吃貨們的零嘴天堂 喚醒兒時古早味回憶

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

一間小小的柑仔店內擺滿宮格戳戳樂、古早味零食及童玩等商品，是早期臺灣囝仔共同的兒時記憶；隨著世代潮流轉變，專賣異國零嘴的店家也攻佔哈日或瘋韓族們的心。本篇分享臺式、異國零嘴店，帶您挖寶找回憶、嚐遍世界各國零嘴點心。

從事日本進口食品零售批發到實體店面，長達36年經營口碑，林善慈儼然是日本零食達人。(攝影/Carter)

松貝進口食品精品百貨 實現夢想的糖果屋

一幅「不買糖就搗蛋」的醒目布條就高掛在店門口，很有應節氣氛，鄰近高美館園區的松貝進口食品精品百貨是許多零食控必推的口袋名單。早在網路電商之前，當時哈日、瘋韓尚未蔚為潮流，老闆娘林善慈即以進口食品批發為業，從糖果餅乾、飲料及食物調理等都是貨架上商品，尤其對日本品項可說如數家珍。

林善慈表示，大多數日本暢銷零食在店裡都能買得到。(攝影/Carter) 「我小時候看著人家吃這些餅乾糖果，看起來就很好吃、很羨慕。」林善慈在回憶當下，一邊聊起自己兒時有一個夢想，有一天一定要來賣糖果餅乾，整間房子都是糖果屋，裡頭有很多糖果餅乾吃不完。民國77年，她真的就以進口零食經營批發創業，到民國99年開設實體店面，前後算下來已是36年老字號，回想一路走來，「有夢最美，夢想成真」在她身上有了最完美的詮釋。

松貝進口食品精品百貨鄰近高美館，可搭乘輕軌「內惟藝術中心」站來一趟高雄一日遊。(攝影/Carter) 走進店內，陳列架上從零食、食品材料到藥妝、居家日用品等，商品琳瑯滿目，適逢萬聖節、聖誕節應景布置，讓整間店充滿了搞怪可愛又溫馨的節慶氣氛。林善慈透露，店裡來自日本的零食商品種類最多；約占8成，其餘則有歐美、馬來西亞、港澳等地。如即將到來的聖誕節，近期歐美巧克力商品就會特別熱銷，俗話說「呷甜甜，過好年」，過年時家家戶戶少不了的糖果和嗑牙零嘴，還有採購禮盒伴手禮，松貝也成了零食控辦年貨的最佳去處。

「像日本的梅干片、梅酒梅，現在吃起來仍覺得是我小時候想要吃的味道。」林善慈推薦自己喜愛的零嘴時，一邊笑說因為經營進口零食36年，光是試吃就數不清了。另外，她也特別提到熱銷商品及搶購熱潮，像之前日本「佐久間製菓」宣布2023年1月熄燈，結束114年歷史，經典款的鐵盒水果糖就因此出現爆買人潮，還有鬼滅之刃、角落小夥伴、蠟筆小新、名偵探柯南及灌籃高手等動漫卡通熱映時，更是成為小孩指定要買的零食包裝，她認為日本商品受歡迎，相對來說由於非常重視包材細節，大多數商品都有單包裝，隨身包方便攜帶、很貼心。

• 松貝進口食品精品百貨

地址：高雄市鼓山區銘傳路1號

電話：（07）581-1223

時間：10：00～21：00

FB：松貝進口食品精品百貨

IG：松貝進口食品精品百貨

慶達商行第二代老闆吳政輝(左)解釋這款連包裝都復古的鷄蛋餅，可說是高雄限定。(攝影/Carter)

慶達商行 有一種零食叫做古早味

「你要買鷄蛋嗎？」慶達商行第二代老闆吳政輝看到客人好奇的神情時，總會如此幽默地招呼問候。包裝上印著「鷄蛋」兩個字，卻不是母雞產下的雞蛋？而是超級古早味的零食！「這是你還沒有出生就有的商品，比你年紀大好幾輪了。」吳政輝解釋這款逾70年的鷄蛋餅，只剩一家食品廠仍在製作，且除了慶達商行，目前僅有旗津與五甲各一處雜貨零售買得到，相當稀有，可說是「高雄限定」。

慶達商行創立迄今近40年，見證零食雜貨批發興衰。(攝影/Carter) 拿起放在一旁的粉紅色紙袋包裝的「塩酸甜」，吳政輝又提及這也是快要絕版的古早味零嘴，聽著他細數回味古早味零食和童玩的點點滴滴，彷彿跟著穿越時空般，也湧現懷舊的真情實感。慶達商行創立於民國76年，高掛的數幅匾額見證風光一時的老時光，當年零食雜貨批發多集中在高雄車站後驛一帶，全盛時期在熱河二街上即有三家規模較大的老字號商行門庭若市。

聖誕節交換禮物也可以是復古新玩法。(攝影/Carter) 「以前童玩堆疊都擺滿騎樓，光是零食製造商就超過50間寄賣在我們這裡了。」吳政輝描述兒時的記憶，磨石子地板上的戳戳樂、抽抽樂童玩排列整齊，鐵架上一桶桶糖果滿到天花板，每件商品通常頂多只能有一個櫃位空間，須整盒購買，不提供零售服務。

試試手氣撕看看，白色1個、青色2個、紅色3個綠豆糕。(攝影/Carter) 有別於便利超商現代化設計的商品包裝，慶達商行的商品一眼望去充滿濃濃懷舊感，經典的王哥柳哥盒裝版勾起滿滿回憶，專營小時候零食產品的嘉南食品廠所製作的蜜汁魚干、小脆麵、盒仔當、mini薯條等，讓人禁不住嘴饞，就連口香糖、可樂糖復刻的經典包裝，也只在老字號的零食雜貨批發商行才找得到。

香菇肉麵（左）、彈珠汽水（右）懷舊風潮不減。(攝影/Carter) 傳統零食雜貨批發早已今非昔比，如今商品陳列種類約略僅有鼎盛時期3成而已，吳政輝笑著補充，現在都是帶著回憶來的客人，或帶著好奇心來的大齡孩子，打陀螺、踢毽子、尪仔標彼此交流成長的共同記憶。逢年過節不妨準備古早童玩一起遊戲，既可以製造驚喜，玩交換禮物，還能夠尋思古早味，真正的有得吃、有得玩。

• 慶達商行

地址： 高雄市三民區熱河二街170-1號

電話：（07）312-3134

時間：09：00～21：30，週三、日09：00～19：30