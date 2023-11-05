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高雄 今天想來點？

聯合新聞網／ 高雄畫刊
(圖片提供/承SHO)
(圖片提供/承SHO)

　　2023年，是高雄美食能量爆發的一年，不僅有53家店榮登國際紅色美食聖經《米其林指南》，高雄4家星級餐廳共摘5星，創下耀眼紀錄，帶領港都美食躍上世界舞台。

　　現在就開啟一場美味之旅吧！看來自不同國家的主廚們，將精采的人生故事，淬鍊成餐桌上一道道經典料理：敞開米其林一星餐廳「承Sho」的大門，料理長藤本詳一以高超技藝將日本道地fine dining（精緻餐飲）精神傳承到臺灣；法式餐廳「Papillon」米其林二星主廚Xavier Boyer，成為高雄女婿的他將極致餐飲體驗呈現給港都；來自烏克蘭的林歐莉亞，以愛與勇氣打造「HATA烏克蘭餐廳」，成為在臺烏克蘭人的溫暖慰藉。

　　本期《高雄畫刊》也走訪大隱於市的老街屋，細究美好年代的堅持；鐵窗花職人凃正南賦予老窗花新生命，轉生風格獨具的生活物件；充滿懷舊零食的柑仔店，或推廣美好生活理念的碗容奶奶家，都是透過復刻回憶，喚醒每個人心中純真的小孩。

　　高雄是自由開放的宜居城市，我們將持續與國際接軌，並以美好的面貌溫暖陪伴每一位築夢的人。正如Xavier Boyer所說：「在高雄落地生根，開了自己的餐廳，也見證高雄爆發力十足的轉變。」

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.11】

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必比登推介 隱身巷弄的家傳美味

傳承自老奶奶50年手藝的煙燻甘蔗鴨、蘊含麻油與香菇香味的鴨肉油飯，平價就能吃到的美食在日常街巷中默默傳香。走訪今年獲米其林平價美食「必比登推介」的「老爺美食館」、「米院子油飯」兩家餐館，一探他們贏得顧客和美食家點讚的背後對飲食的熱情堅持，以及圍繞在人與人之間的故事。

米其林摘星之路：承SHO料理長藤本詳一

位於前鎮區，連續2年獲得米其林一星肯定的「承SHO」，是日本米其林餐廳「傳DEN」於2020年擴展的首間海外姊妹店，由副主廚藤本詳一來臺坐鎮。餐廳官網揭示「承SHO」的精神與使命：店名取自「傳承」一詞中的「承」，繼承的不只是日本文化的哲學，也尊重臺灣高雄生活的傳統，將會同時承接兩者，誕生屬於高雄的料理，以嶄新的方式流傳下去。

法式星級味蕾背後故事：天才主廚Xavier Boyer

「我第一次來到高雄時，心想這裡的天氣和生活幾乎就跟加勒比海一樣，人們在緩慢之中帶著自己的節奏和態度生活著。」站在26層樓高的落地玻璃窗前，承億酒店法式餐廳Papillon法籍米其林二星主廚Xavier Boyer說：「會踏上高雄這片土地，起因於太太，也因為她，在這落地生根，開了自己的餐廳，也見證高雄爆發力十足的轉變，身處現代與傳統建築交融城市，令人驚艷！」

用愛與勇氣 傳遞烏克蘭家鄉味：林歐莉亞

翻開餐廳菜單，每道菜品名稱後面都同時寫上音譯名，像是馬鈴薯燉肉是「巴切尼亞」、香煎手工肉球是「卡德烈」、醃豬油是「薩洛」、甜點烤蘋果則寫著「亞卜羅卡」，這些讀起來拗口的發音，代表著烏克蘭的道地美味，這份菜單正是出自鹽埕區的HATA烏克蘭廚房（Hata Ukrainian kitchen）。

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