的想法，雖無法搭著時光機重來一次，但不妨走趟這裡，感受學生們青春洋溢的氣氛，無疑是幫嘴中的地瓜球、紅茶更多添美味。

• 從高雄輕軌C28高雄高工站出站後，往建工路兩邊都是學生們喜歡的美食街，或沿著大順路往大豐二路前進，巷弄裡隱藏許多美味店家。