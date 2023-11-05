智慧動起來 創新顯示科技打造沉浸式空中健身房

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/苓雅運動中心】

為空間增添敞亮感的玻璃，變身投放影片的大螢幕，科技公司跨域攜手苓雅運動中心，應用智慧調光薄膜推出互動式直播健身課程，讓運動更加輕鬆有趣，無論在家或辦公室，隨時隨地想動就動。

苓雅運動中心導入智慧調光薄膜結合AI運動的解決方案，提供民眾多元的互動式健身體驗。(攝影/李瑰嫻)

健康意識抬頭，越來越多人透過固定運動與健身訓練，讓身體輕盈蓄積更多能量。不過往往因為工作繁忙、運動空間有限，或是缺乏教練指導等原因而卡關，難以持之以恆，這時候透過智慧創新科技，不僅讓運動變得更多元有趣，也方便大家跳脫場域限制，任何時候都可以輕鬆做運動。

按下開關，尋常透明落地玻璃變成大型投影幕，這裡是苓雅運動中心的直播健身課。「苓雅運動中心在一樓門口與五樓健身房都設有智慧調光薄膜，除了作為教學螢幕，我們也計畫用來播放體育賽事和場館資訊。」苓雅運動中心營運主任涂建麟表示。

智慧調光薄膜設置於原有的高穿透玻璃隔間，除可投放即時健身課程，還可用來播映運動知識與場館活動資訊。(圖片提供/苓雅運動中心)

結合智慧調光薄膜與互動式直播健身兩項技術，大型投影幕讓教練的動作細節更清楚，還能進行即時比對，避免錯誤知識造成的運動傷害。學員除了到現場上課，也可以在家中或是辦公室連線鍛鍊，未來在高雄5G高速連網的環境下，將可實現「整座城市都是我的健身房」。

教育部體育署111年國人運動線況調查結果，國人參與運動人口比例達8成，顯示運動產業前景可期。因此，由經濟部工研院網羅智慧調光薄膜的專家昶曜科技，與開發互動式直播課程「空中健身學院」的旺德賽斯，共同研發智慧應用，為未來運動型態創造新的可能性。「透過這樣的智慧薄膜，讓我們的運動內容被更多人看見，也希望大家更加認識到自己的身體。」旺德賽斯科技公司營運長陳愷昀表示。

健身科技讓參加運動課程更有彈性，再搭配穿戴裝置，例如：透過串聯Apple Watch和Garmin Watch可隨時監測身體指數，有效紀錄心肺變化。而在社群上還可和三五好友揪團，彼此加油打氣共同鍛練好身體，培養運動習慣。

「新現代五項科技運動會」結合體感偵測、互動感知、VR虛擬實境、雲端運動數據紀錄等科技應用，增加運動趣味性與娛樂性。(攝影/李瑰嫻)

智慧科技助力全民運動風氣，促進場域升級轉型。日前由數位發展部主辦，於苓雅運動中心風光落幕的「新現代五項科技運動會」，將傳統划槳、拳擊、跳房子等運動，與體感偵測、互動感知、VR虛擬實境等科技融合，利用關卡挑戰等設計，讓運動就像玩遊戲一樣有趣。

苓雅運動中心與WhiizU Taiwan跨界合作，利用近年火紅的虛擬自行車，推出電競自行車課程，深受民眾好評。(圖片提供/苓雅運動中心)

苓雅運動中心特色課程「電競自行車」，讓自行車友面對大螢幕，沉浸式挑戰山區、市街等各種地形的公路自行車路線，打破地域與天氣限制，更身歷其境地感受公路騎乘的樂趣，同時燃燒卡路里、鍛鍊肌力及肌耐力。籃球場則藉由5G科技高速攝影，利用AI感測自動追焦，提供賽事直播攝影與球隊數據。許多固定來場館運動的民眾表示，自從中心架設這些科技設備，運動變得更好玩了，而觀看比賽及自主鍛鍊時，也因為豐富的視覺效果，顯得精彩有「看頭」。

熱愛運動的朋友，可把握市府交通局與苓雅運動中心合作推出「TPASS 399_陪你健康久久」加購方案，即日起至12月31日止，只要購買高雄399通勤月票，憑有效設定收據或APP套票頁面至苓雅運動中心，就可用活動價900元購買健身房月卡，讓上班族通勤、運動一把抓，市民健康動起來。

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