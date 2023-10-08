減塑新日常 為環境盡一份心力

【◎文/羅健宏 ◎攝影/楊為仁 ◎圖片提供/高雄市政府環保局】

環保意識抬頭，越來越多人正視便利塑膠製品對環境產生的影響，特別是海洋污染問題。為降低塑膠對環境帶來的衝擊，近年高市府積極展開一系列限塑，從公共場所禁用免洗餐具到今年7月上路的「一次用飲料杯限制使用」等政策，鼓勵市民一起加入塑膠源頭減量行列，市府更攜手12家在地飲料店及咖啡店成立「飲料店減塑大聯盟」，加碼雙重優惠，讓民眾直呼好有感！

鼓勵市民加入減塑行列，市府攜手12家飲料店及咖啡店成立「飲料店減塑大聯盟」，展現高雄邁向減塑新生活的決心。(圖片提供/高雄市政府環保局)

高雄首創《飲料店減塑大聯盟》 減塑1+1大於2

高雄秋日依舊炎熱，讓人不禁想喝上一杯手搖飲。依據國內淨灘調查結果顯示，廢棄飲料杯為十大常見海灘廢棄物，使用一次用飲料杯消耗自然資源外，遭隨意棄置的空杯更是嚴重影響地球環境及生態。

配合行政院減塑政策，高雄市自 112 年 7 月 1 日起，規定飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯， 範圍含括攤商、夜市、市場、商圈等；連鎖飲料店也應提供顧客自備環保杯折扣優惠。高市府環保局為鼓勵民眾自備環保杯，7月起與星巴客、多那之咖啡、麻古茶坊、迷客夏、烏弄、鮮茶道、三分春色、水巷茶弄、八曜和茶、佐私茶、抒嗜及良杯製所共12家業者，組成「飲料店減塑大聯盟」，推出期間限定自備環保杯享雙重優惠活動（活動至9月底，多那之延長至12月），由每家業者自訂優惠方案，例如麻古茶坊9月底前，除自備環保杯折5元以外，每週三再加碼折5元優惠；星巴克甚至每杯飲料最高可折價 20 元，迴響熱烈。

市府與業者攜手組成「飲料店減塑大聯盟」，推出期間限定自備環保杯享雙重優惠活動，希望讓消費者養成使用環保杯的習慣。(攝影/楊為仁)

自2014年開賣大容量美口瓶，並率先推出環保回購折扣的麻古茶坊表示，活動期間每週三配合市府加碼雙重優惠，推出後每週都有600杯的回購量，「即便是週三以外的時間，也比去年同期多了3倍的消費成長。」就連平常少見顧客攜帶環保杯消費的門市，也有正面成長。

環保局統計，3個月活動期間共減少122,813個一次用飲料杯，換算約減少1,474公斤的塑膠垃圾及18,422公斤的碳排放量，成效顯著。若進一步比較首週至近期參與情況，使用自備環保杯購買比例提升3成，遠超過預期1成的設定。民眾踴躍參與為高雄市落實禁用一次用產品的目標，注入一支有效強心針。

＊附註：依據環境部資源循環署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告事項四第一款規定， 連鎖飲料店應提供消費者自備非一次用飲料杯至少新臺幣五元（含）以上價差優惠 。

位於鹽埕第一公有市場內的「嶼澎」是由返鄉青年Penny創立的無包裝商店，攤位上所有產品皆以裸賣的形式販售。(攝影/楊為仁)

返鄉青年打造 鹽一市場首家「無包裝商店」

避免使用一次用塑膠製品是多數人投入減塑第一步，若要積極達到塑膠減量，可考慮選購裸賣商品。位於鹽埕第一公有市場內的「嶼澎」是返鄉青年Penny創立的無包裝商店，攤位上所有產品皆以裸賣形式販售，且不提供塑膠包材，消費者須自備容器盛裝。

老闆Penny表示，「裸賣」概念在臺灣仍屬小眾，「若是遇到不曉得什麼是無包裝的客人，我都說這是間邀請你自己帶容器來買的店。」她發現，高雄目前沒有這類型賣店，原本就對環境議題十分關注的她，年初決定租下鹽一市場的攤位開店，販售食物及日用品，提供高雄民眾多一種消費管道。

嶼澎店裡主要販售古早味零食、小農生產的果乾及在地精釀啤酒等，日用品則有洗髮露、洗髮餅、牙膏跟牙線，皆使用天然及友善環境的方式生產。食物採秤重計價，消費者可選購自己需要的量，避免吃不完浪費。現場也準備免費循環空瓶，讓忘記攜帶容器的客人盛裝物品，「我也有遇過客人直接拿環保杯來裝食物。」Penny笑著說。

嶼澎老闆Penny認為，消費者可以選擇的事情其實有很多，無包裝就是一例。(攝影/楊為仁)

消費者掌握選擇權 從被動轉為主動

開業至今半年，嶼澎已累積一群熟客，包含周邊攤商和支持減塑理念的民眾。她說，前陣子有國中生帶著媽媽跟妹妹來店裡消費，並感謝有這家店能讓他們實踐無包裝的生活目標；也有老師帶著國小一、二年級生來店裡參訪，對無包裝概念都非常感興趣。

除了推廣無包裝，「我也想用這間店跟大家溝通『選擇』的重要。」Penny發現消費者購買商品時，常以為只能接受市售選項，「但消費者可以選擇的事情其實有很多。」無包裝就是一例。市面上亦有許多支持減塑、以循環經濟出發的品牌可協助消費者落實無塑生活目標。

環保局表示，市府已通過「淨零城市發展自治條例」迎接2050年淨零城市，將持續致力減少一次用產品，也期待市民養成「自備、重複、少用 」習慣，於生活中落實減塑，從源頭做出改變。

• 嶼澎

地址：高雄市鹽埕區瀨南街141之7號（鹽埕第一公有市場內）

時間：週五、六、日 15：00～20：00，週二 13：00～17：00

實際營業時間依IG公告營業時間為主

IG：嶼澎