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輕踏步伐 走進夜色裡的人文時刻

聯合新聞網／ 高雄畫刊
MLD Reading Vinyl黑膠唱片專賣店，吸引不少樂迷到店裡挖寶。(攝影/Carter)
MLD Reading Vinyl黑膠唱片專賣店，吸引不少樂迷到店裡挖寶。(攝影/Carter)

【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter、陳建豪 ◎圖片提供/高雄市電影館】

　　搭上輕軌，展開夜晚限定的藝文活動，可以造訪專賣黑膠的唱片行、播映藝術片的小眾電影院、匯集在地出版的獨立書店或登上圖書館頂樓遠眺夜景，在微涼的夜晚漫步於高雄街頭，感受音樂、文學、影像富含的藝術能量，豐富內在心靈。

從發燒友熱愛的古典樂到韓國K-Pop，MLD Reading Vinyl黑膠唱片專賣店都有銷售。(攝影/Carter)
從發燒友熱愛的古典樂到韓國K-Pop，MLD Reading Vinyl黑膠唱片專賣店都有銷售。(攝影/Carter)

C7軟體園區站－到黑膠唱片行 聆聽屬於類比的美好音色

　　若你的生活離不開音樂，並渴望聽見更多好聲音，位於MLD台鋁生活商場二樓的黑膠唱片專賣店MLD Reading Vinyl，絕對能滿足你的需求。店內高達一萬片的庫存量，從發燒友熱愛的古典樂、到攻佔全球排行榜的韓國K-Pop，吸引不少樂迷到店裡挖寶。

MLD Reading Vinyl黑膠唱片專賣店內有音響器材可供體驗及比較。(攝影/Carter)
MLD Reading Vinyl黑膠唱片專賣店內有音響器材可供體驗及比較。(攝影/Carter)

　　店裡除了黑膠唱片，也有音響器材可供體驗及比較，畢竟逛黑膠唱片行最大的樂趣，就是親身感受自喇叭流瀉出來的溫潤音色，可說是數位串流音樂無法完全取代類比的最大原因。

• MLD Reading Vinyl

地址：高雄市前鎮區忠勤路8號2樓

交通：高雄輕軌搭乘至C7軟體園區站，出站步行1分鐘

時間：11：30~21：30

FB：MLD Reading Vinyl

高雄市立圖書館總館夜間照明明亮多變，總讓人不經意停下腳步欣賞。(攝影/Carter)
高雄市立圖書館總館夜間照明明亮多變，總讓人不經意停下腳步欣賞。(攝影/Carter)

C8高雄展覽館－圖書館漫遊 欣賞絕美高雄高空夜景

　　玻璃帷幕自室內穿透出明亮光線，搭配顏色多變的景觀照明，夜晚經過高雄市立圖書館總館，總讓人不經意停下腳步欣賞。肩負高雄推廣閱讀的重要場域，總圖建置百萬藏書，地下一樓國際繪本中心則收藏了近15萬冊繪本，每天吸引近萬人造訪。

承風書店結合策展方式選書，打開愛書人的閱讀視野。(攝影/Carter)
承風書店結合策展方式選書，打開愛書人的閱讀視野。(攝影/Carter)
承風書店空間明亮寬敞，讓閱讀成為一種享受。(攝影/Carter)
承風書店空間明亮寬敞，讓閱讀成為一種享受。(攝影/Carter)

　　替自己借了一本好書後，可步行到頂樓花園眺望高雄夜景。去年頂樓照明經過重新設計，整體氛圍變得更舒適。若不急著離開，建議順道穿越空橋到二期共構的承風書店看看，這裡不定期舉辦文學講座，並結合策展方式選書，藉由不同主題推薦，打開愛書人的閱讀視野。二樓另有喜樂時代影城，不妨為自己挑一部片，來場深夜的電影約會。

喜樂時代影城。(攝影/Carter)
喜樂時代影城。(攝影/Carter)

• 高雄市立圖書館總館

地址：高雄市前鎮區新光路61號

交通：高雄輕軌搭乘至C8高雄展覽館站，出站後沿新光路步行6分鐘

時間：週二到週五10：00~22：00，週六、週日至21：30

FB：高雄市立圖書館

• 承風書店City Wind Books

地址：高雄市前鎮區林森四路189號7樓

交通：高雄輕軌搭乘至C8高雄展覽館站，出站後右轉成功路，接林森四路步行9分鐘

時間：11：00~21：00

FB：承風City Wind Books

• 喜樂時代影城高雄總圖店

地址：高雄市前鎮區林森四路189號2樓

交通：高雄輕軌搭乘至C8高雄展覽館，出站後右轉成功路，接林森四路步行9分鐘

時間：週一至週五11：00~22：30，週六、週日10：30~23：00

FB：喜樂時代影城高雄總圖店

內惟藝術中心不只可逛展、購物跟享用美食，夜間場域也充滿人文氣息。 (攝影/Carter)
內惟藝術中心不只可逛展、購物跟享用美食，夜間場域也充滿人文氣息。 (攝影/Carter)

C21A內惟藝術中心－欣賞藝術電影 創造視覺聽覺的饗宴

　　去年底正式開幕的內惟藝術中心，不只可逛展、購物跟享用美食，還內建北高雄唯一藝術電影院「內惟戲院」。放映各國影展電影，並推出主題影展，十月份剛結束的高雄電影節也選在此地舉辦，盛況空前。

今年10月在「內惟藝術中心」藝術電影院舉辦的高雄電影節，受到眾多影迷支持肯定。 (圖片提供/高雄市電影館 攝影/陳建豪)
今年10月在「內惟藝術中心」藝術電影院舉辦的高雄電影節，受到眾多影迷支持肯定。 (圖片提供/高雄市電影館 攝影/陳建豪)
　　以膠卷（Reels）為名的大小影廳，座位分別為141席跟64席，後者針對親子需求特別設計兒童座椅，兩廳皆配備4K放映機和7.1聲道環繞音響，為業界視聽最高規格，讓欣賞藝術電影的感官體驗，也能有如在觀看商業大片的視覺及聽覺震撼。

• 內惟藝術中心

地址：高雄市鼓山區馬卡道路329號

交通：高雄輕軌搭乘至C21A內惟藝術中心站，出站後沿美術館停車場方向步行3分鐘

時間：週二至週日11：00~21：00

FB：內惟藝術中心

三餘書店。 (攝影/Carter)
三餘書店。 (攝影/Carter)

C32凱旋公園站－獨立書店尋寶 發現在地特色刊物

　　想找在地獨立刊物或是有趣的小誌（Zine），可走一趟位於中正路上的三餘書店，從2013年成立以來，這間結合展演和文創的獨立書店，以高雄地方、社會議題、詩集和獨立出版作品做為選書方向，書店本身也有線上刊物《時行》的出版作品

夜晚造訪三餘書店可避開人群，輕鬆悠閒地選書。 (攝影/Carter)
夜晚造訪三餘書店可避開人群，輕鬆悠閒地選書。 (攝影/Carter)
　　夜晚的三餘書店通常沒有白天來得繁忙，此刻前往不僅能避開人群，還有時間細細研究店內的選書。隨手打開一本感興趣的詩集或散文開始閱讀，就此展開文字世界的漫遊。

• 三餘書店

地址：高雄市新興區中正二路214號

交通：高雄輕軌搭乘至C32凱旋公園站，出站後沿中正二路方向步行12分鐘

時間：週一、週三至週日13：30~21：00

FB：三餘書店

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.12】

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