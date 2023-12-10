夜遊高雄港 擁抱絕美燈光海

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter】

海洋首都高雄夜晚的魅力，除了漫步市區遊賞被燈光渲染的夜色外，乘船出海擁抱夕陽的金色餘暉，造訪開放到夜間的高雄燈塔，夜遊高雄與海同行的精彩遊程，讓旅客從海上角度欣賞在漆黑夜色中閃耀的璀璨燈光海。

西子灣的夕陽美景遠近馳名，吸引遊客慕名而來。(攝影/Carter)

金棧遊港 捕捉最美夕陽

壽山、西子灣的夕陽美景遠近馳名，從海平面欣賞又是不一樣的感受。高雄市輪船公司推出「金棧遊港夕陽線」，假日限定出航。

從海上角度欣賞在漆黑夜色中閃耀的璀璨燈光海。(攝影/Carter)

「金棧遊港夕陽線」將遊船直接開到壽山跟旗后山山腳下，繞行一般船舶無法靠近的防波堤前，眺望無敵的夕陽海景。還可一窺港區出入森嚴的管制區，從不同角度看見高雄港的大船與繁忙日常。

遊客搭乘「金棧遊港夕陽線」，可眺望無敵夕陽海景。(攝影/Carter)

從棧貳庫碼頭出發，逐漸偏斜的夕陽光暉，映照在平靜海面上金燦蕩漾。遊船緩慢穿越高雄港的護港神山—壽山與旗后山，只見視野豁然開朗，光束從港口外海灑入主航道，彷彿金黃色的光輝之路。一邊賞夕陽、一邊聆聽認識高雄港的導覽解說，60分鐘航程感覺一下就過去了，旅程最後在滿天彩霞與陸續點亮的港灣燈影護送中返航，留下愜意優美的金色海港身影，烙印在旅人腦海中。

• 金棧遊港夕陽線

交通：高雄輕軌C14哈瑪星站下車，往駁二藝文特區棧貳庫方向徒步6分鐘，即可於棧貳庫旗津輪渡站搭船。

預約遊港請洽高雄輪船公司

船身塗裝可愛史努比的繽紛渡輪，擄獲大、小朋友的心。(攝影/Carter) 白日的鼓山輪渡站，顯得悠閒靜謐。(攝影/Carter) 愜意優美的金色海港身影，烙印在旅人腦海中。(攝影/Carter)

浪漫指數破表 海上巴士賞夜景

從鼓山輪渡站經行棧貳庫前往旗津輪渡站，是高雄輪船公司開闢的海上巴士航線，串聯駁二藝術特區的文創街區、懷舊氣氛滿點的旗津，以及依山傍海的鼓山和熱鬧鹽埕，一網打盡高雄港「山海交織、新舊融合」的多樣風貌。船身彩繪知名漫畫《咒術迴戰》與可愛史努比的繽紛渡輪，由鼓山輪渡站啟程經棧貳庫後抵達旗津輪渡站，再原路線折返。週末假日加開班次直到晚上7點，乘客可以從海面欣賞金色輝煌的港灣夕照，以及入夜後如同點點繁星的燦爛街區，浪漫指數百分百。或可到甲板上，在夜晚潮風輕拂下隨著海浪輕柔搖擺，璀璨旖旎的景色散發異國情懷，令人悠然沉醉，海上巴士變身愛之船，成為親友、情侶留駐美好回憶的私房景點。

《咒術迴戰》渡輪航行路線為鼓山魚市場、棧貳庫與旗津，五條悟等主角現身高雄港。(圖片提供/高雄市輪船公司)

•海上巴士「鼓山輪渡站-棧貳庫-旗津輪渡站」

交通：高雄輕軌C14哈瑪星站下車後依指示方向徒步10分鐘，即可於鼓山輪渡站搭船，也可於棧貳庫輪渡站搭乘前往旗津。

乘船資訊

高雄燈塔沿著石階往山頂爬升，眼前景色也越來越開闊，在夜幕中散發異國味。(攝影/Carter)

夜登高雄燈塔 盡覽百萬夜色

雄踞旗后山頂的高雄燈塔舊稱旗後燈塔或旗后燈塔，白色燈塔百年來扼守高雄港航道，是充滿歷史意義的高雄地標。燈塔經重新整修後於去（2022）年9月開放參觀，並於今年4月起延長開放時間至夜間9點，民眾可以在觀景台看夕陽和夜景，也可在海岸線咖啡燈塔店品味芳醇咖啡香，讓全國首座夜間開放燈塔，一躍成為高雄夜遊的人氣景點。

民眾可以在觀景台看夜景，也可在海岸線咖啡燈塔店品味咖啡香。(攝影/Carter) 海洋首都高雄夜晚的魅力，就從夜遊高雄與海同行精彩遊程開啟。(攝影/Carter)

沿著石階往山頂爬升，眼前景色也越來越開闊，燈塔八角形塔樓與巴洛克式圓頂經過燈光投射，在夜幕中散發濃濃異國味。從觀景台眺望，一邊是外海上燁燁生輝的大船與漁火，另一邊則是繁華的高雄港區和鼓山市街，遠方高雄流行音樂中心、旅運中心燈光流轉，繽紛璀璨的景色有如打翻的珠寶盒，美得難以用言語形容。

•高雄燈塔

交通：高雄輕軌C14哈瑪星站下車，依指示徒步10分鐘至鼓山輪渡站，搭船到旗津輪渡站，下船後徒步前往約15分鐘。

FB：高雄燈塔Kaohsiung Lighthouse