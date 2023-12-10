打卡夜高雄 體驗與白天不同的反轉魅力

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/夢時代購物中心】

南國豔陽普照的港都，披上朦朧夜色後，搖身一變化為燈影閃爍、繽紛夢幻的不夜城。沿著輕軌，從燈光燦爛的夢時代摩天輪、光榮碼頭，散步到水光瀲灩的愛河岸，舉起相機，打卡魅力爆棚的絕色夜高雄吧！

夢時代購物中心頂樓的OPEN摩天輪，五顏六色的燈光交織變化讓人目不暇給。(攝影/Carter)

C5夢時代站－360度無敵視野 在夢時代摩天輪向2024許心願

矗立於夢時代購物中心頂樓的OPEN摩天輪，包含建物高達102.5公尺，每到夜晚華麗點燈，五顏六色的燈光交織變化讓人目不暇給，並隨著春、夏、秋、冬、聖誕、新年等不同時節變換主題，以華麗且歡樂的佳節氣氛點綴高雄夜空。

摩天輪每15分鐘繞轉一圈，讓遊客飽覽高雄灣區美景，夜晚，高雄港的繁星點點，遠方大船燈火閃爍與亞灣的熱鬧街區相映，西子灣、市區街景盡收眼底，彷彿在星空中漫步，浪漫到最高點。

夢時代購物中心今年舉辦的愛‧Sharing打造超過13米高的聖誕主樹Purple Wish，搭配每日18：00~21：00整點播放的燈光秀，歡迎親自體驗絢爛繽紛的熱情城市。( 圖片提供/夢時代購物中心)

每年年末盛事跨年晚會，在時代大道上舉辦，眾星雲集於此與民眾嗨到最高點，絢爛奪目的高空煙火閃耀高雄夜空，象徵新年的開始，邁向亞灣新未來。

夢時代購物中心浪漫夜景，市區街道燈火盡收眼底。(攝影/Carter)

＊熱點打卡：

從頂樓售票入口，由下往上捕捉摩天輪與人物全景，是網美們最喜愛的角度。現在立刻前往，位於9樓和頂樓有免費入場的恐龍探索樂園，以恐龍為前景借位拍攝摩天輪，可以拍出許多有趣的效果！

• 從高雄輕軌C5夢時代站下車即可看見夢時代購物中心與摩天輪，摩天輪售票口位於購物中心頂樓。

統一夢時代購物中心：週一至週四11：00~22：00，週五、假日前一天11：00~22：30 週六及連續假日10：30~22：30，週日及假日10：30~22：00

高雄港旅運中心鯨魚般的流線外型，在港灣游出柔美曲線。(攝影/Carter)

C9旅運中心站－高雄港旅運中心 優游港灣的夜之精靈

寧靜的夜暮海濱，高雄港旅運中心鯨魚般的流線外型，在藍色動態燈光襯托下，彷彿航向大海的夜之精靈，在港灣游出柔美曲線。

高雄港旅運中心與鄰近的中鋼大樓、流行音樂中心共同閃耀、相互輝映。(攝影/Carter)

散步於環繞四周的戶外濱海步道以及海韻藝術廣場，感受海風輕拂，近距離欣賞全臺唯一3D曲面帷幕，彷彿走進未來的燈光造景，正與鄰近的中鋼大樓、流行音樂中心共同閃耀、相互輝映。

• 從高雄輕軌C9旅運中心站下車，即可看到高雄港旅運中心，步行約1分鐘。

開放時間：

【1F戶外空間】：24小時開放(郵輪作業期間除外)

【3F海韻藝術廣場】：週一至週五10：00~21：00，週六至週日09：30~21：00 (最後入場時間為20：30)

新光碼頭夜晚有絢麗燈光裝置點綴。(攝影/Carter) 新光碼頭可騎乘自行車。(攝影/Carter)

C10光榮碼頭站－港灣夜未眠 漫遊光榮碼頭、高雄表參道

匯集高雄市夜生活的縮影，從輕軌光榮碼頭站出發，一邊是靜謐的新光碼頭與高流音樂中心珊瑚礁群，夜晚騎自行車愜意兜風，或攜手沿港灣散步，以各自的節奏，沉浸在港都的優美夜色。

美麗島站透過光環境改造，搭配周邊熱鬧的商圈夜市，遊客絡繹不絕。(攝影/Carter)

往市區方向前行，通往中央公園與新堀江商圈，這裡有氛圍感十足的酒吧與夜咖啡，以及精緻美食和多樣化購物商店，熱鬧活絡的氣氛直到深夜。

今年市府更在中央公園舉辦了聖誕都會生活節，以中山路作為城市中軸線，串聯周邊商圈夜市。絢麗奪目的樹燈裝置點綴整條路，一路由高雄車站沿著中山路延伸至美麗島站，企圖打造有如日本原宿表參道般充滿佳節氣氛的國際街道。

＊熱點打卡：

從美麗島連通到高雄車站，整條筆直的中山路沿線透過光環境改造，在聖誕節期間以上千盞燈條及網燈點綴兩旁行道樹，光彩奪目，佳節氣味濃厚，搭配周邊熱鬧的商圈夜市，遊客絡繹不絕。

• 高雄輕軌C10光榮碼頭站下車，沿港灣步行約2-3分鐘即達光榮碼頭與高流珊瑚礁群；從光榮碼頭往市區方向右轉，騎乘YouBike約6-8分鐘可抵達高雄中央公園、新堀江商圈與高雄表參道。

愛河河畔的白色戀人貨櫃屋是拍照打卡勝地。(攝影/Carter) 愛河橋畔燈光造景迷人。(攝影/Carter)

C10光榮碼頭站/C11真愛碼頭站－在星光閃爍的愛河 轉角遇見愛

貫穿高雄市區的愛河，在夜晚以光環境精心打造，展現出最浪漫的水岸風景。白色戀人貨櫃屋依傍河畔，純白色外觀，搭配透明球型鞦韆與泡泡屋造型，十分搶眼，夜晚的燈光點綴下，有如夢幻的城堡遊樂園。牽起戀人的手，到貨櫃屋點杯繽紛調酒與幾道異國料理，河岸夜風徐徐，耳邊傳來悠揚的輕音樂，美景、好酒與無敵夜景，彷彿為你倆量身打造，讓人深陷於浪漫愛河之中。

• 高雄輕軌C10光榮碼頭站或C11真愛碼頭站下車，往愛河方向走，約13分鐘即可抵達。

高雄流行音樂中心鄰近輕軌真愛碼頭站，交通便利。(攝影/Carter)

C11真愛碼頭站－百變音浪塔 越夜越搖擺

運用海洋元素打造的高雄流行音樂中心，是世界級的音樂文化地標。主建築音浪塔的白色設計以波浪為意象，白天宛如港灣上的美麗珍珠。當夜幕低垂，建築透過藍、紫等冷色調燈光投射後，有如置身神秘海底。每當大咖歌手落腳高雄演出，高流燈光也隨之變換為其代表色，與歌迷朋友們一同應援歌手，嗨翻高雄，十足是拍美照與散步的好去處。

音浪塔常在大型節慶以絢麗光彩燈光秀讓人目不暇給。(攝影/Carter) 往年音浪塔也時常在大型節慶化身為無人機秀表演的主舞臺，以絢麗光彩燈光秀打頭陣，襯托精彩的無人機表演，讓人目不暇給。

＊熱點打卡：

音浪塔內部開放到夜間10點，從玻璃帷幕可以將鄰近風景一覽無遺，也可以到館內二樓以黑膠和爵士樂為主題的咖啡店中，點杯香醇手沖咖啡，在悠揚爵士樂陪伴下欣賞夜色，享受優雅的咖啡時間。

• 從高雄輕軌C11真愛碼頭站下車，步行約3分鐘抵達。

大港橋在燈光聚焦下，優雅而迷人。(攝影/Carter)

C12駁二大義站－絕美純白藝術 高雄大港橋

吹著晚風散步到高雄港的純白地標大港橋，船桅造型搭配流線圓弧的橋樑線條，在燈光聚焦下優雅而迷人，自橋面向兩側眺望，駁二藝術特區與棧二庫的璀璨燈影恰似兩道銀河，呈現出夢幻光景。

《巨人的夢幻花園》比人高的螢光花叢。(攝影/Carter)

＊熱點打卡：

大港橋周遭有許多燈光裝置藝術作品，串連成一條適合夜間漫遊的公共藝術廊道。穿梭在《巨人的夢幻花園》比人高的螢光花叢中，和觸手會發光的《大海怪幻想曲》互動，也可和作品《趨Absorbed by Light》在長板凳上「滑手機」留念，或和正港臺味霓虹燈《台灣夢》自信擺拍，以光影藝術為背景，留下精彩照片。

• 從高雄輕軌C12駁二大義站下車即抵達。

天空雲臺是高雄浪漫夜間打卡景點之一。(攝影/Carter) 哈瑪星鐵道文化園區夜間軌道閃閃發光。(攝影/Carter)

C14哈瑪星/C15壽山公園站－眼底星空絕美港都夜景 鐵道園區天空雲臺

來到鼓山的哈瑪星鐵道文化園區，鮮紅色拱橋聳立於寬敞鐵道綠地上方，「天空雲臺」過去是連通鼓山與鹽埕兩地的交通樞紐，隨著周邊新路開闢退役轉型為展望平臺。鐵道園區原就是知名的散步和網美拍照勝地，每當走累了最適合到天空雲臺上，站在約兩層樓高的露臺上眺望遠方，或坐下點杯調酒搭配幾道下酒菜，欣賞鼓山街區以及哈瑪星的夜間風光，市街披上各色燈光，繁華夜景與川流的車燈閃爍搖曳，呈現出一片迷濛而多采的風景。

• 從高雄輕軌C14哈瑪星或C15壽山公園站下車，步行約4分鐘即可抵達。

愛河之心結合觀光、滯洪池與生態整治功能。(攝影/Carter)

C24愛河之心站－愛河之心光之漫遊 接受永浴愛河的祝福

高雄最浪漫的夜間打卡景點，結合了觀光、滯洪池與生態整治功能「愛河之心」，由東西兩湖組成，中間以一座橋梁貫通，形狀猶如一顆愛心。夜間燈光在橋梁與湖畔之間相互照映、投射，讓整座愛河之心就像是一串華美的寶石項鍊，在夜裡閃閃發亮，牽著戀人牽手散步於此，彷彿接受永浴愛河的祝福，浪漫的氣息溢於言表。

愛河之心以一座橋梁貫通，形狀猶如一顆愛心。(攝影/Carter) 愛河之心夜裡閃閃發亮，吸引許多人駐足歇息。(攝影/Carter)

• 從高雄輕軌C24愛河之心站下車，步行約5分鐘抵達。