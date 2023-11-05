2023年，是高雄美食能量爆發的一年，不僅有53家店榮登國際紅色美食聖經《米其林指南》，高雄4家星級餐廳共摘5星，創下耀眼紀錄，帶領港都美食躍上世界舞台。

現在就開啟一場美味之旅吧！看來自不同國家的主廚們，將精采的人生故事，淬鍊成餐桌上一道道經典料理：敞開米其林一星餐廳「承Sho」的大門，料理長藤本詳一以高超技藝將日本道地fine dining（精緻餐飲）精神傳承到臺灣；法式餐廳「Papillon」米其林二星主廚Xavier Boyer，成為高雄女婿的他將極致餐飲體驗呈現給港都；來自烏克蘭的林歐莉亞，以愛與勇氣打造「HATA烏克蘭餐廳」，成為在臺烏克蘭人的溫暖慰藉。

本期《高雄畫刊》也走訪大隱於市的老街屋，細究美好年代的堅持；鐵窗花職人凃正南賦予老窗花新生命，轉生風格獨具的生活物件；充滿懷舊零食的柑仔店，或推廣美好生活理念的碗容奶奶家，都是透過復刻回憶，喚醒每個人心中純真的小孩。

高雄是自由開放的宜居城市，我們將持續與國際接軌，並以美好的面貌溫暖陪伴每一位築夢的人。正如Xavier Boyer所說：「在高雄落地生根，開了自己的餐廳，也見證高雄爆發力十足的轉變。」