翻轉古早線條美學 鐵窗花職人凃正南

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/舊是漂亮古早窗花】

鐵窗花是臺灣老屋在窗戶或欄杆上，常見的鐵鑄裝飾圖案，包羅萬象的造型訴說著老宅故事與展現匠人們的手藝，卻在時代變遷下逐漸被鋁門窗取代。工業配管技師凃正南從販售淘汰的老窗花到發揮專長與美感，動手製作新舊交融、造型繽紛的客製化作品，賦予老物件新靈魂，為生活創造出有溫度的美感。

鐵窗花職人涂正南，透過粉絲團「舊是漂亮古早窗花」發表作品並與窗花愛好者交流。(攝影/李瑰嫻) 高雄大寮的鐵皮工廠內，窄小的工作臺火花四射有如煙火，鐵窗花職人凃正南正聚精會神地操作器械，從切割、壓管到利用各種工具扭、折、彎進行塑形，再把各個零件焊接起來，筆直鐵片轉眼間變成展翅飛翔的海鷗、飄山過巔的雲朵及一片片線條曲折優美的幸運草，瞬時讓冰冷的鐵片擁有了活潑的故事和靈魂。

曾經被時代淘汰的窗花，現在因為設計創意而有了新生命。(圖片提供/舊是漂亮古早窗花) 凃正南和鐵窗花結下不解之緣，來自於太太經營的老件買賣。他說：「十幾年前很多老眷村拆除重建，那時候我太太回收了很多老窗花，發現受到很多咖啡店和年輕顧客喜愛。」舊時作為防盜功能的窗花，在鐵工匠心下展現工藝技巧的生活藝術，凃正南回收的鐵窗花從簡單的十字型、菱形與方形交錯的幾何圖案，到梅花、山形、文字等特殊造型等，五花八門的設計，數大就是美的幾何視覺，都讓他深深著迷。

鐵片切割成合適大小，彎曲成需要的造型線條，再利用鑽孔、鉚釘、焊接等方式固定。 (攝影/李瑰嫻)

老房子越拆越多，鐵窗花就越來越難收，從事工程配管的凃正南起心動念，不如自己動手做。他笑說：「我本來就有鐵工基礎，想說照著老窗花的圖案依樣畫葫蘆，結果做了一個很醜的，上網賣賣看但沒想到還真的有人要。」得到顧客肯定後，產生信心的凃正南於是每晚六點下班後，就在工作室埋頭壓鐵片、焊接零件，做出一片片精美窗花，成為網路上人稱「么八洞洞，硬坳的南人」。

「客人喜歡後在網路分享很重要，多虧網路擴散讓窗花成為新流行。」凃正南說。點開他建立的「舊是漂亮古早窗花」臉書粉絲頁，各種造型精美的窗花，讓人再次發現時代美感，隨著凃正南的鐵工手藝日益嫻熟，網路訂單也隨之增加。越來越多顧客捨棄單調鋁門窗，特別請他客製窗花，打造別具意義的作品。

各種客製化的繽紛圖案，有的融合家人姓名，有的把自家的毛小孩、生命回憶融入其中，讓窗花凝聚回憶與感動。(圖片提供/舊是漂亮古早窗花) 從一開始在網路上看照片有樣學樣，到製作獨一無二的指定作品，凃正南表示，最大挑戰就是製作動物和人物，不僅要讓剛硬鐵片，呈現栩栩如生的肢體表情，在鏤空介中加入細部裝飾與五官，還得考驗幾何美學與製作者創意。凃正南說：「一開始訂單大多是幾何或復古普普風，後來顧客的胃口被養大，難度也越來越高，常有人拿出天馬行空的想像，問我說：師傅可以試試看嗎？」

凃正南希望窗花可以成為生活藝術的一部份，圖為貓咪手機架。(攝影/李瑰嫻)

凃正南攤開一張巨大的型板笑說：「像這個是我朋友指定製作，要把一個等身大的無敵鐵金剛窗花放在家裡。」另外也做過夫妻倆將名字化作線性圖像，融入窗花設計，或是讓愛貓、別具意義的風景走入窗花中，凃正南的訂單從咖啡店到住家裝飾五花八門，除了全臺各地，甚至香港、法國都能看到他的作品。而窗花的用途，也從窗戶防盜，衍伸為別具特色的店家招牌，或是樓梯間的欄杆等，曾經被時代淘汰的窗花，現在因為設計創意而有了新生命。

做為臺灣少數的窗花職人，凃正南希望窗花可以成為生活藝術的一部份，他說：「我喜歡幫客人去完成夢想，這是我的興趣而非正職，所以我訂的價格一般人都能入手，只要大家喜歡窗花和鐵件就好。」他還利用最受喜愛的山形花紋，縮小做成迷你杯墊、椅凳等小物，讓老窗花為日常生活增添樂趣美感。

「別人用手畫畫，我是用鐵在畫畫。」凃正南說。精心打造每一個獨一無二的鐵窗花，老派美學在網路世代翻轉，也讓美麗的幾何線條在街坊民宅中再度綻放。