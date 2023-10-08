百年漁村的海海人生 蚵仔寮漁港前世今生

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/梓官區漁會】

昔日是養蚵捕魚小漁村的蚵仔寮，不僅有過「烏金淹腳目」的風光，更於2016年以「現撈仔」魚貨拍賣營業額冠全臺，並持續以「漁獲不落地」及首創「冷鏈行動門市服務車」永續經營，百年市場依舊人聲鼎沸。

下午大約4點，魚市場內零售攤位會排滿各種現撈仔海魚，種類讓人目不暇給。(攝影/李瑰嫻)

蚵仔寮位於高雄梓官區，當地居民於清領時期沿海岸搭寮養蚵而得名，二戰時日本政府將蚵寮徵收為軍用地，加上海浪侵蝕，蚵棚於是逐漸被海淹沒消失無蹤，原本綿延的蚵棚只留在地名當中。

對在蚵仔寮長大的居民們而言，從小多看過或聽過長輩們捕撈烏魚的盛況。「烏魚對我們一年好壞很重要，早期捕撈前會請神明看好良辰吉時，在沙灘上蓋臨時魚寮『藏仔寮』，漁民共同生活也好、或是出海捕魚都會遵守各種禁忌，直到漁汛結束。」梓官漁會謝欣蕙股長說。民國70年代，每年冬至前固定報到的烏魚，可說是高經濟價值魚貨，漁船出海運氣好的話，一個晚上就能進帳百萬，也因此被冠上「烏金」美名。

梓官區漁會復刻「藏仔寮」，向民眾介紹蚵仔寮的烏魚捕撈歷史和特有文化。(圖片提供/梓官區漁會)

當地先民流傳說，「烏魚誤人無誤冬，鹹水烏卡贏雞肉箍，藏寮吃烏魚免錢，早冬至慢烏魚。」意思是新鮮肥美的烏魚，肉質口感更勝雞肉，船長會以麻油烏魚和烏魚米粉免費宴請四方親友，慶祝漁船滿載豐收。「烏魚季幾乎全村動員捕魚做烏魚子，我國中畢業就到漁港殺魚打工，那時蚵仔寮家家戶戶門口都曬著烏魚子。」梓官漁會理事蔡政財說，後來因烏魚在上游就被其他國家攔截，導致捕獲量銳減，「不僅烏魚捉不到，現在氣候變化大，漁獲量也越來越少了。」蔡政財感慨道。

蚵仔寮漁獲以近海捕捉為主，中午12點拍賣，年交易量約4千噸，產值上億元，是大高雄及南臺灣沿近海漁業最重要的集散交易場所。(攝影/李瑰嫻)

曾3度獲選臺灣十大魅力漁港的蚵仔寮漁港，距市區約半小時車程，趁著「透中晝」（臺語：正中午）走訪蚵仔寮漁港，外頭不僅艷陽高照，魚市場內更是熱鬧喧騰。漁船近海捕撈的現撈仔，如：新鮮的赤尾青、肉魚、白帶魚及魩仔魚等魚貨，固定每天中午集合拍賣，船家、盤商和買家們圍著一簍又一簍的魚籃，此起彼落的叫賣聲與競價聲，響徹整個魚市場。

戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心嶄新開幕，漁會貼心事先處理好魚貨，並透過真空急速冷凍方式，提供物流記送或透過，由漁港直送，輕鬆新鮮食魚。(攝影/李瑰嫻)

時代就像浪濤不斷變化，漁民們面對海海人生，也得順應環境與時勢潮流做出改變。梓官區漁會早在20年前就將傳統魚市改為現代化的「蚵子寮魚貨直銷中心」，並領先全國獲得HACCP管理認證，成為第一個漁獲不落地的水產市場。走進拍賣場，無論漁民、魚販或拍賣官一律戴帽穿雨鞋，禁止吸煙、嚼檳榔，地面水管沖洗魚的墨汁髒污，規劃完善的秤重區與處理區等細節，就像超市一樣整潔舒適，甚至不大會沾到魚腥味。

梓官區漁會成立戀戀蚵仔寮品牌，民眾可以透過冷鏈系統，品嚐到蚵仔寮漁港高品質的新鮮海產。(攝影/李瑰嫻)

蚵仔寮魚市場另一特色是海鮮食材從拍賣、零售與代客烹調料理一條龍，成為高雄老饕的海鮮廚房。蚵仔寮漁港擁有全國規模最大的「現撈仔」交易，年產值超過上億元。當地漁船清晨4點摸黑出海，中午返航到市場拍賣，從大海直送新鮮活跳到顧客眼前，不出半天時間。「蚵仔寮的漁民都是看天吃飯，老天給我們什麼魚，我們就吃什麼。」蔡政財理事說。隨著季節不同和天氣，老天爺「出貨」給蚵仔寮漁民的有時是皮薄肉細的肉魚、赤尾青，有時則是深海白帶魚、活蹦亂跳的透抽等，各類鮮魚並排於零售攤上，讓人目不暇給。

梓官區漁會重金打造全國首輛行動門市冷鏈服務車，獨家設計冷凍系統，熄火後可不插電保鮮5小時，新鮮直送。圖為梓官區漁會總幹事張鈞華。(圖片提供/梓官區漁會)

只不過漁業資源畢竟有限，加上環境衝擊，魚貨逐漸減少也是事實，「希望透過養殖漁業補充貨源，並利用冷鏈加工，幫漁民把老天給的紅利保存起來。」梓官漁會總幹事張鈞華說。今年梓官漁會推出行動冷鏈車創意上路，採用獨家冷凍技術，將高品質冷凍海鮮帶到各地現場展售，張鈞華解釋：「像是桃源、甲仙、美濃等地方，平常能買到的魚類很有限，行動冷鏈車可以直接深入山區偏鄉販售，就像是移動的魚市場。」走過百年波濤，蚵仔寮的漁民們以海派開放的心態，迎接新時代市場挑戰，更完善的漁產規劃和冷鏈系統，要讓蚵仔寮成為「尚青ㄟ」（臺語：最新鮮）金字招牌，民眾不但能品嚐新鮮現撈仔，也能吃得安心有保障。

• 高雄市梓官區漁會-蚵仔寮漁港（魚貨直銷中心）

地址：高雄市梓官區漁港二路92號

電話：（07）619-4100

時間：週三至週五 12：00-18：00 週六、日11：00-18：30（週一、二公休）

官網：高雄市梓官區漁會