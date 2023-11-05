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老派餐桌生活 碗容奶奶家高雄店

聯合新聞網／ 高雄畫刊
瑾(左)和郁涵(中)兩位好友以喜愛事物一起創業，各地蒐集來的古董老件也透過郁涵父親(右)巧手改造成室內裝飾。(攝影/Carter)
瑾(左)和郁涵(中)兩位好友以喜愛事物一起創業，各地蒐集來的古董老件也透過郁涵父親(右)巧手改造成室內裝飾。(攝影/Carter)

【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter】

從新竹到高雄 尋找相似的生活感

　　網路販售起家的器皿專賣店「碗容奶奶家」，是兩個好朋友在2021年共同成立的選物品牌，主打有溫度的日式食器及生活小物，由於定價親民，獲得不少年輕家庭及學生族群喜愛。今年6月因其中一位主理人移居至高雄，決定繼新竹創始店後開設第二家實體店鋪，地點選在鄰近輕軌鼓山區公所站一處安靜的老社區。

高雄店以仿舊木作重新打造老公寓，讓整家店洋溢著濃厚的復古氛圍。(攝影/Carter)
高雄店以仿舊木作重新打造老公寓，讓整家店洋溢著濃厚的復古氛圍。(攝影/Carter)
　　就像許多高雄的文創業者，「一開始我們也想在駁二周邊開店，後來是因緣際會發現了這個地方。」主理人瑾和郁涵表示，兩人前後花了不少時間尋找合適的空間，而鼓山二路巷弄內的老屋，最接近新竹創始店的感覺，兩人表示由於位置太過隱密，身邊親友都勸改找其他地點，「但郁涵跟我都覺得這裡很像新竹店。」瑾說，無論是社區呈現出的生活感或是老屋樣貌，附近還保留日治時期的巨型煙囪，濃濃復古氛圍，最後決定選在此地開店。

從選品到室內空間的營造，碗容奶奶家希望創造溫馨親切的氛圍。(攝影/Carter)
從選品到室內空間的營造，碗容奶奶家希望創造溫馨親切的氛圍。(攝影/Carter)
　　新竹創始店原本是瑾的老家，在奶奶過世後閒置多年，直到創業時決定將它改造成店鋪，品牌也以奶奶名字的諧音命名。她分享，「我奶奶本身就是一個對餐桌擺設很講究的人，什麼料理要搭配什麼顏色的器皿，她都會有自己的想法。」強調希望能將奶奶的堅持跟大家分享，「尤其我覺得現代人因為工作忙碌，常常會忽略這些生活中的儀式感。」

古董玻璃櫃上寫著「西點、糖果、餅乾」的標語，讓人彷彿回到純真年代。(攝影/Carter)
古董玻璃櫃上寫著「西點、糖果、餅乾」的標語，讓人彷彿回到純真年代。(攝影/Carter)

在老屋及老件的空間 發現迷人物件

　　搭乘輕軌至鼓山區公所站下車後，沿著鼓山二路尋址高雄大義宮，穿過牌坊直走往左邊看過去，就是碗容奶奶高雄店所在地。老公寓一樓原本陳舊的立面，如今換成了復古的木頭櫥窗；綠色馬賽克拼貼的牆面經過整理，前頭擺放兩張候車椅，配上寫著「新竹到高雄」的招牌，成為大家喜愛的拍照景點。店內維持老屋原始設計，並以古董老件營造空間氛圍，兩位主理人指著特別從彰化搜集來的古董玻璃櫃說，因為寫著「西點、糖果、餅乾」的標語，一開始還被附近的長輩誤會是賣吃的。

充滿懷舊氛圍的老梳妝台，搖身一變為花器展示櫃。(攝影/Carter)
充滿懷舊氛圍的老梳妝台，搖身一變為花器展示櫃。(攝影/Carter)
　　這只原本用來放置零食的古董玻璃櫃，如今陳列了各種款式的杯組。從裝飾感強烈的浮雕造型玻璃杯、手感厚實的插畫馬克杯，到逗趣的不倒翁造型杯組，風格多樣，下方小格內則擺放了隔熱布套和木頭餐具，顧客可以掀開小格後方的蓋子直接拿取商品，體驗以前柑仔店選購零食的過程。而擺放在櫥窗後的另一座老梳妝台，現在則變成花器的展示櫃。

超可愛的小型達摩(上圖)及印上老派印花的復古玻璃杯(下圖)，都是碗容奶奶家的超人氣商品。(攝影/Carter)
超可愛的小型達摩(上圖)及印上老派印花的復古玻璃杯(下圖)，都是碗容奶奶家的超人氣商品。(攝影/Carter)
　　由於器皿種類繁多，消費者總要花上一段時間選購，為了方便顧客挑選商品，店內目前是用種類來區分。郁涵表示，「我們進貨的方向很簡單，就是看平常生活會不會使用到。」店裡還有不少招財貓、達摩以及狸貓的吉祥物。即便是台灣餐桌上少見的食器，兩人也會嘗試引進，好比在日本拿來盛裝小菜跟蕎麥麵沾醬的豬口杯，尺寸適合當作小型植栽的盆器，店裡就進了好幾種尺寸，「我們也鼓勵大家開發不同的用途。」瑾說。

店裡有不少外型討喜的招財貓、達摩以及狸貓等吉祥物玩偶，加上器皿種類繁多，消費者總要花上一段時間選購。(攝影/Carter)
店裡有不少外型討喜的招財貓、達摩以及狸貓等吉祥物玩偶，加上器皿種類繁多，消費者總要花上一段時間選購。(攝影/Carter)

用一只餐具 盛裝幸福日常

　　今年6月開幕至今，看似低調的高雄店吸引許多顧客上門，有透過社群得知開店的國中生，也有家就在附近的高齡長輩，瑾說，「最近店裡出現超多香港人，他們都是搭輕軌過來。」廣大客群超乎兩人原本的想像。店內熱賣的產品也跟新竹創始店有所不同，郁涵表示，「比起碗盤，高雄店的顧客更喜歡購買生活雜貨。」像是擺放在櫃檯的小型達摩，或是鍋蓋提把專用的隔熱布套，都是店裡的超人氣商品。

來到碗容奶奶家挑選餐桌小物，為日常增添色彩，也為一成不變的生活創造儀式感。(攝影/Carter)
來到碗容奶奶家挑選餐桌小物，為日常增添色彩，也為一成不變的生活創造儀式感。(攝影/Carter)
　　對兩人來說，餐桌就是生活的延伸，而用來搭配料理的器皿猶如生活的細節，為日常增添色彩，也為一成不變的生活創造儀式感。瑾表示，光是挑選一個喜歡的物件，就能帶來心情上的變化。「以前我都是隨便拿杯子喝水，換成喜歡的款式後，喝水就變成是一件特別的事情。」奶奶對餐桌美學的堅持也是如此，「很希望將這樣的感覺傳遞給大家。」瑾強調，不管是喝水、用餐、甚至是煮飯的尋常時光，希望大家能因為這些物件的存在，而感到滿足幸福。

• 碗容奶奶家高雄店

地址：高雄市鼓山區鼓山二路69巷1號

營業時間：週一至週日10:30-18:00

FB：碗容奶奶家

IG：碗容奶奶家

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.11】

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