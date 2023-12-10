釋放壓力 享受夜晚律動的愉悅體驗

【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/駁二藝術特區】

夜間是戶外運動的理想時刻，不僅氣溫較白天更為舒適宜人，讓人更專注於運動本身，不少場地更是只限晚上開放使用。搭上輕軌，一起前往最新的滑板聖地、熱鬧的溜冰場及認識最新的夜騎路線，體驗在月色下揮灑汗水的美好。

駁二蓬萊倉庫接壤輕軌的空地，平坦的路面十分適合初學者進行基本滑行和踢踏的練習。(圖片提供/駁二藝術特區)

無拘無束 滑板的自由變化

駁二蓬萊倉庫接壤輕軌的空地，每到夜晚就會湧現無數滑板玩家的身影。自晚間約莫六點一直到天明，這裡是駁二特別劃出的滑板運動場地，儘管空間不大，但平坦的路面十分適合初學者進行基本滑行和踢踏的練習。

苓雅的技擊館滑板場可以練習一些較為進階的技巧。(攝影/Carter) 在青埔滑板場，每位玩家都可以在場上進行訓練、挑戰，練習技巧滑出自己獨特的動作，甚至與人切磋交流。(攝影/Carter)

對於那些想挑戰更高難度技巧的玩家，苓雅的極限運動場是一個不錯的選擇，每每自車流繁忙的中正路經過，都能看見滿滿的滑板少年在此處練習，出個聲虛心請教，你也可以加入這些進階玩家的行列。在此也特別推薦，年初才剛落成的青埔滑板場，佔地4,274平方公尺，座落於青埔捷運站的天橋下，寬敞的練習場內，針對不同級別的玩家設計了難度不一的平台：階梯斜臺斜桿、馬蹄形碗池、quarter-pipe J臺、斜面轉向、平杆、Funbox、A字型斜臺斜桿、Mini-Ramp等設施樣樣不少，每位玩家都可以在場上進行訓練、挑戰，練習技巧滑出自己獨特的動作，甚至與人切磋交流。

• 駁二藝術特區滑板運動場地

地址：蓬萊倉庫B4大門至B6倉庫邊空地

交通：高雄輕軌C13駁二蓬萊站下車，出站步行約1分鐘抵達

時間：週一至週四 18：00後、週末及國定假日 20：00後

• 青少年運動園區極限運動場

地址：高雄市苓雅區體育場路21號

交通：高雄輕軌C32凱旋公園站下車，騎乘YouBike約5分鐘或搭乘捷運橘線至O10衛武營站下車，出站即抵達

時間：上午 08：00~12：00、下午13：00~17：00、夜間18：00~22：00

• 青埔滑板場

位置：青埔捷運站高架橋下

交通：高雄輕軌C24愛河之心站或Ｃ32凱旋站轉乘捷運紅線，於R22青埔站下車，出站步行約1分鐘

時間：全天開放

凹子底森林公園溜冰場，每到夜晚都能見到許多家長帶著孩童來到此處享受直排輪的樂趣。(攝影/Carter)

快意休閒 直排輪競速體驗

佔地十公頃的凹子底森林公園，設有一平坦寬敞的溜冰場，不論是平日假日，每當夜幕降臨，都能見到許多家長帶著孩童來到此處享受直排輪的樂趣，在鳥巢森林遊戲場啟用之前，這裡一直是整座公園中最受歡迎的地方。

每到夜晚都能見到許多家長帶著孩童來到此處玩耍。(攝影/Carter)

直排輪運動不僅能夠一邊玩樂，同時能鍛鍊肌肉及身體平衡感，因此深受大眾喜愛，即便是初學者，也能在練習中獲得成就感及樂趣。穿著直排輪鞋在場上奔馳，當下的速度感以及伴隨風從耳邊拂過的聲音，讓人忘卻一整天的疲憊和壓力，這樣的體驗很難不讓人深深著迷。

• 凹子底森林公園溜冰場

地址：明誠三路與南平路交叉口

交通：高雄輕軌C24愛河之心站下車，出站後沿南屏路往北，經神農路口後抵達公園，步行約15分鐘，穿越公園即抵達

時間：全天開放

在明亮的鐵路綠園道迎風騎車，是許多親子習以為常的休閒活動。(攝影/Carter)

星光夜騎 穿梭高雄鐵道綠長廊

單車夜騎在近幾年特別盛行，不少上班族利用下班時間，相約三五好友一同慢騎，以時速15公里的節奏，感受靜謐的夜高雄。隨著開放乘客可攜帶摺疊腳踏車搭乘輕軌的規定後，逐漸開始有人帶著小摺移動，挖掘更多景點展開夜騎。鄰近的輕軌站也普遍設有YouBike借用站，只需簡單步驟借輛Youbike，夜遊高雄說走就走。

鐵路綠園道一路連貫左營至鳳山。(攝影/Carter) 夜騎鐵路綠園道，欣賞美麗市景。(攝影/Carter)

其中，總長15.37公里 的鐵路地下化綠園道成為夜騎的熱門路線，一路連貫左營至鳳山，這條因臺鐵地下化工程誕生的綠色景觀廊道，兩旁種滿綠樹和園藝花卉，沿線的街景彩繪及裝置藝術更是令人驚艷。在夜晚，騎著單車穿梭其中，微弱的燈光下，最適合享受片刻的寧靜與沉澱整日的心情。綠園道路線貫穿多個行政區，進行夜騎時可以彈性調整路程，毋需全程完成或原路折返，相當自由，最適合時間零碎的現代上班族，來場輕鬆的夜遊吧！

• 鐵路綠園道

地址：原臺鐵軌道沿線

交通：高雄輕軌C17鼓山區公所至C20臺鐵美術館之間均可下車，往北至左營，往南向鳳山

時間：全天開放