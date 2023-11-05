老屋新生 漫談常民建築現代轉化

【◎文/羅健宏 ◎ 攝影/Carter】

如何賦予老屋新生命是保存老舊建築的重要議題，除維護建築樣貌外，後續使用者往往賦予它能夠活化城市的「新任務」，老宅新生後讓大家有機會走入一探傳統工藝之美，感受舊時代的生活樣貌。

為了呼應老屋特色，室內擺放了小羊特別收藏的老件，以及屋主的舊鋼琴。(攝影/Carter) 座落在六合二路底的楊宅食事所，甫開幕便在當地引發討論。老闆小羊說，這棟被九重葛攀附的老屋過去有很多都市傳說，例如：「有人曾說這裡以前是醫院、是國中校長的住宅，還有說是市府官邸。」或許是因為外觀特別，讓大家對這棟房子的身世有了各種想像。

老屋的舊壁爐現在也用另一種形式保留下來。(攝影/Carter) 穿過暖簾來到環繞老屋的小型庭院，可活動的鐵窗花變成是戶外用餐空間的最佳點綴，看得出年代感的抿石子外牆和磨石地板，還有陽臺上的女兒牆等，經過細心整理後，呈現良好狀態。小羊說：「當初開店就預設要找臺灣的常民住宅，第一眼看到這棟老屋時，讓我們想起了回老家的情境，所以整理時也盡可能保留著老屋原始的樣貌。」

楊宅食事所餐飲種類選擇多元，希望到店裡的人宛如回家般輕鬆用餐。(攝影/Carter)

小羊說：「我們想讓到店裡的客人，覺得像是回家吃飯般溫馨。」拆除了原屋主為住居加蓋的大量木作後，在不破壞原始樣貌情況下，重新打造餐飲設備，並搭配老屋原有色調，添加黑、灰色及木頭等3種元素，營造室內空間現代時尚氛圍。小羊表示，拆除過程還發現了老屋的舊壁爐，「屋主看到也很驚訝，說早就忘記它的存在！」

小羊坦言，老屋並不好照顧，「它就像是小孩子，有時候會跟你鬧脾氣。」開業兩年多來遇過漏水、跳電，甚至是電話線路的問題，他說：「因為管線老舊，以前下雨室內電話都會打不通。」遇到情況只能一一解決，而每次處理也都對老屋有更深一層認識，小羊說：「之前拆除天花板才發現，不只屋頂桁梁，就連防水層也是用檜木打造，以前的工法真的很厲害！」

妃食不可承租的老屋已有75年歷史。(攝影/Carter)

注入不同需求 讓老屋展現全新活力

若在不同時間點造訪楊宅食事所，可以感受到截然不同的氛圍，白天陽光自窗戶灑落室內，為整個空間帶來舒適溫馨的氣息，而夜裡一盞盞暖黃色燈光，則為空間創造放鬆的氛圍，小羊強調無論何時來店內，都可以好好享用美食，可以是旗下品牌好男人系列dagoodman大骨麵、木星mokusei的日式咖哩飯、或嘴饞想吃甜食，也有方P的甜點和吐司磚。他說：「大家總說巷口的麵店最好吃！楊宅食事所接下來也持續努力，成為鄰里心目中的口碑好店。」

妃食不可保留老屋舊臥鋪，古色古香的模樣讓不少年輕世代產生好奇。(攝影/Carter) 而位於鼓山區濱海一路上的妃食不可，也在一整排老屋店家中做出了屬於自己的特色，負責人陳姿妃說：「我們注意到學生族群宵夜的選擇不多，我們提供飯麵，也把蛋餅、吐司等早餐類餐點搬到晚上來賣。」

妃食不可成為附近學生舉辦迎新及社團活動的熱門場地。(攝影/Carter)

妃食不可承租的老屋已有75年歷史，原本是兩棟老屋相連，屋主2015年向高市府都發局申請老屋整修補助，特別請老師傅南下整修，將山牆及木窗一一修復後，並拆除、清洗及室內增建，以重現老屋過去樣貌。陳姿妃說，為了讓學生族群願意走進來，她除了在一樓加裝大片落地玻璃外，其餘幾乎維持原貌。

值得一提的是，屋主保留了在2樓的傳統臥鋪，陳姿妃將它規劃為預約包廂，成為附近學生舉辦迎新及社團活動的熱門場地。「因為現在不容易看到老東西，很多學生都會問能不能拍照，甚至是在現場錄抖音影片。」讓老屋的美，透過網路社群傳遞給大家認識。

侯林設計建築師林宛蓁與高市府都發局合作出版《高雄老屋導覽手冊》（2018)，紀錄都發局參與修繕的老屋個案故事。(攝影/Carter)

老屋價值不僅只有建築美學

老屋不只保留過去時代的建築美學，看在建築師林宛蓁的眼中，更傳達了「一個時代的價值觀」，她說：「現在蓋房子講求一塊錢要發揮到最大極限，而這些老屋之所以迷人，是因為屋主把房子視為家族榮耀，投注了所有力氣在上面。」過去的人認為即便是耗時、費工，也要把房子做到最漂亮。還有過去對生活範圍的定義也跟現在不同，林宛蓁說：「現代人的移動是點到點，不像過去活動是在住家周邊。以前小時候妳會說出去家外面玩，但是現在不會這樣。」直言現代生活跟周邊環境越來越疏離，「大家現在都是住大樓，開車去購物商場。」

以住家周邊展開的生活圈正受到歐美國家關注，林宛蓁指出，尤其這3年受到新冠肺炎疫情影響，荷蘭等國的城市開始嘗試「15分鐘城市」政策，該政策目標是讓社區居民在步行或是單車移動範圍內，即可滿足日常生活的各種基本需求。下次參觀老屋，不妨也趁機走走巷弄，完整感受老屋歷史的時代生活。

• 楊宅食事所

地址：高雄市前金區六合二路188號

時間：11：00～24：00

FB：大骨麵dagoodman-好男人系列

• 妃食不可

地址：高雄市鼓山區濱海一路60號

時間：17：00～00：30

FB：妃食不可