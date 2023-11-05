快訊

好想開冷氣！秋老虎發威白天熱爆 台電曝2妙招：室內秒降溫

新北中和麵食館氣爆不到1個半小時 新莊火鍋店又氣爆

大自然教我們的事：濕地公園打造教育兼休憩空間

聯合新聞網／ 高雄畫刊
濕地觀察池不只是水生鳥類的遊樂園，池中央特別豎立樹枝，供翠鳥、夜鷺等鳥類停在枝頭上棲息，免於人為干擾。(攝影/Carter)
濕地觀察池不只是水生鳥類的遊樂園，池中央特別豎立樹枝，供翠鳥、夜鷺等鳥類停在枝頭上棲息，免於人為干擾。(攝影/Carter)

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

　　濕地具有調節氣候、涵養淨化水源、棲息生物及滯洪防洪等功能，又被稱為「大地之腎」。高雄擁有11處濕地公園，不但是許多動植物的棲息之處，也是人們在都會中與自然對話的空間。本期實地走訪高雄近郊濕地公園，帶讀者認識濕地豐富的自然生態，一同走進市民生活休閒的日常。

鳥松濕地公園比鄰交通便利的澄清湖風景區，是民眾休憩及觀賞濕地生態最佳場所，在濕地教育推廣中扮演重要角色。(攝影/Carter)
鳥松濕地公園比鄰交通便利的澄清湖風景區，是民眾休憩及觀賞濕地生態最佳場所，在濕地教育推廣中扮演重要角色。(攝影/Carter)

鳥松濕地公園 生物多樣性超豐富

　　高雄鳥會鳥松濕地公園主任蘇昱任強調，鳥松濕地公園主要是以營造生物多樣性和本土樹種為主，不同於一般公園的整理方式。鳥松濕地公園位於澄清湖大門的右側，原為自來水公司淨水廠沈沙池，由於長年積水，水源充足，多年來形成一處濕地，水生、陸生植物自然演替繁衍，昆蟲、鳥類也匯聚於這一彈丸之處，雖然面積僅約3公頃，卻是典型的袖珍型濕地，為臺灣第一座人工濕地為主題的教育公園。

鳥松濕地公園是座以自然生態教學為主、觀光遊憩為輔的教育公園。 (攝影/Carter)
鳥松濕地公園是座以自然生態教學為主、觀光遊憩為輔的教育公園。 (攝影/Carter)
　　園區裡有濕地觀察池、植栽教學區、賞鳥屋及賞鴨平台等設施，也整理規劃一處稻田，讓學童體驗種稻，蘇昱任解釋，水稻田也是濕地型態的一種。他指出根據高雄鳥會調查，鳥松濕地植物約有300種，出現的鳥類也近百種，佔了臺灣鳥類的六分之一，還有超過300種兩棲昆蟲，生物種類非常豐富。

過山香是芸香科植物（Rutaceae），據傳恆春地區女子出嫁時，早年會燒開水並用過山香葉片讓新娘洗澡，新娘坐的轎子抬過一個山頭後，身上仍維持香氣不散而得名。 (攝影/Carter)
過山香是芸香科植物（Rutaceae），據傳恆春地區女子出嫁時，早年會燒開水並用過山香葉片讓新娘洗澡，新娘坐的轎子抬過一個山頭後，身上仍維持香氣不散而得名。 (攝影/Carter)
在高雄鳥會鳥松濕地公園蘇昱任主任與資深志工解說員陳新政、柯燕美導覽解說下，對鳥松濕地有更多認識。 (攝影/Carter)
在高雄鳥會鳥松濕地公園蘇昱任主任與資深志工解說員陳新政、柯燕美導覽解說下，對鳥松濕地有更多認識。 (攝影/Carter)

　　沿著步道穿行在鳥松濕地，在資深志工陳新政導覽解說中，一路發現秋天綻放白色小花的「野棉花」，和又稱「七里香」的「臺灣海桐」，也能聞到「過山香」散發的芬芳，「穗花棋盤腳」（又名「水茄苳」）只得等候夜晚來臨才能開花。濕地周遭成片的「刺竹」密集叢生，相傳古時平埔族──馬卡道族的部落周圍都種植刺竹，馬卡道族語稱刺竹為Takau，於是有了高雄古地名「打狗」的由來。

除了群居的蜜蜂外，還有一類獨自生活的獨居蜂，牠們會四處尋找合適的枯枝或斷木安身立命。 (攝影/Carter)
除了群居的蜜蜂外，還有一類獨自生活的獨居蜂，牠們會四處尋找合適的枯枝或斷木安身立命。 (攝影/Carter)

　　綠繡眼、白頭翁、紅嘴黑鵯、五色鳥、白腹秧雞及紅冠水雞皆為鳥松濕地常見鳥類，目前也利用浮葉植物復育水雉棲地。蘇昱任表示，鳥松濕地不僅是高雄市第一個獲得內政部營建署核發「濕地標章」的地方級濕地，並將於今年起率全國之先，仿照歐美發放釣魚證模式，讓通過受訓及考試的釣魚志工可預約時段，自行到鳥松濕地施釣，以移除鳥松濕地公園外來魚種，保護紅冠水雞、白腹秧雞、栗小鷺及黃小鷺等水鳥，在國內濕地經營管理上展現突破性創舉。

林園海洋濕地公園採「輕量」、「減量」設計理念，分為紅樹林保育區、環境教育區、生活休憩區及海岸活動區。 (攝影/Carter)
林園海洋濕地公園採「輕量」、「減量」設計理念，分為紅樹林保育區、環境教育區、生活休憩區及海岸活動區。 (攝影/Carter)

林園海洋濕地公園 海茄苳紅樹林秘境

　　採訪路程來到高雄濱海魚鄉林園的「濕地路」；舊稱「半廓路」，是從台17線轉進港嘴社區，前往林園海洋濕地公園的必經道路。林園紅樹林保育學會解說員方家政解釋，林園海洋濕地公園為「古西溪潟湖」遺跡，距今已150年悠久歷史，是目前臺灣比較少見的泥灘濕地（紅樹林生態）及熱帶海岸灌叢所組成的濱海生態環境，面積約6.2公頃，也是典型的袖珍型濕地。

林園海洋濕地是「古西溪潟湖」遺跡，距今已150年悠久歷史。 (攝影/Carter)
林園海洋濕地是「古西溪潟湖」遺跡，距今已150年悠久歷史。 (攝影/Carter)
林園海洋濕地環境生成與林園近海養殖業有密不可分的關係。 (攝影/Carter)
林園海洋濕地環境生成與林園近海養殖業有密不可分的關係。 (攝影/Carter)

　　早年林園養殖業發達，當地人常說「林園有三寶，九孔、石斑、天地掃（槺榔掃帚）」，由於近海養殖依賴抽引海水，排放水經溝渠匯集到濕地，最後流出海裡形成一個循環水模式，因此濕地未開發前便形成一整片海茄苳紅樹林。經年累月隨著地貌轉變，深入隱密的海茄苳林，才發現在其圍繞下生成一座天然湖泊，鳥類鷺鷥科在裡面棲息。海茄苳林讓鳥類生態避免人為干擾，加上落葉腐爛、土壤有機質多，提供更完整豐富的生態系，比如只要稍微留意即能看見臺灣體型最大陸蟹的「兇狠圓軸蟹」在棲身的洞穴出沒。

方家政提醒，倒立水母有毒，千萬不可用手去抓；也不可用樹枝或硬物去翻動牠，以免傷及水母表層。愛護牠，請靜靜觀賞牠。(攝影/Carter)
方家政提醒，倒立水母有毒，千萬不可用手去抓；也不可用樹枝或硬物去翻動牠，以免傷及水母表層。愛護牠，請靜靜觀賞牠。(攝影/Carter)

　　原本少人知曉的私密景點，因倒立水母而聲名大噪。林園海洋濕地公園的倒立水母，從東北季風南下天氣開始降溫之際，就會陸續出現，最佳觀賞期為冬季，較大量則要等到隔年三月至五月之間，幸運的話還可看見罕見的「藍色仙后」水母，之後隨著夏天氣溫升高，大量水母會白化；甚至死亡。

海茄苳、氣生根看上去非常壯觀。 (攝影/Carter)
海茄苳、氣生根看上去非常壯觀。 (攝影/Carter)
方家政說，草海桐莖內的髓發達如通草心，有點像保麗龍，可當造紙原料，所以又稱為海通草，簡稱為「草」，「草」的閩南語如果讀為「ㄘㄠˋ」，是指青草；如果讀為「ㄘㄜˋ」，是指草海桐。「四處都是草」也是臺南四草地名來源之一。 (攝影/Carter)
方家政說，草海桐莖內的髓發達如通草心，有點像保麗龍，可當造紙原料，所以又稱為海通草，簡稱為「草」，「草」的閩南語如果讀為「ㄘㄠˋ」，是指青草；如果讀為「ㄘㄜˋ」，是指草海桐。「四處都是草」也是臺南四草地名來源之一。 (攝影/Carter)
　　海岸上有很多草海桐、仙人掌和刺葵，由於海邊環境惡劣，濱海植物必須發展出跟其他生物不同的歧異性，才能夠適者生存。刺葵又名臺灣海棗、臺灣槺榔，用以製作槺榔掃帚，曾是林園地方產業發展的重要來源，金武扇仙人掌又名平安刺，是以前海防部隊周圍植栽的防衛植物，等於是天然屏障的拒馬。「除了來海茄苳紅樹林探險，小而美的溼地與大海相連，不僅可一覽臺灣海峽風景，還能遠眺小琉球，」方家政說。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.11】

延伸閱讀

新北濕地藝術季加碼 「濕地迷蹤」從闖關遊戲體驗生態

影／台南將軍扇形鹽田出現這生物 就像水中盛開花朵

秋冬好賞鳥 台東太平溪人工濕地鳥類換裝

台東市太平溪生物棲地多元 鳥類秋冬換裝濕地賞鳥趣

相關新聞

高雄 今天想來點？

2023年，是高雄美食能量爆發的一年，不僅有53家店榮登國際紅色美食聖經《米其林指南》，高雄4家星級餐廳共摘5星，創下耀眼紀錄，帶領港都美食躍上世界舞台。

熱氣球升空 月世界惡地、愛河灣風采一覽無遺

甫於今（2023）年9、10月間熱鬧落幕的田寮月世界、愛河熱氣球繫留體驗邁入第三年，活動口碑吸引眾多渴望翱翔於天際的人們前來參與，寫下新高記錄。

必比登推介 隱身巷弄的家傳美味

傳承自老奶奶50年手藝的煙燻甘蔗鴨、蘊含麻油與香菇香味的鴨肉油飯，平價就能吃到的美食在日常街巷中默默傳香。走訪今年獲米其林平價美食「必比登推介」的「老爺美食館」、「米院子油飯」兩家餐館，一探他們贏得顧客和美食家點讚的背後對飲食的熱情堅持，以及圍繞在人與人之間的故事。

米其林摘星之路：承SHO料理長藤本詳一

位於前鎮區，連續2年獲得米其林一星肯定的「承SHO」，是日本米其林餐廳「傳DEN」於2020年擴展的首間海外姊妹店，由副主廚藤本詳一來臺坐鎮。餐廳官網揭示「承SHO」的精神與使命：店名取自「傳承」一詞中的「承」，繼承的不只是日本文化的哲學，也尊重臺灣高雄生活的傳統，將會同時承接兩者，誕生屬於高雄的料理，以嶄新的方式流傳下去。

法式星級味蕾背後故事：天才主廚Xavier Boyer

「我第一次來到高雄時，心想這裡的天氣和生活幾乎就跟加勒比海一樣，人們在緩慢之中帶著自己的節奏和態度生活著。」站在26層樓高的落地玻璃窗前，承億酒店法式餐廳Papillon法籍米其林二星主廚Xavier Boyer說：「會踏上高雄這片土地，起因於太太，也因為她，在這落地生根，開了自己的餐廳，也見證高雄爆發力十足的轉變，身處現代與傳統建築交融城市，令人驚艷！」

用愛與勇氣 傳遞烏克蘭家鄉味：林歐莉亞

翻開餐廳菜單，每道菜品名稱後面都同時寫上音譯名，像是馬鈴薯燉肉是「巴切尼亞」、香煎手工肉球是「卡德烈」、醃豬油是「薩洛」、甜點烤蘋果則寫著「亞卜羅卡」，這些讀起來拗口的發音，代表著烏克蘭的道地美味，這份菜單正是出自鹽埕區的HATA烏克蘭廚房（Hata Ukrainian kitchen）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。