大自然教我們的事：濕地公園打造教育兼休憩空間

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

濕地具有調節氣候、涵養淨化水源、棲息生物及滯洪防洪等功能，又被稱為「大地之腎」。高雄擁有11處濕地公園，不但是許多動植物的棲息之處，也是人們在都會中與自然對話的空間。本期實地走訪高雄近郊濕地公園，帶讀者認識濕地豐富的自然生態，一同走進市民生活休閒的日常。

鳥松濕地公園比鄰交通便利的澄清湖風景區，是民眾休憩及觀賞濕地生態最佳場所，在濕地教育推廣中扮演重要角色。(攝影/Carter)

鳥松濕地公園 生物多樣性超豐富

高雄鳥會鳥松濕地公園主任蘇昱任強調，鳥松濕地公園主要是以營造生物多樣性和本土樹種為主，不同於一般公園的整理方式。鳥松濕地公園位於澄清湖大門的右側，原為自來水公司淨水廠沈沙池，由於長年積水，水源充足，多年來形成一處濕地，水生、陸生植物自然演替繁衍，昆蟲、鳥類也匯聚於這一彈丸之處，雖然面積僅約3公頃，卻是典型的袖珍型濕地，為臺灣第一座人工濕地為主題的教育公園。

鳥松濕地公園是座以自然生態教學為主、觀光遊憩為輔的教育公園。 (攝影/Carter) 園區裡有濕地觀察池、植栽教學區、賞鳥屋及賞鴨平台等設施，也整理規劃一處稻田，讓學童體驗種稻，蘇昱任解釋，水稻田也是濕地型態的一種。他指出根據高雄鳥會調查，鳥松濕地植物約有300種，出現的鳥類也近百種，佔了臺灣鳥類的六分之一，還有超過300種兩棲昆蟲，生物種類非常豐富。

過山香是芸香科植物（Rutaceae），據傳恆春地區女子出嫁時，早年會燒開水並用過山香葉片讓新娘洗澡，新娘坐的轎子抬過一個山頭後，身上仍維持香氣不散而得名。 (攝影/Carter) 在高雄鳥會鳥松濕地公園蘇昱任主任與資深志工解說員陳新政、柯燕美導覽解說下，對鳥松濕地有更多認識。 (攝影/Carter)

沿著步道穿行在鳥松濕地，在資深志工陳新政導覽解說中，一路發現秋天綻放白色小花的「野棉花」，和又稱「七里香」的「臺灣海桐」，也能聞到「過山香」散發的芬芳，「穗花棋盤腳」（又名「水茄苳」）只得等候夜晚來臨才能開花。濕地周遭成片的「刺竹」密集叢生，相傳古時平埔族──馬卡道族的部落周圍都種植刺竹，馬卡道族語稱刺竹為Takau，於是有了高雄古地名「打狗」的由來。

除了群居的蜜蜂外，還有一類獨自生活的獨居蜂，牠們會四處尋找合適的枯枝或斷木安身立命。 (攝影/Carter)

綠繡眼、白頭翁、紅嘴黑鵯、五色鳥、白腹秧雞及紅冠水雞皆為鳥松濕地常見鳥類，目前也利用浮葉植物復育水雉棲地。蘇昱任表示，鳥松濕地不僅是高雄市第一個獲得內政部營建署核發「濕地標章」的地方級濕地，並將於今年起率全國之先，仿照歐美發放釣魚證模式，讓通過受訓及考試的釣魚志工可預約時段，自行到鳥松濕地施釣，以移除鳥松濕地公園外來魚種，保護紅冠水雞、白腹秧雞、栗小鷺及黃小鷺等水鳥，在國內濕地經營管理上展現突破性創舉。

林園海洋濕地公園採「輕量」、「減量」設計理念，分為紅樹林保育區、環境教育區、生活休憩區及海岸活動區。 (攝影/Carter)

林園海洋濕地公園 海茄苳紅樹林秘境

採訪路程來到高雄濱海魚鄉林園的「濕地路」；舊稱「半廓路」，是從台17線轉進港嘴社區，前往林園海洋濕地公園的必經道路。林園紅樹林保育學會解說員方家政解釋，林園海洋濕地公園為「古西溪潟湖」遺跡，距今已150年悠久歷史，是目前臺灣比較少見的泥灘濕地（紅樹林生態）及熱帶海岸灌叢所組成的濱海生態環境，面積約6.2公頃，也是典型的袖珍型濕地。

林園海洋濕地是「古西溪潟湖」遺跡，距今已150年悠久歷史。 (攝影/Carter) 林園海洋濕地環境生成與林園近海養殖業有密不可分的關係。 (攝影/Carter)

早年林園養殖業發達，當地人常說「林園有三寶，九孔、石斑、天地掃（槺榔掃帚）」，由於近海養殖依賴抽引海水，排放水經溝渠匯集到濕地，最後流出海裡形成一個循環水模式，因此濕地未開發前便形成一整片海茄苳紅樹林。經年累月隨著地貌轉變，深入隱密的海茄苳林，才發現在其圍繞下生成一座天然湖泊，鳥類鷺鷥科在裡面棲息。海茄苳林讓鳥類生態避免人為干擾，加上落葉腐爛、土壤有機質多，提供更完整豐富的生態系，比如只要稍微留意即能看見臺灣體型最大陸蟹的「兇狠圓軸蟹」在棲身的洞穴出沒。

方家政提醒，倒立水母有毒，千萬不可用手去抓；也不可用樹枝或硬物去翻動牠，以免傷及水母表層。愛護牠，請靜靜觀賞牠。(攝影/Carter)

原本少人知曉的私密景點，因倒立水母而聲名大噪。林園海洋濕地公園的倒立水母，從東北季風南下天氣開始降溫之際，就會陸續出現，最佳觀賞期為冬季，較大量則要等到隔年三月至五月之間，幸運的話還可看見罕見的「藍色仙后」水母，之後隨著夏天氣溫升高，大量水母會白化；甚至死亡。

海茄苳、氣生根看上去非常壯觀。 (攝影/Carter) 方家政說，草海桐莖內的髓發達如通草心，有點像保麗龍，可當造紙原料，所以又稱為海通草，簡稱為「草」，「草」的閩南語如果讀為「ㄘㄠˋ」，是指青草；如果讀為「ㄘㄜˋ」，是指草海桐。「四處都是草」也是臺南四草地名來源之一。 (攝影/Carter) 海岸上有很多草海桐、仙人掌和刺葵，由於海邊環境惡劣，濱海植物必須發展出跟其他生物不同的歧異性，才能夠適者生存。刺葵又名臺灣海棗、臺灣槺榔，用以製作槺榔掃帚，曾是林園地方產業發展的重要來源，金武扇仙人掌又名平安刺，是以前海防部隊周圍植栽的防衛植物，等於是天然屏障的拒馬。「除了來海茄苳紅樹林探險，小而美的溼地與大海相連，不僅可一覽臺灣海峽風景，還能遠眺小琉球，」方家政說。