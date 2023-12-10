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高雄夜未眠 來場夜間城市探索

聯合新聞網／ 高雄畫刊
美術館夜行計畫於2021年啟動，夜間欣賞作品。(圖片提供/高雄市立美術館)
美術館夜行計畫於2021年啟動，夜間欣賞作品。(圖片提供/高雄市立美術館)

【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/滾吧LET_S ROLL、高雄市立美術館、壽山動物園】

　　夜晚休息時間你都怎麼度過？如果是窩在電視機前看劇或滑手機，不妨跟著我們搭上輕軌，一同在城市裡發覺有趣事物，好比走訪話題特色公園、跟三五好友相聚打一場保齡球，也可以參加動物園和美術館夜間限定活動，進行高雄的夜間冒險。

夜訪特色公園 感受設計之美

　　高雄市近年積極發展全齡共融的特色公園，並將在地特色融入在公園遊具設計中，成為親子出遊熱門景點，利用夜晚時段造訪，避開豔陽與人潮，更有機會接觸了解公園遊具的設計細節。

籬仔內公園遊具設計，融入石化產業的意象。(攝影/Carter)
籬仔內公園遊具設計，融入石化產業的意象。(攝影/Carter)
籬仔內公園讓小朋友透過遊戲，認識石化產業歷史。(攝影/Carter)
籬仔內公園讓小朋友透過遊戲，認識石化產業歷史。(攝影/Carter)

　　擁有濃濃工業風的前鎮區籬仔內公園，自前（2021）年啟用迄今，已吸引無數親子造訪。因應公園所在地曾為中油石化工廠，園內遊具使用水泥、金屬，並加入齒輪的設計意象，讓兒童遊玩設施時，能用趣味方式接觸石化產業歷史。在夜間照明投射下，工業風設計更顯強烈。

• 前鎮區籬仔內公園

地址：和平三路底與籬仔內路交叉口

交通：輕軌搭乘至C1籬仔內站，出站左轉凱旋四路後右轉籬仔內路，步行9分鐘

時間：全天開放

時代公園宛如身處在兒童遊樂園。(攝影/Carter)
時代公園宛如身處在兒童遊樂園。(攝影/Carter)
時代公園整體規劃有兒童遊戲區及成人體健設施。(攝影/Carter)
時代公園整體規劃有兒童遊戲區及成人體健設施。(攝影/Carter)

　　堪稱亞灣區最大的前鎮區時代公園，廣達3.5公頃園區共設置9處遊戲區跟16項成人體健設施，無論白天黑夜，大人、小孩皆可在此盡情玩樂，沈浸在遊戲樂趣中。而偌大綠地加上園區隨處可見的高雄熊雕塑公仔跟造景，遊逛時宛如身處在兒童遊樂園。

• 前鎮區時代公園

地址：凱旋四路與時代南一路交叉口

交通：高雄輕軌搭乘至C3前鎮之星站，出站左轉凱旋四路，步行3分鐘

時間：全天開放

歡迎夜晚來到中油海洋天堂公園，展開屬於自己的海上冒險。(攝影/Carter)
歡迎夜晚來到中油海洋天堂公園，展開屬於自己的海上冒險。(攝影/Carter)
中油海洋天堂公園主打海洋世界，孩童們可以登上巨大的尋寶船。(攝影/Carter)
中油海洋天堂公園主打海洋世界，孩童們可以登上巨大的尋寶船。(攝影/Carter)

　　亞灣區另個話題公園「中油海洋天堂公園」則主打海洋世界，孩童們可以登上巨大的尋寶船，穿梭在水母、海蜘蛛、火箭於身體之中，展開屬於自己的冒險故事。夜晚來到公園，恰好可以一覽港邊夜景，加上鄰近遊艇碼頭，有機會欣賞停泊在港邊的私人遊艇和貨船，隨著海浪搖曳、在夜裡綻放點點光芒。

• 中油海洋天堂公園

地址：高雄市前鎮區復興四路9號

交通：高雄輕軌搭乘至C8高雄展覽館站，出站後延高雄展覽館海堤順行，步行9分鐘

時間：全天開放（照明至22：00）

位於SKM Park Outlets二樓的滾吧 LET'S ROLL。(圖片提供/滾吧 LET'S ROLL)
位於SKM Park Outlets二樓的滾吧 LET'S ROLL。(圖片提供/滾吧 LET'S ROLL)

睡前小娛樂 打一場室內保齡球

　　草衙站的SKM Park Outlets擁有多項室內遊戲及運動服務。若擔心睡前劇烈活動不好入眠，可以考慮室內保齡球，不僅娛樂性高，還能運動到核心肌群，強化手眼協調力，適合各年齡層參與。

三五好友相約打保齡球，是下班後運動放鬆的娛樂活動。(圖片提供/滾吧 LET'S ROLL)
三五好友相約打保齡球，是下班後運動放鬆的娛樂活動。(圖片提供/滾吧 LET'S ROLL)
館內也供應輕食炸物跟飲品，滿足歡樂時光。(圖片提供/滾吧 LET'S ROLL)
館內也供應輕食炸物跟飲品，滿足歡樂時光。(圖片提供/滾吧 LET'S ROLL)

　　位於二樓的滾吧 LET'S ROLL保齡球館，晚上來總是人潮滿滿。美式風格空間並擁有六星級場地設備，提供單局或包場預約等多種選項。無論是一個人想要小試身手或三五好友歡樂組合，都有對應場地。玩累了想稍作休息，館內也供應輕食炸物跟飲品，是球館另一個吸引人的亮點。

• 滾吧 LET'S ROLL

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號大道西2樓

交通：高雄輕軌搭乘至C3前鎮之星站，接捷運紅線至草衙站2號出口，步行5分鐘

時間：週一至週四11：00~21：30、週五至週日營業至22：00

美術館夜行在微弱光源下，進行與白天不同的觀看藝術體驗。(圖片提供/高雄市立美術館)
美術館夜行在微弱光源下，進行與白天不同的觀看藝術體驗。(圖片提供/高雄市立美術館)

報名限定 開箱特色館舍

　　曾幻想過美術館或動物園閉館後的模樣嗎？無人的館舍跟園區跟平常又有什麼不同呢？讓高雄市美術館跟壽山動物園舉辦的夜間活動，滿足你的好奇心。

參加者提著火焰燈，感受美術館空間及作品有別於日間的姿態。(圖片提供/高雄市立美術館)
參加者提著火焰燈，感受美術館空間及作品有別於日間的姿態。(圖片提供/高雄市立美術館)

　　從2021年啟動的美術館夜行計畫，日前剛結束第11夜。夜遊主題《黑湧—林純用創作個展》邀請藝術家在閉館狀態下的美術館導覽自己的創作。為了讓所有人感受真實閉館狀態，受18、19世紀歐洲火炬夜遊活動的啟發，所有參加者必須提著象徵火炬的火焰燈，在微弱光源下前行至展間，欣賞作品同時，也窺探暗夜中的美術館，光影投射在牆面上，呈現不同於白天的迷幻姿態。

• 活動：美術館夜行

報名：活動請洽詢高雄市立美術館

夜宿動物園生態營隊限定國小至國一生專屬，採報名制。(圖片提供/壽山動物園)
夜宿動物園生態營隊限定國小至國一生專屬，採報名制。(圖片提供/壽山動物園)

　　報名壽山動物園「夜宿動物園生態營隊」的學員，還能在動物園內直接過上一夜，首度推出就立刻秒殺。遊程包含體驗飼養員的料理準備工作、動物園闖關和夜間生態導覽，在「動物森林學校」室內紮營，隔天則健行至壽山秘境探險、認識獼猴，為期兩天一夜的內容，打破學員對動物園的既定認知。

• 活動：夜宿動物園生態營隊

報名：活動請洽詢壽山動物園（限國小至國一生報名）

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.12】

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