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用愛與勇氣 傳遞烏克蘭家鄉味：林歐莉亞

聯合新聞網／ 高雄畫刊
烏克蘭菜捲「哈魯布奇」，絞肉內餡加上胡蘿蔔、米飯，搭配番茄風味醬汁，酸甜清新的滋味讓人食指大動。(攝影/楊為仁)
烏克蘭菜捲「哈魯布奇」，絞肉內餡加上胡蘿蔔、米飯，搭配番茄風味醬汁，酸甜清新的滋味讓人食指大動。(攝影/楊為仁)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/楊為仁】

　　翻開餐廳菜單，每道菜品名稱後面都同時寫上音譯名，像是馬鈴薯燉肉是「巴切尼亞」、香煎手工肉球是「卡德烈」、醃豬油是「薩洛」、甜點烤蘋果則寫著「亞卜羅卡」，這些讀起來拗口的發音，代表著烏克蘭的道地美味，這份菜單正是出自鹽埕區的HATA烏克蘭廚房（Hata Ukrainian kitchen）。

外牆圖案出自烏克蘭藝術家Olesya Vakulenko，經授權後在臺灣復刻，成為HATA烏克蘭廚房的招牌圖騰(上)；店內環境從壁爐、牆上彩繪等處處都有烏克蘭的影子(下)。(攝影/楊為仁)
外牆圖案出自烏克蘭藝術家Olesya Vakulenko，經授權後在臺灣復刻，成為HATA烏克蘭廚房的招牌圖騰(上)；店內環境從壁爐、牆上彩繪等處處都有烏克蘭的影子(下)。(攝影/楊為仁)

家鄉味的力量 帶動烏克蘭與臺灣交流

　　HATA烏克蘭廚房位於鹽埕區五福四路與莒光路街角，一樓門面簡樸低調，二樓外牆則以白色為底，以明亮吸睛的藍、黃、橘為主色調，並圍繞著象徵烏克蘭的向日葵與花朵，向兩邊拓展出一棟棟可愛小房屋，高低矮胖的樹與雲朵交錯，映出藍水漫漫，這是來自烏克蘭的林歐莉亞（Olga Kulish）記憶裡的家鄉場景，也是店名「HATA」的意義。

林歐莉亞說，烏克蘭料理方式多是燉、煮、烤，雖與臺灣飲食習慣不同，但非常喜歡高雄這熱情的城市，而且很快就融入。(攝影/楊為仁)
林歐莉亞說，烏克蘭料理方式多是燉、煮、烤，雖與臺灣飲食習慣不同，但非常喜歡高雄這熱情的城市，而且很快就融入。(攝影/楊為仁)

　　林歐莉亞在烏克蘭當地學校教中文時，與到烏克蘭經商的丈夫林岳相識，兩人結婚生子後在2016年帶著孩子回到高雄定居，在陪伴孩子求學的日子裡，林歐莉亞也在中山大學精進教育學程，並取得博士學位。

　　去年俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭之際，林歐莉亞說自己永遠忘不了戰爭開打的那一天，她從手機上看見新聞時，當下正好與指導教授見面，但晤談過程中，腦中想的都是家人跟烏克蘭的未來該怎麼辦？

　　睜著大大雙眸，她回憶起當天，語氣仍是急促：「教授問我需要哪些幫助，儘管說沒關係。臺灣真的很好，人們也很友善，會問你需要哪些幫助，而且是誠心地想要付出協助，不是客套說說。」

甜菜克瓦斯燉肋排料理工續繁複，以天然蔬果將肋排浸泡二十分鐘後，並用慢火細燉讓肉質軟嫩入味，是林歐莉亞的拿手菜之一。(攝影/楊為仁)
甜菜克瓦斯燉肋排料理工續繁複，以天然蔬果將肋排浸泡二十分鐘後，並用慢火細燉讓肉質軟嫩入味，是林歐莉亞的拿手菜之一。(攝影/楊為仁)

為愛無懼 以美食遞送勇氣傳承記憶

　　冷靜思考後的林歐莉亞，與丈夫積極奔波、籌措資源遠送烏克蘭應援，同時她也決定在臺灣開一間烏克蘭餐廳，並特地放了一些烏克蘭的繪本童書、也舉辦說故事活動，除讓自己的孩子接觸烏克蘭文化外，也讓臺灣人有更多機會認識烏克蘭這個國家，希望成為在臺的烏克蘭人心靈支柱，一起度過烽火煎熬。

「薩洛」是烏克蘭傳統料理，與臺灣醃豬肉、蒜泥白肉相似，味道清爽不膩。(攝影/楊為仁)
「薩洛」是烏克蘭傳統料理，與臺灣醃豬肉、蒜泥白肉相似，味道清爽不膩。(攝影/楊為仁)

　　烏克蘭特色料理中，像用鹽醃製、豬肉肥油做成的傳統美食「薩洛」，將其切成薄片，放置在黑麥麵包上作為餐前冷盤，只待一口咬下，唇齒間感受到薄片Q彈口感，與麵包的鬆軟交互創造出豐富層次，咀嚼間蒜香氣味大放，像極了臺灣黑白切攤上的蒜泥白肉。

　　另一道馬鈴薯燉肉「巴切尼亞」，與日式口味完全不同。烏克蘭風格除了將馬鈴薯燉至綿密，會再加入濃郁起司增添香氣，林歐莉亞說：「家鄉盛產馬鈴薯，品種選擇多！」讓她相當懷念。

烤蘋果「亞卜羅卡」是烏克蘭女人生產後必吃的料理，非常營養。(攝影/楊為仁)
烤蘋果「亞卜羅卡」是烏克蘭女人生產後必吃的料理，非常營養。(攝影/楊為仁)

　　她同時提到烤蘋果「亞卜羅卡」，是烏克蘭女人生產後必吃的料理，把整顆青蘋果的籽挖空後，再塞進乾酪、蛋與堅果，接著送進烤箱，烘焙出爐就是補充營養的甜品，與臺南府城的麻油蛋煎椪餅可說有異曲同工之妙。

　　食物不僅是每天活力來源，也能承載思念與回憶。HATA餐廳每道菜代表著烏克蘭文化與歷史；林歐莉亞以道地料理做為烏克蘭與臺灣間交流的媒介，同時傳遞對國家平安的想望，更是異鄉人心中的米其林般美味。在煙硝四起烏俄戰爭中，食物轉化為前進的動力，愛讓他們無懼，並且有勇氣面對未知的每一天。

林歐莉亞一家人。(攝影/楊為仁)
林歐莉亞一家人。(攝影/楊為仁)

在臺灣的日子 林歐莉亞小分享：

Q：最喜歡臺灣哪道料理？

我跟家人都喜歡林岳做的蔥油餅，他在烏克蘭時住我家，會自己下廚做蔥油餅，蔥多、不油跟外面賣的蔥油餅不同，我到現在還是非常喜歡吃。

Q2：哪些味道會讓妳想起烏克蘭？

因為臺灣跟烏克蘭的物產相似，所以大部分烏克蘭菜還是能製作，但有些東西卻不好取得。像每天早上能搭配咖啡的Syrnyk，就是用新鮮乳製品做的凝乳乳酪，加入麵粉跟蛋煎烤而成的小餅；還有用母牛初乳與蛋烤成像布丁的Molozyvo，因原物料在臺灣取得不易，所以格外想念。

• HATA烏克蘭廚房

地址： 高雄市鹽埕區五褔四路150號

電話：0906-956-650

時間：週一至週日 11：30~14：00、17：30~20：00、週三公休

FB：Хата 烏克蘭餐廳｜高雄特色異國料理

IG：HATA 烏克蘭廚房｜高雄特色異國料理

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.11】

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用愛與勇氣 傳遞烏克蘭家鄉味：林歐莉亞

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