難以取代的Live魅力 跟著音符展開微醺之旅

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/洛克音樂藝文展演空間、藍色狂想音樂餐廳、美德客音樂餐酒館、On Air播放吧音樂餐廳、紅瀰Homie Bistro x Coffee】

在酒吧享受美酒美食，聆聽現場歌手動人歌聲及演奏，彷彿乘上音樂的魔法翅膀，帶著幾分微醺飛向不同世界。無論是勾動回憶的情歌、派對式歡鬧、或輕柔舒壓小時光，都能紓解身心壓力，感受在旋律中共振的感動。

美德客音樂餐酒館。(圖片提供/美德客音樂餐酒館)

C13駁二蓬萊站—美德客音樂餐酒館Madker Live House & Restaurant

美德客音樂餐酒館鄰近高雄港碼頭，彷彿承襲五、六零年代七賢酒吧街的夜夜笙歌，每當華燈初上，當遊客陸續離開駁二藝術特區，街區恢復沈寂，那塊黑夜中格外顯眼的招牌，溢出人行道的爵士鼓節奏和飆高音的歌聲，就是鹽埕夜生活的繁華印證。

美德客音樂餐酒館音樂風格十分多元，搭配樂團和擁有唱將實力的歌喉，有如魅力爆棚的小型演唱會。(圖片提供/美德客音樂餐酒館) 每週三、五、六深夜駐唱時段，舞臺燈光絢彩迷幻，搭配樂團和擁有唱將實力的歌喉，有如小型演唱會，魅力爆棚。週五至週日晚餐時段，邀請各類型創作者和樂手登臺，有時是勾動青春回憶的流行金曲、有時是隨性自由的爵士，有時獨立樂團火力全開嗨翻全場，音樂風格多元，每個夜晚各自精彩。

聽覺與視覺得到紓壓，店裡招牌德國豬腳烤皮酥肉嫩，還有鹹香下酒的辣炒雞丁、鹹蛋魷魚等菜色，味覺也同樣獲得滿足，生活裡的煩心事早已拋到腦後。

• 美德客音樂餐酒館

地址：高雄市鹽埕區七賢三路43號

交通：高雄輕軌C13駁二蓬萊站下車，步行約5分鐘

電話：（07）531-3538

時間：週三至週日18：15~01：30

FB：Madker Live House & Restaurant 美德客音樂餐酒館

「山寨音樂餐廳」。(攝影/Carter)

C14哈瑪星站—山寨音樂餐廳

不需大老遠開車到山中部落，市區就能聽見原住民好聲音，感受他們與生俱來的幽默與熱情。

「山寨音樂餐廳」是高雄市區少見的原住民音樂餐廳，與其說音樂表演場所，更像一處輕鬆熱鬧的聚會空間，聚集一群愛好音樂的朋友，每天晚上九點至凌晨，演唱不同類型的歌曲陪伴聽眾，週末還有原住民樂團表演。吧臺掛著一塊顯眼招牌「不賣傷心的酒」，山寨音樂餐廳的精神就是讓客人拋下煩憂，開心地離開。

「山寨音樂餐廳」是高雄市區少見的原住民音樂餐廳。(圖片提供/山寨音樂餐廳) 點些原民下酒菜，搭配店家特色小米酒，拋下煩憂與一群好友同樂歡聚。(圖片提供/山寨音樂餐廳)

除了舞臺正前方的搖滾沙發區，店內只有吧臺座位和一張長桌，以音樂與酒會友，身旁的陌生人也就加入歡鬧陣容。招牌飲料理所當然是店家特色小米酒，除了經典原味外，另有加入蔓越莓、紫蘇梅、柳橙、水蜜桃、哈密瓜的五款特調，不想錯過任何一款？那就試試「刺馬師試管」兩組共12隻小米酒Shot，最適合與一群好友同樂分享。

• 山寨音樂餐廳

地址：高雄市前金區新盛二街75號

交通：高雄輕軌C14哈瑪星站轉捷運橘線於市議會站下車，步行約5分鐘

電話：（07）272-2418

時間：週日至週三20：00~02：00，週五、週六延長至04：00〈每週四公休〉

FB：山寨音樂餐廳

紅瀰 Homie bistro&coffee。(攝影/Carter)

C14哈瑪星站—紅瀰 Homie bistro&coffee

「紅瀰」位置得天獨厚，近鄰捷運和輕軌車站，白天是鐵道文化園區最醒目的紅色天空雲台，夜裡搖身一變，成為俯瞰哈瑪星夜色的約會系音樂餐酒館。

紅瀰 Homie bistro&coffee是駁二知名的約會系音樂餐酒館。(攝影/Carter) 可俯瞰欣賞舊鐵道燈光秀及遠眺哈瑪星璀璨夜色，是駁二知名的約會系音樂餐酒館。(圖片提供/紅瀰 Homie bistro&coffee)

外觀是陪伴高雄人50年的陸橋，內部則是質感休閒風的鐵道景觀餐廳，每一桌都享有大片窗景，能欣賞舊鐵道燈光秀和行經腳下的輕軌列車。晚上7點過後，酒牆旁的樓梯亮起迷幻紫光，通往二樓氣氛慵懶的Lounge Bar。

點一杯經典調酒，搭配藍帶主廚的拿手餐點，舒服地窩進沙發，享受愜意迷人夜晚。(圖片提供/紅瀰 Homie bistro&coffee)

駐唱歌手投入地唱出浪漫柔情，點一杯經典調酒，搭配藍帶主廚的拿手餐點，舒服地窩進沙發，陶醉於美妙歌聲，跟著熟悉的旋律輕聲唱和，與身旁伴侶在相同的頻率中心意相通，共享無法複製的此刻。

• 紅瀰 Homie bistro&coffee

地址：高雄市鼓山區鼓山一路32-6號

交通：高雄輕軌C14哈瑪星站下車，步行約3分鐘

電話：0970-978665

時間：11：30~03：00

FB：紅瀰 Homie bistro x coffee

C14哈瑪星站/Ｃ24愛河之星站—馬沙里斯爵士酒館Ｍarsalis Bar

車水馬龍的中正路旁，低調小招牌引路，帶領樂迷走上穿越時空縫隙的樓梯，回到20世紀初的老紐約，那個爵士樂蓬勃的黃金年代。

豐富的威士忌收藏，即使行家到訪也絕不會失望。(攝影/Carter)

「馬沙里斯爵士酒館」是高雄第一間以爵士音樂為主體的酒吧，無數國內、外頂尖爵士樂手登臺，吸引樂迷們朝聖。沈穩的赭紅、核桃木和大地色為主調，絨布沙發和大理石吧臺表現出有品味的紳士氣質。另一個角落，Whisky Library展示豐富的威士忌收藏，即使行家到訪也絕不會失望。

舞臺燈光與音樂氛圍烘托下，這一夜每個瞬間都讓人欲罷不能。(攝影/Carter)

室內光線幽微，瀰漫淡淡雪茄味，舞臺燈光聚集焦點，第一個樂音落下，揭開馬沙里斯的靈魂。啜飲一口波本威士忌，酒精鼓動脈搏頻率，跟上樂手即興Solo的精彩旋律，這一夜，每個瞬間都讓人欲罷不能。

• 馬沙里斯爵士酒館Ｍarsalis Bar

地址：高雄市新興區中正四路71號2樓

交通：高雄輕軌C14哈瑪星站轉捷運橘線、或Ｃ24愛河之星站轉捷運紅線，於美麗島站下車，步行約5分鐘前往

電話：（07）281-4078

時間：週三～週日14：00~24：00，週五、週六延長至01：00

FB：Marsalis Bar 馬沙里斯爵士酒館

2樓大面積彩繪牆十分搶眼，不只向《藍色狂想曲》（Rhapsody in Blue）創作者蓋希文的創新精神致敬，同時暗示店名由來。(攝影/Carter)

C32凱旋公園站—藍色狂想音樂餐廳

說到高雄的音樂餐廳，一定會提到「藍色狂想音樂餐廳」。知名音樂創作人紀華麟因為熱愛爵士藍調，1990年與哥哥在高雄創辦第一間Live Pub，結合現場樂團演出和餐飲的娛樂模式，帶動高雄音樂酒吧的風潮。

藍色狂想音樂餐廳開業至今33年，每天都有Live音樂表演，依舊吸引每個世代的音樂人和樂迷。(圖片提供/藍色狂想音樂餐廳)

音樂元素巧妙安置在復古美式酒吧氛圍裡，舞臺之外，2樓最搶眼的莫過於大面積彩繪牆，致敬《藍色狂想曲》（Rhapsody in Blue）創作者蓋希文的創新精神，同時暗示店名由來。藍色狂想現場演出夜夜不停歇，除了平日固定的駐唱歌手和紀華麟領軍的「藍色狂想super band」，潘越雲、康康、黃小琥、楊培安、林芯儀等實力派唱將都曾站上這個舞臺。

「綠色蚱蜢 Grasshopper」是加勒比海冰沙調酒系列飲品。(圖片提供/藍色狂想音樂餐廳)

推開藍色狂想大門，瞬間沾染上喧鬧的派對氣息，聽歌手翻唱流行金曲和金典老歌，寫張小紙條點歌，同時享用美味餐點，幾乎是老高雄人夜間娛樂的代名詞，開業至今33年，依舊吸引每個世代的音樂人和樂迷。

• 藍色狂想音樂餐廳Blue Fantasy

地址：高雄市苓雅區五福一路111號

交通：高雄輕軌C32凱旋公園站下車，步行約15分鐘，或轉乘YouBike，騎行約8分鐘抵達

電話：（07）227-0505

時間：週二至週日18：00~01：00，週五至週六延長至02：00

FB：藍色狂想 Blue Fantasy

C14哈瑪星站—洛克音樂藝文展演空間

當城市準備歇息，寫滿活力的青春面孔逐漸往六合二路聚集，大樓地底，音樂浪潮湧動，舞臺燈光閃爍，洛克音樂藝文展演空間的夜晚正要啟動。

洛克音樂藝文展演空間有可容納百人的寬敞空間和專業的舞臺、燈光、音響。(圖片提供/洛克音樂藝文展演空間)

創辦人劉洛克本身就是樂團主唱，起初因意識到高雄擁有專業音場的練團空間很少，所以成立附設專業團練室的「洛克樂器」，為了讓樂團及創作者有發表舞臺，「洛克音樂藝文展演空間」因應而生。這裡沒有多餘的華麗裝潢，只有足以容納百人的寬敞空間和專業的舞臺、燈光、音響，讓表演者和創作者盡情發揮，用音樂表達自我。

點上一杯「洛克音樂特調」(右)葡萄甜味搭配著薄荷的香氣，十分清爽。(圖片提供/洛克音樂藝文展演空間、攝影/蔡百彥)

點一杯海賊王特調，酒精催動心跳，拋開工作壓力，跟著Hip Hop、流行或搖滾的節奏一起搖擺，沒有比這樣的夜晚更讓人過癮的了！

• 洛克音樂藝文展演空間 Rock Music Live House

地址：高雄市前金區六合二路145號B1

交通：高雄輕軌C14哈瑪星站轉捷運橘線於市議會站下車，步行約5分鐘

電話：（07）288-1111

時間：週二至週日21：00~03：00

官網：洛克音樂藝文展演空間

On Air播放吧音樂餐廳。(圖片提供/On Air播放吧音樂餐廳)

C24愛河之心站—On Air播放吧音樂餐廳

演唱會距離歌手太遙遠，音樂會似乎太過拘謹？那就到「On Air播放吧音樂餐廳」享受Live音樂吧！

On Air播放吧每天晚上安排4場音樂節目，包含單人、雙人或是樂團組合，一晚就能欣賞到不同風格的表演魅力，專業歌手炒熱全場氣氛，與臺下觀眾近距離互動，輕鬆活潑的氣氛相當解壓。表演慾被舞臺上的歌手點燃了嗎？每週三的Open Mic之夜，歡迎你也上臺一展歌喉。

每晚4場不同類型音樂節目，一晚就能欣賞到不同風格的表演魅力。(圖片提供/On Air播放吧音樂餐廳) On Air播放吧音樂餐廳餐飲媲美臺式熱炒店，廣受好評。(圖片提供/On Air播放吧音樂餐廳)

音樂是主角，餐飲也不惶多讓，宮保雞丁、蔥爆牛肉、麻油松阪豬等下酒菜媲美臺式熱炒店，自創調酒和無酒精調飲也廣受好評，下班後揪同事好友聚餐，吐苦水、聊是非，在音樂中找到共同的話題和面對未來挑戰的戰鬥力。

• On Air播放吧音樂餐廳

地址：高雄市三民區十全二路188號1樓

交通：高雄輕軌C24愛河之心站下車，步行約12分鐘即可抵達

電話：（07）323-0439

時間：週三至週日19：00~02：00

FB：On Air音樂餐廳

＊提醒您：未滿18歲禁止飲酒；酒後不開車，安全有保障。